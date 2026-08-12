CLB CAHN nhận gần 1 triệu USD sau trận thắng lịch sử ở Cúp C1 châu Á

Chiều 11/8, CLB CAHN có trận đấu trên sân khách ở vòng play-off Cúp C1 châu Á 2026/2027. Đối thủ của đại diện V-League là CLB Adelaide United (Australia).

Ảnh: AFC.

Đây là trận đấu CLB CAHN đã thi đấu phòng ngự phản công rất hay và có được chiến thắng xứng đáng. Phút 41, CLB CAHN phản công nhanh, Perea lùi lại đóng vai kiến tạo cho Henen băng lên đối mặt thủ môn của Adelaide United và dứt điểm chìm tung lưới đội chủ nhà. 1-0 cho đại diện Việt Nam.

Sang hiệp 2, đại diện V-League có được bàn thắng ấn định tỷ số ở phút 64. CLB CAHN lên bóng nhanh, Henen có bóng bên cánh phải rồi căng ngang vào trong cho Perea dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0.

Trận thắng này giúp CLB CAHN trở thành đại diện V-League đầu tiên trong lịch sử giành chiến thắng ở một trận play-off của Cúp C1 châu Á.

Đáng chú ý, chiến thắng hôm nay đã mang về cho đại diện V-League khoản tiền lên đến 850 nghìn USD từ AFC. Cụ thể, CLB CAHN nhận số tiền 50.000 USD là khoản hỗ trợ chi phí đi lại khi di chuyển sang Australia thi đấu trận play-off.

Ngoài ra, ĐKVĐ V-League thắng trận nên đã giành quyền tham dự vòng bảng Cúp C1 châu Á và sẽ nhận khoản tiền 800.000 USD (khoảng hơn 21 tỷ đồng).

Nếu có được những trận hòa và thắng trong hành trình thi đấu vòng bảng, số tiền mà CLB CAHN nhận được dự kiến sẽ còn nhiều hơn nữa.