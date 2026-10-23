2 sếp lớn MU xung đột quanh việc chọn ai thay Carrick

Cuối tuần này, fan MU có thể chắc chắn rằng HLV Michael Carrick vẫn sẽ tại vị là HLV trưởng của đội bóng. Carrick đã được xác nhận sẽ dự họp báo trong ngày hôm nay 23/10 trước khi MU có trận gặp Bournemouth ở vòng 8 Premier League (21h, 25/10).

Michael Carrick vẫn sẽ dẫn dắt trận MU gặp Bournemouth Chủ nhật này

Nhưng sau đó thế nào thì không có gì bảo đảm. Ghế của Carrick lung lay dữ dội sau khi MU thua đậm 1-4 trước Como ở Champions League, không những thế ông còn bị Bruno Fernandes chất vấn chiến thuật sau trận và bị nghi có xung đột với Matheus Cunha.

Giữa lúc Carrick chưa tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng tại MU, mới đây xuất hiện thông tin rằng đã có lục đục nội bộ ngay ở cấp lãnh đạo của đội bóng này. Theo đó giám đốc thể thao Jason Wilcox và Giám đốc bộ phận tuyển cầu thủ Christopher Vivell đang có sự xung đột về lập trường chọn HLV mới.

Wilcox khăng khăng muốn một nhà cầm quân “đã chứng minh năng lực ở Premier League”, trong khi Vivell không coi trọng điều đó. Vivell đã từng làm việc tại Leipzig và ông này vẫn có mối liên kết Red Bull khá mạnh, nên vị giám đốc người Đức ủng hộ mạnh mẽ việc chọn Julian Nagelsmann, cựu HLV trưởng ĐT Đức & Bayern Munich, thay thế Carrick.

Nagelsmann và Vivell tại Leipzig

Wilcox và Vivell thực tế cũng không ưa gì nhau nên việc xung khắc quan điểm này chỉ là một phần của vấn đề trong nội bộ lãnh đạo MU. Đã có tin sau mùa giải này Vivell sẽ bị “đá” khỏi Old Trafford do INEOS muốn Wilcox nắm quyền lực tập trung ở mảng thể thao, hoặc tự Vivell ra đi vì ông này cũng không thiếu CLB quan tâm.

Với lập trường của Wilcox, MU hy vọng sẽ đưa được HLV Fabian Hurzeler về nhưng khả năng đó rất thấp. Báo chí Anh cho biết hợp đồng của Hurzeler với Brighton không có điều khoản giải phóng nên MU sẽ phải đền bù cho Brighton một số tiền cực đắt. Bên cạnh đó chính Hurzeler cũng tỏ ra thờ ơ với MU nên Brighton chẳng lấy làm lo.

Mọi tín hiệu đang chỉ ra rằng Eddie Howe, cựu HLV của Newcastle, có thể là người thay thế Carrick nếu MU phải “xuống tay”. Và họ có thể làm điều này ngay tuần sau do MU không đá hồi giữa tuần, trong lúc chờ HLV trưởng mới MU có thể sẽ để Darren Fletcher tạm quyền.