Ấn định ngày bốc thăm C1 Đông Nam Á 2026/27

Theo đó, Cúp C1 Đông Nam Á mùa 2026/27 sẽ quy tụ các CLB hàng đầu, trong đó Buriram Utd (Thái Lan) là cái tên đầu tiên được công bố tham dự theo suất đặc cách dành cho đội đương kim vô địch giải đấu.

Thông tin từ ASEAN United FC, giải năm nay sẽ bao gồm 14 đội vô địch giải đấu trong nước (bao gồm nhà vô địch quốc gia, cúp quốc gia và trong 1 số trường hợp là đội á quân giải quốc gia).

Hiện các giải quốc nội trong khu vực Đông Nam Á đã cơ bản về đích. Ban tổ chức - Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) sẽ phân bổ số suất tham dự, dựa trên cơ sở đáp ứng tiêu chí và chấp thuận tham gia của đại diện các nền bóng đá thành viên.

Danh sách chính thức các đội tham dự thường chỉ được tiết lộ sát lễ bốc thăm.

C1 Đông Nam Á 2026/27 sẽ khởi động bằng lễ bốc thăm vào ngày 5-6 tới

Mùa trước, Indonesia được AFF phân bổ 2 suất dự C1 Đông Nam Á dành cho đội vô địch và á quân giải quốc gia là Persib Bandung và Dewa United.

Tuy nhiên, phía Indonesia muốn 2 đội bóng này tập trung đấu trường Cúp châu Á nên đề xuất hai đội xếp hạng ba, bốn giải VĐQG là Malut United và Persebaya thế chỗ.

AFF không chấp thuận đề xuất này nên đã thu hồi hai suất C1 Đông Nam Á 2025/26 của Indonesia, chỉ vài tiếng trước khi tiến hành bốc thăm chia bảng.

CNN Indonesia cho biết dựa trên cách phân bổ của AFF mùa trước, đương kim vô địch và á quân giải quốc gia Indonesia 2025/26 là Persija Jakarta và Persebaya Surabaya sẽ đại diện xứ vạn đảo dự C1 Đông Nam Á mùa tới. Song liệu hai đội bóng trên có chấp thuận tham dự hay tiếp tục bỏ sân chơi này để dồn lực cho cúp châu Á như mùa trước, vẫn còn bỏ ngỏ.

Với Việt Nam, nhà vô địch V-League 2025/26 - Công an Hà Nội chắc chắn một suất dự C1 Đông Nam Á. Suất còn lại dự kiến thuộc về đội vô địch Cúp quốc gia (sẽ được xác định sau trận chung kết ngày 18-6).

Đây là mùa thứ ba C1 Đông Nam Á được tổ chức theo thể thức mới. Thành tích tốt nhất của bóng đá Việt Nam tại hai mùa trước là ngôi á quân của CLB Công an Hà Nội mùa 2024/25.