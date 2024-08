CLB CAHN chiêu mộ Jason Pendant Quang Vinh, Hoàng Đức đá giải hạng Nhất?

Sáng ngày 1/8, CLB Công an Hà Nội đăng tải hình ảnh một cầu thủ hướng mặt về cờ Tổ quốc ở quảng trường Ba Đình (Hà Nội) kèm dòng chữ “Xin chào Việt Nam” khiến nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam không khỏi tò mò. Theo tìm hiểu, cầu thủ kể trên chính là Jason Pendant Quang Vinh.

Jason Pendant Quang Vinh sẽ tái ngộ Quang Hải ở CLB Công an Hà Nội.

Cầu thủ Việt kiều sinh năm 1997 có mặt ở Việt Nam mấy ngày qua và nhận được sự quan tâm của 2 CLB là Công an Hà Nội và Thép Xanh Nam Định. Hôm qua (31/7), Jason Pendant Quang Vinh đã hết hợp đồng với CLB Quevilly Rouen (Pháp). Được biết, Jason Pendant Quang Vinh đã đạt được thoả thuận gia nhập CLB Công an Hà Nội với tư cách cầu thủ tự do.

Cầu thủ có bố là người Pháp, mẹ là người Việt Nam sẽ thi đấu cho CLB Công an Hà Nội với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, phí lót tay vào khoảng 10 tỷ đồng/mùa giải. Tương tự như trường hợp của Filip Nguyễn, với việc đầu quân cho CLB Công an Hà Nội thì Jason Pendant Quang Vinh nhiều khả năng được tạo điều kiện xin quốc tịch Việt Nam, qua đó có thể thi đấu cho ĐT Việt Nam trong tương lai.

Hậu vệ sinh năm 1997 mới chỉ thi đấu ở cấp độ trẻ của Pháp gồm U16 và U18. Jason Pendant Quang Vinh đủ điều kiện chơi cho ĐT Việt Nam nếu được nhập tịch trong thời gian tới. Trước khi về Việt Nam, Jason Pendant Quang Vinh từng chơi cho các CLB: Sochaux, New York Redbulls và Quevilly Rouen (thi đấu tổng cộng 193 trận, ghi 1 bàn và có 6 kiến tạo).

Tương lai của Hoàng Đức vẫn đang là dấu hỏi.

Ngoài tân binh Jason Pendant Quang Vinh, CLB Công an Hà Nội nhiều khả năng còn có sự phục vụ của tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc trong ít ngày tới. Liên quan đến tin tức chuyển nhượng trước thềm mùa giải V-League 2024/25, chuyện đi hay ở của một ngôi sao khác cũng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ.

Đó là trường hợp của tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức. Trong những ngày qua, có không ít thông tin cho rằng Nguyễn Hoàng Đức nhận được lời đề nghị gia nhập một CLB “đại gia” ở V-League với mức phí chuyển nhượng lên đến 10 tỷ đồng/mùa giải kèm mức lương không dưới 100 triệu đồng/tháng. Một số nguồn tin khác lại cho rằng Hoàng Đức chỉ nhận được mức lót tay vào khoảng 70% con số 10 tỷ đồng/mùa giải.

Hồi tháng trước, Hoàng Đức đã chính thức ký hợp đồng trở thành gương mặt đại diện thương hiệu cho một ngân hàng. Ngân hàng này lại là nhà đầu tư của một CLB có tham vọng vừa mới giành quyền lên chơi ở giải hạng Nhất. Bởi vậy, không loại trừ khả năng Hoàng Đức sẽ đầu quân cho tân binh của giải hạng Nhất Quốc gia.

Dù vậy, những thông tin ở trên mới chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Được biết, trước mắt Hoàng Đức có thể tiếp tục thi đấu cho CLB Thể Công – Viettel cho đến khi bản hợp đồng hiện tại hết hiệu lực (tháng 1/2025).

