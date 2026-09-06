Có bao nhiêu cầu thủ Việt kiều góp mặt ở V.League 2026/2027?

Danh sách 25 cầu thủ Việt kiều tham dự V.League 2026/2027

Hôm qua (4/9), V.League 2026/2027 đã chính thức khởi tranh bằng màn đọ sức giữa Trường Tươi Đồng Nai với Thể Công Viettel trên SVĐ Bình Phước. Tại giải mùa này, 14 CLB sử dụng tổng cộng 25 cầu thủ Việt kiều. CAHN và Công an TP.HCM là hai CLB sở hữu nhiều cầu thủ Việt kiều nhất, cùng có 4 người, tiếp đến là Ninh Bình với 3 cầu thủ. Dưới đây là danh sách cụ thể:

4 cầu thủ Việt kiều của CLB CAHN gồm Nguyễn Filip (Việt kiều Czech), Cao Pendant Quang Vinh (Việt kiều Pháp), Nguyễn Adou Leygley Minh (Việt kiều Pháp), Kevin Phạm Ba (Việt kiều Pháp).

CLB CAHN có 4 cầu thủ Việt kiều dự V.League 2026/2027. Ảnh: CLB CAHN.

CLB Công an TP.HCM có Patrik Lê Giang (Việt kiều Slovakia), Ngô Đăng Khoa/Khoa Ngô (Việt kiều Australia), Williams Minh Hoàng/Lee Williams (Việt kiều Anh), Lenn Minh-Tran (Việt kiều Bỉ). 3 ngôi sao của Ninh Bình FC là Đặng Văn Lâm (Việt kiều Nga), Trần Thành Trung (Việt kiều Bulgaria), Evan Abran (Việt kiều Pháp).

Đội hình Thể Công Viettel có 2 cầu thủ Kyle Colonna (Việt kiều Mỹ), Lawrence Robbie Caruso (Việt kiều Australia). Thép Xanh Nam Định cũng có 2 cái tên là Tyler Crawford (Việt kiều Canada), Van-Alessandro Nguyen Skyriotis (Việt kiều Áo).

Về phần mình, Bắc Ninh FC có Pierre Lamothe (Việt kiều Canada), Reece Minh-Kai Gaylor (Việt kiều Mỹ). SLNA cũng có 2 cầu thủ Việt kiều gồm Karim Tran Phi Long (Việt kiều Pháp), Abdel-Amine Tran Duc Vinh (Việt kiều Pháp).

Hà Nội FC (Aymeric Faurand-Tournaire, Việt kiều Pháp), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Ian Mai, Việt kiều Mỹ), SHB Đà Nẵng (Bryan Ly, Việt kiều Ireland), Hải Phòng FC (Camilo Minh Vasconcelos, Việt kiều Canada), Thanh Hóa FC (Damoth Thongkhamsavath, cầu thủ gốc Việt sinh ra và trưởng thành tại Lào) và HAGL (Chaloongphum Phong, Việt kiều Thái Lan, có mẹ là người Việt Nam), mỗi CLB đều có 1 thành viên.