Cơn bão chấn thương càn quét châu Âu, PSG & Barca trả giá đắt

Kvaratskhelia đứt dây chằng, Olmo lỡ El Clasico

Chiến thắng 4-2 trước Barcelona tại Champions League đã khiến Paris Saint-Germain trả giá cực đắt về mặt lực lượng.

Khvicha Kvaratskhelia dính chấn thương ACL nghiêm trọng và nghỉ thi đấu dài hạn.

Cầu thủ chạy cánh Khvicha Kvaratskhelia gặp phải chấn thương đứt dây chằng chéo trước (ACL) ở đầu gối phải sau pha tranh chấp với Xavi Espart và dự kiến phải nghỉ thi đấu từ 9 đến 12 tháng sau khi tiến hành phẫu thuật.

Chưa dừng lại ở đó, Ousmane Dembele (cơ đùi trái) cùng đội trưởng Marquinhos (đùi phải) tiếp tục phải điều trị trong nhiều tuần, nối tiếp trường hợp nghỉ thi đấu trước đó của hậu vệ trái Nuno Mendes.

Ousmane Dembele chấn thương cơ đùi trái, tiếp tục nghỉ vài tuần.

Về phía Barcelona, thất bại tại Paris còn đi kèm tin dữ trước thềm đại chiến El Clasico với Real Madrid. Tiền vệ Dani Olmo bị rách cơ khép, phải rời sân nhường chỗ cho Fermin Lopez ngay trong hiệp 1 và sẽ vắng mặt khoảng 1 tháng.

Dani Olmo dính chấn thương cơ khép và chắc chắn lỡ hẹn trận El Clasico.

Sự vắng mặt này khiến Olmo bỏ lỡ trận gặp Real Madrid, Alaves, Atletico Madrid và trận đấu gặp Aston Villa tại Champions League. Bên cạnh Olmo, Barcelona hiện cũng không có sự phục vụ của Eric Garcia, Andreas Christensen, Roony Bardghji và Jules Kounde (nghi ngờ chấn thương mắt cá).

Man City, Arsenal và Bayern Munich ngập tràn nỗi lo lực lượng

Tại Anh, HLV Enzo Maresca của Manchester City xác nhận ngôi sao chạy cánh Antoine Semenyo phải nghỉ thi đấu khoảng 8 tuần do chấn thương đầu gối gặp phải ở cuối trận thắng Ipswich Town 3-2. Rất may cho Man City khi Erling Haaland chỉ bị đau nhẹ và đã sẵn sàng ra sân tại Cúp C1.

Erling Haaland bị đau nhẹ sau trận gặp Ipswich, còn Antoine Semenyo dính chấn thương đầu gối và phải nghỉ thi đấu 8 tuần.

Trong khi đó, Arsenal đón nhận sự lo lắng lớn khi ngôi sao Bukayo Saka dính chấn thương cơ đùi chỉ sau 10 phút thi đấu ở trận hòa 2-2 với Bayern Munich.

Bukayo Saka rời sân sớm khiến Arsenal lo ngại chấn thương cơ đùi nghiêm trọng.

Ở chiều ngược lại, Bayern Munich cũng gánh chịu tổn thất nhân sự sau trận hòa căng thẳng trên sân Allianz Arena. Tiền vệ tấn công Luis Diaz bị rách xơ cơ nhẹ ở cơ gân kheo chân trái và sẽ phải nghỉ thi đấu trong thời gian tới theo xác nhận từ bộ phận y tế của đội bóng xứ Bavaria.