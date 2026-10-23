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Cơn bão chấn thương càn quét châu Âu, PSG & Barca trả giá đắt

Sự kiện: Bóng đá Cup C1 - Champions League 2026/27

Lượt trận Champions League gay cấn vừa qua đã để lại hậu quả nặng nề khi hàng loạt trụ cột của PSG, Barcelona, Manchester City, Arsenal và Bayern Munich dính chấn thương nghiêm trọng.

  

Kvaratskhelia đứt dây chằng, Olmo lỡ El Clasico

Chiến thắng 4-2 trước Barcelona tại Champions League đã khiến Paris Saint-Germain trả giá cực đắt về mặt lực lượng.

Khvicha Kvaratskhelia dính chấn thương ACL nghiêm trọng và nghỉ thi đấu dài hạn.

Khvicha Kvaratskhelia dính chấn thương ACL nghiêm trọng và nghỉ thi đấu dài hạn.

Cầu thủ chạy cánh Khvicha Kvaratskhelia gặp phải chấn thương đứt dây chằng chéo trước (ACL) ở đầu gối phải sau pha tranh chấp với Xavi Espart và dự kiến phải nghỉ thi đấu từ 9 đến 12 tháng sau khi tiến hành phẫu thuật.

Chưa dừng lại ở đó, Ousmane Dembele (cơ đùi trái) cùng đội trưởng Marquinhos (đùi phải) tiếp tục phải điều trị trong nhiều tuần, nối tiếp trường hợp nghỉ thi đấu trước đó của hậu vệ trái Nuno Mendes.

Ousmane Dembele&nbsp;chấn thương cơ đùi trái, tiếp tục nghỉ vài tuần.

Ousmane Dembele chấn thương cơ đùi trái, tiếp tục nghỉ vài tuần.

Về phía Barcelona, thất bại tại Paris còn đi kèm tin dữ trước thềm đại chiến El Clasico với Real Madrid. Tiền vệ Dani Olmo bị rách cơ khép, phải rời sân nhường chỗ cho Fermin Lopez ngay trong hiệp 1 và sẽ vắng mặt khoảng 1 tháng.

Dani Olmo dính chấn thương cơ khép và chắc chắn lỡ hẹn trận El Clasico.

Dani Olmo dính chấn thương cơ khép và chắc chắn lỡ hẹn trận El Clasico.

Sự vắng mặt này khiến Olmo bỏ lỡ trận gặp Real Madrid, Alaves, Atletico Madrid và trận đấu gặp Aston Villa tại Champions League. Bên cạnh Olmo, Barcelona hiện cũng không có sự phục vụ của Eric Garcia, Andreas Christensen, Roony Bardghji và Jules Kounde (nghi ngờ chấn thương mắt cá).

Man City, Arsenal và Bayern Munich ngập tràn nỗi lo lực lượng

Tại Anh, HLV Enzo Maresca của Manchester City xác nhận ngôi sao chạy cánh Antoine Semenyo phải nghỉ thi đấu khoảng 8 tuần do chấn thương đầu gối gặp phải ở cuối trận thắng Ipswich Town 3-2. Rất may cho Man City khi Erling Haaland chỉ bị đau nhẹ và đã sẵn sàng ra sân tại Cúp C1.

Erling Haaland bị đau nhẹ sau trận gặp Ipswich, còn Antoine Semenyo dính chấn thương đầu gối và phải nghỉ thi đấu 8 tuần.

Erling Haaland bị đau nhẹ sau trận gặp Ipswich, còn Antoine Semenyo dính chấn thương đầu gối và phải nghỉ thi đấu 8 tuần.

Trong khi đó, Arsenal đón nhận sự lo lắng lớn khi ngôi sao Bukayo Saka dính chấn thương cơ đùi chỉ sau 10 phút thi đấu ở trận hòa 2-2 với Bayern Munich.

Bukayo Saka rời sân sớm khiến Arsenal lo ngại chấn thương cơ đùi nghiêm trọng.

Bukayo Saka rời sân sớm khiến Arsenal lo ngại chấn thương cơ đùi nghiêm trọng.

Ở chiều ngược lại, Bayern Munich cũng gánh chịu tổn thất nhân sự sau trận hòa căng thẳng trên sân Allianz Arena. Tiền vệ tấn công Luis Diaz bị rách xơ cơ nhẹ ở cơ gân kheo chân trái và sẽ phải nghỉ thi đấu trong thời gian tới theo xác nhận từ bộ phận y tế của đội bóng xứ Bavaria.

STT Đội bóng Số cầu thủ chấn thương Chấn thương đáng chú ý Tình hình lực lượng
1 Paris Saint-Germain (PSG) 4 Kvaratskhelia đứt ACL; Dembélé và Marquinhos chấn thương vùng đùi Tổn thất đáng kể, đặc biệt ở trường hợp Kvaratskhelia nghỉ 9-12 tháng
2 Barcelona 5 Dani Olmo rách cơ khép; Koundé nghi chấn thương mắt cá Thiếu hụt nhiều cầu thủ, ảnh hưởng đến khả năng lựa chọn đội hình
3 Manchester City 2 Semenyo chấn thương đầu gối; Haaland đau nhẹ Semenyo dự kiến vắng mặt 8 tuần; Haaland đã sẵn sàng thi đấu
4 Arsenal 1 Bukayo Saka chấn thương cơ đùi Chưa xác định thời gian nghỉ, cần theo dõi thêm
5 Bayern Munich 1 Luis Díaz rách xơ cơ nhẹ ở gần kheo trái Có nguy cơ thiếu hụt nhân sự trong thời gian tới

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Cựu tiền đạo của Liverpool vẫn biết cách tỏa sáng khi đội bóng của mình gặp khó khăn.

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Theo Hồng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/con-bao-chan-thuong-can-quet-chau-au-psg-ba...

-23/10/2026 07:11 AM (GMT+7)
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