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CLB CAHN thiệt quân nghiêm trọng ở Cúp C1 Đông Nam Á

Sự kiện: V-League 2026-27 CLB Công an Hà Nội

CLB CAHN không có sự phục vụ của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh ở trận đấu với Lion City Sailors tại Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27.

CLB CAHN sẽ bắt đầu hành trình tại Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27 bằng chuyến làm khách trước Lion City Sailors lúc 19h30 ngày 8/10. Tuy nhiên, đội bóng ngành công an không có lực lượng mạnh nhất khi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh vắng mặt ở trận đấu này.

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh không tham dự trận đấu giữa CLB CAHN vs&nbsp;Lion City Sailors. (Ảnh: CLB CAHN)

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh không tham dự trận đấu giữa CLB CAHN vs Lion City Sailors. (Ảnh: CLB CAHN)

Bùi Hoàng Việt Anh gặp vấn đề về thể trạng trước trận ĐT Việt Nam đối đầu Malaysia tại trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026. Dù vậy, trung vệ này vẫn ra sân do HLV Kim Sang Sik thiếu phương án ở hàng phòng ngự, khiến anh cần thêm thời gian hồi phục sau quãng thời gian thi đấu liên tục.

Sự vắng mặt của Bùi Hoàng Việt Anh cũng phản ánh phần nào khó khăn về tình hình lực lượng mà CLB CAHN đang phải đối mặt. Nhiều tuyển thủ vừa trải qua hành trình tại FIFA ASEAN Cup với lịch thi đấu căng thẳng, nhưng gần như không có thời gian nghỉ ngơi trước khi trở lại phục vụ CLB.

Không chỉ phải thi đấu ở Cúp C1 Đông Nam Á, CLB CAHN còn góp mặt tại đấu trường Cúp C1 châu Á, khiến lịch trình của thầy trò HLV Mano Polking trở nên dày đặc. Chỉ ít ngày sau trận gặp Lion City Sailors, đội bóng ngành công an tiếp tục bước vào những trận đấu quan trọng trong bối cảnh nhiều trụ cột vừa trở về từ ĐTQG.

Trong sáng 6/10, các tuyển thủ Lê Phạm Thành Long, Cao Pendant Quang Vinh, Adou Minh, Lê Văn Đô và Nguyễn Đình Bắc đã lập tức di chuyển sang Singapore để hội quân cùng CLB CAHN. Thay vì trở về Việt Nam nghỉ ngơi sau FIFA ASEAN Cup, nhóm cầu thủ này tiếp tục lên đường và chuyển sang nhiệm vụ mới ở cấp CLB.

Sau trận mở màn với Lion City Sailors, CLB CAHN sẽ lần lượt gặp Johor Darul Ta'zim ngày 19/11, PKR Svay Rieng ngày 10/12 và Shan United ngày 25/2/2027. Lịch thi đấu tiếp tục nối dài với các cuộc đối đầu Persib Bandung ngày 4/3 và Port FC ngày 1/4, đặt ra bài toán lớn về nhân sự và thể lực cho đội bóng ngành công an.

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Theo Quách Khiêm/VOV.VN ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/10/2026 14:55 PM (GMT+7)
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