Hà Nội FC thua đau Công an TP.HCM, HLV Harry Kewell chỉ ra điểm khác biệt

HLV Harry Kewell chỉ ra khác biệt

Chiều tối 5/9, Hà Nội FC có chuyến làm khách trên sân Bình Dương của Công an TP.HCM trong khuôn khổ vòng 1 V-League 2026/27. Được đánh giá cao hơn, nhưng đội bóng Thủ đô bất ngờ nhận thất bại 1-3 trước đội chủ nhà.

HLV Harry Kewell không hài lòng về những pha bóng quyết định của Hà Nội FC.

CLB Công an TP.HCM lần lượt ghi bàn nhờ công của Tiến Linh, Quốc Cường và Jason Steven để giành trọn 3 điểm trong ngày khai màn. Hà Nội FC chỉ có một bàn thắng danh dự và phải rời sân với thất bại đáng tiếc.

Sau trận đấu, HLV Harry Kewell thừa nhận Hà Nội FC đã có màn trình diễn không tệ, nhưng đội bóng của ông lại thiếu chính xác ở những thời điểm quyết định. "Chúng tôi không may mắn, đã chơi tốt. Đường chuyền cuối cùng rất đáng tiếc, nếu không chúng tôi đã có thể giành chiến thắng trận này", HLV Harry Kewell chia sẻ.

Nhà cầm quân người Úc cho rằng điểm khác biệt lớn nhất giữa hai đội nằm ở khả năng tận dụng cơ hội. Hà Nội FC tạo ra những thời cơ nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng, trong khi Công an TP.HCM lại làm tốt hơn.

"Chúng tôi có cơ hội nhưng dứt điểm không được, không tận dụng được. Còn đối thủ tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn", HLV Harry Kewell nói. HLV trưởng Hà Nội FC cũng chỉ ra một trong những vấn đề mà đội bóng cần cải thiện sau thất bại trên sân Bình Dương.

"Chúng tôi cần cải thiện đường bóng quyết định vào trong. Như đội Công an TP.HCM, họ có đường tạt tốt ở bàn thắng đầu tiên", ông Harry Kewell phân tích. Thất bại 1-3 khiến Hà Nội FC khởi đầu V-League 2026/27 không như kỳ vọng. Đội bóng Thủ đô sẽ cần nhanh chóng cải thiện khả năng xử lý ở những tình huống cuối cùng nếu muốn cạnh tranh những vị trí cao ở mùa giải năm nay.

Patrik Lê Giang và đồng đội ăn mừng chiến thắng trước Hà Nội FC.

HLV Công an TP.HCM hài lòng sau màn hồi sinh

Trong khi đó, HLV Diles Athanasios Arthur không giấu được niềm vui sau khi Công an TP.HCM giành chiến thắng thuyết phục. Đặc biệt, đội bóng của ông vừa trải qua thất bại nặng nề 0-5 trước Công an Hà Nội ở trận Siêu cúp Quốc gia.

"Tôi rất vui và hạnh phúc, nhất là khi chúng tôi vừa trải qua kết quả không tốt ở trận Siêu cúp quốc gia", HLV Diles Athanasios Arthur nói. Theo chiến lược gia người Úc, các cầu thủ Công an TP.HCM đã tuân thủ tốt đấu pháp được ban huấn luyện đề ra. Đặc biệt, đội chủ nhà có sự chuẩn bị kỹ để hạn chế những tình huống tạt bóng của Hà Nội FC.

"Tất cả cầu thủ trên sân thi đấu hết sức mình, tuân thủ đấu pháp của ban huấn luyện. Hà Nội chơi tạt bóng nhiều nên chúng tôi có phương án chống lại những quả tạt ấy", ông Diles Athanasios Arthur chia sẻ. HLV Công an TP.HCM đánh giá cao những pha lập công của Tiến Linh và Quốc Cường, đồng thời cho rằng bàn thắng của Jason Steven có phần may mắn nhưng xuất phát từ một cú sút tốt.

"Bàn thắng của Tiến Linh và Quốc Cường tuyệt vời. Còn bàn thắng của Jason Steven có phần may mắn nhưng đến từ cú sút tốt của cầu thủ chúng tôi", ông nói. Dù giành 3 điểm, HLV Diles Athanasios Arthur vẫn cảnh báo các học trò rằng mùa giải còn rất dài và đội bóng cần tiếp tục hoàn thiện.

"Trận đấu hôm nay các cầu thủ có phong độ tốt, nhưng hành trình phía trước dài, còn nhiều điều cần cải thiện. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt cho các trận đấu tiếp theo ở V-League", HLV trưởng Công an TP.HCM khẳng định.

Đáng chú ý, trận đấu trên sân Bình Dương cũng là màn so tài giữa hai HLV người Úc tại V-League. Khi được hỏi về điều này, HLV Harry Kewell cho rằng việc có hai chiến lược gia đồng hương làm việc tại giải đấu là điều tuyệt vời, nhưng ông vẫn dành sự tập trung lớn cho Hà Nội FC. "Rất tuyệt vời khi có hai HLV Úc ở đây, nhưng tôi phải dành sự quan tâm lớn cho đội bóng của tôi", HLV Harry Kewell nói.