Cực nóng bảng xếp hạng cúp C1: PSG lại lên đỉnh, Barca thắng đậm vẫn ngoài Top 8

6 bàn thắng của Barcelona vào lưới Olympiacos (Nguồn: TV360)

PSG lên đỉnh, Arsenal - Inter Milan bám sát

Đêm ngày 21 và rạng sáng ngày 22/10, sân cỏ châu Âu trở nên sôi động với 9 trận đấu thuộc lượt 3 vòng bảng Champions League. Tổng cộng đã có tới 43 bàn thắng được ghi trong chuỗi trận này, tương đương với hơn 5 bàn/trận.

Dembele trở lại trong ngày PSG thắng 7-2

Đáng chú ý nhất là chiến thắng với tỉ số 7-2 của PSG ngay trên sân của Leverkusen. Thầy trò HLV Luis Enrique đã chứng minh sức mạnh của nhà đương kim vô địch Champions League. Trận đấu chỉ thực sự sôi động sau khi mỗi bên mất một người. Tuy nhiên, lỗ hổng do Andrich để lại là quá lớn và các cầu thủ PSG đã khai thác triệt để.

Giành được 3 điểm và tăng hiệu số lên thành +10, đội bóng thành Paris vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng tại Champions League với 9 điểm/3 trận. Bám sát ngay phía sau PSG là Inter Milan. Đoàn quân của Cristian Chivu gặp đôi chút khó khăn trước Royale Union. Tuy nhiên, chênh lệch về mặt đẳng cấp giữa các cầu thủ của hai đội là quá lớn.

Trong khi chủ nhà không tìm được bàn thắng, Inter Milan có tới 4 bàn. Con số này đáng ra phải là 5 nếu Esposito không có pha bỏ lỡ khó tin. Cũng có được 9 điểm/3 trận nhưng đại diện của Italia chỉ xếp thứ hai do kém hiệu số.

Arsenal cũng có chiến thắng 4-0 trước đối thủ Atletico Madrid. Đoàn quân của Mikel Arteta giải quyết đối thủ chỉ trong 25 phút đầu của hiệp hai. Gyökeres lập cú đúp trong khi Martinelli và Gabriel chia nhau 2 bàn còn lại. Toàn thắng cả 3 trận nhưng Arsenal chỉ xếp thứ ba do có hiệu số bàn thắng/thua thấp hơn (+8).

"Khúc giữa" bảng xếp hạng cũng cực nóng

Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Dortmund và Man City, hai đội bóng cũng thắng ở lượt đấu này. Đại diện tới từ Đức thắng 4-2 ngay trên sân của Copenhagen, trong khi Man City thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Villarreal. Cả hai đội bóng này đều có được 7 điểm/3 trận.

Barcelona vẫn chưa vào được được Top 8 dù thắng đậm Olympiakos

Newcastle cũng đang cho thấy sự vươn lên mạnh mẽ sau khi thua ở lượt đầu tiên. Họ có chiến thắng thứ hai liên tiếp khi hạ Benfica với tỉ số 3-0 để vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Barcelona, đội thắng Newcastle ở lượt đấu trước, chỉ xếp thứ 9 dù vừa thắng 6-1 trước Olympiakos.

PSV có bước tiến dài trên bảng xếp hạng sau chiến thắng 6-2 trước Napoli. Chiều ngược lại, Antonio Conte rớt xuống vị trí thứ 22 trên bảng xếp hạng với chỉ 3 điểm/3 trận. Atletico Madrid cũng rơi xuống vị trí thứ 18, bằng điểm với Napoli nhưng có hiệu số tốt hơn.

Ở phía cuối bảng xếp hạng, Benfica xếp thứ 34/36 đội sau 3 trận toàn thua. Nếu Bilbao và Ajax có điểm ở lượt đấu này, thầy trò Mourinho thậm chí còn rơi xuống bét bảng. Villarreal, Copenhagen, Olympiakos, Kairat Almaty xếp ngay trên do đã kiếm được 1 điểm tại vòng bảng Champions League.

Bảng xếp hạng Champions League 2025/26