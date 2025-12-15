CLB Thái Lan từ chối sang Campuchia thi đấu, chấp nhận bị xử thua

Bangkok United vừa thông báo cho LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) về quyết định này, do lo ngại an ninh. Họ chấp nhận bị xử thua 0-3 vì bỏ trận đấu.

CLB Bangkok United (Thái Lan). Ảnh: Daily News

Theo thông tấn Reuters hôm 14/12, các lãnh đạo Thái Lan vẫn cương quyết tiếp tục chiến đấu trong cuộc tranh chấp biên giới với Campuchia, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố hai nước Đông Nam Á đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới.

Hôm 10/12, Campuchia cũng rút toàn bộ đoàn thể thao khỏi SEA Games 33 cũng vì lo ngại an ninh, chỉ một ngày sau khi dự lễ khai mạc. Campuchia tuyên bố các thành viên đoàn đã về nước an toàn.

Giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2025-2026 có 12 đội, chia làm hai bảng, mỗi bảng 6 đội, đấu vòng tròn một lượt chọn ra bốn đội vào bán kết. Bangkok United và Svay Rieng ở bảng B. CLB Thái Lan đã chơi hai trận, hòa một và thua một. Đại diện Campuchia chơi ba trận, thắng một, hòa một và thua một. Hai đội này dự kiến gặp nhau ở lượt áp chót ngày 29/1/2026 trên sân Morodok Techo, thành phố Phnom Penh.

Bangkok United đã đề nghị AFF chuyển địa điểm thi đấu về một quốc gia trung lập - Việt Nam hoặc Lào. Tuy nhiên, khi đó Svay Rieng vẫn phải chịu mọi chi phí tổ chức trận đấu. Vì thế, CLB Campuchia vẫn chưa đồng tình với đề xuất của AFF.

Giải vô địch các CLB Đông Nam Á mùa này lần thứ hai liên tiếp giải được tổ chức. Mùa trước, Buriram United thắng Công An Hà Nội 3-2 trên loạt đá luân lưu, sau khi hòa 5-5 ở hai lượt chung kết. Đây là lần đầu Bangkok United dự giải. Quỹ thưởng của giải là 3 triệu USD, trong đó nhà vô địch được tối thiểu 500.000 USD.