MU tệ nhất châu Âu trên thị trường chuyển nhượng, Real Madrid thu về thành quả lớn

MU chịu thiệt hại 334 triệu bảng

Theo nghiên cứu của CIES Football Observatory, bộ phận thuộc Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế, MU là câu lạc bộ có thành tích kém nhất trong số các đội bóng châu Âu xét về hiệu quả chuyển nhượng trong 5 năm qua. Tổng thiệt hại của đội chủ sân Old Trafford lên tới 334 triệu bảng, chỉ xếp sau Al Hilal của Saudi Arabia nếu xét trên bảng xếp hạng tổng thể.

MU chịu thiệt hại 334 triệu bảng

Theo Daily Mail, nghiên cứu này đánh giá hiệu quả chuyển nhượng dựa trên khoản tiền các câu lạc bộ bỏ ra để chiêu mộ cầu thủ so với doanh thu thu về từ việc bán họ, đồng thời tính đến sự biến động giá trị thị trường của những cầu thủ vẫn còn trong đội hình. Kết quả cho thấy MU phải trả giá đắt cho hàng loạt quyết định trên thị trường chuyển nhượng trong những năm qua.

Cụ thể, đội bóng thành Manchester ghi nhận khoản lỗ khoảng 156 triệu bảng từ hoạt động bán cầu thủ. Bên cạnh đó, giá trị thị trường của đội hình cũng giảm thêm 184 triệu bảng. Những con số này phản ánh những khó khăn mà MU phải đối mặt trong việc lựa chọn nhân sự, kiểm soát chi phí và duy trì giá trị tài sản cầu thủ.

Những thương vụ đắt giá khiến MU trả giá

Một số thương vụ tiêu biểu cho thấy mức độ thiệt hại mà MU phải gánh chịu. Antony được đưa về từ Ajax với mức phí 85 triệu bảng, nhưng sau đó chỉ được bán cho Real Betis với giá 21,7 triệu bảng. Khoản chênh lệch lớn giữa chi phí đầu tư ban đầu và số tiền thu về cho thấy MU đã không thể bảo toàn giá trị của cầu thủ người Brazil.

Jadon Sancho cũng là trường hợp gây thất vọng về mặt tài chính. MU từng chi 73 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ chạy cánh người Anh, nhưng không thu được khoản phí chuyển nhượng nào khi anh rời đội bóng. Trong khi đó, Rasmus Hojlund chuyển đến Napoli với khoản lỗ 34 triệu bảng, tiếp tục nối dài danh sách những thương vụ không mang lại hiệu quả như kỳ vọng cho đội chủ sân Old Trafford.

Tập đoàn INEOS của tỷ phú Sir Jim Ratcliffe tiếp quản các hoạt động bóng đá tại MU vào năm 2024, với mục tiêu cải thiện công tác quản lý và hạn chế những khoản chi thiếu hiệu quả. Dù vậy, những số liệu của CIES vẫn phản ánh hệ quả tích lũy từ nhiều năm đầu tư trên thị trường chuyển nhượng. Việc thay đổi cách vận hành có thể cần thêm thời gian để tạo ra chuyển biến rõ rệt về mặt tài chính.

Real Madrid tăng giá trị đội hình, Tottenham cũng gặp khó

MU không phải đại diện duy nhất của bóng đá Anh gặp khó khăn trong việc bảo toàn giá trị đội hình. Tottenham cũng nằm trong nhóm những câu lạc bộ có kết quả kém nhất, khi tổng giá trị đội hình giảm khoảng 157 triệu bảng. Thành tích này khiến đại diện thành London đứng thứ tư từ dưới lên trong bảng xếp hạng.

Real Madrid tăng giá trị đội hình

Ở chiều ngược lại, Eintracht Frankfurt dẫn đầu danh sách với mức tăng giá trị lên tới 441 triệu bảng. Real Madrid đứng thứ hai với mức tăng 440 triệu bảng, chỉ kém đại diện Bundesliga đúng 1 triệu bảng. PSG xếp thứ ba với mức tăng 394 triệu bảng, cho thấy khả năng đầu tư và duy trì giá trị cầu thủ của những đội bóng hàng đầu châu Âu.

Các câu lạc bộ khác cũng ghi nhận kết quả tích cực. Man City tăng giá trị đội hình khoảng 374 triệu bảng, trong khi Bournemouth, Brighton và Brentford lần lượt đạt mức tăng 292 triệu, 271 triệu và 253 triệu bảng. Chelsea tăng khoảng 179 triệu bảng bất chấp những khoản chi lớn trên thị trường chuyển nhượng, còn Liverpool gần như hòa vốn với mức tăng 13 triệu bảng.

Những số liệu trên cho thấy sự khác biệt đáng kể trong hiệu quả đầu tư giữa các câu lạc bộ. Trong khi Real Madrid và nhiều đội bóng khác duy trì hoặc gia tăng giá trị đội hình, MU vẫn phải đối mặt với hệ quả từ những thương vụ kém hiệu quả trong quá khứ. Bài toán đặt ra với đội chủ sân Old Trafford không chỉ là chiêu mộ những cầu thủ phù hợp, mà còn phải bảo đảm các khoản đầu tư mang lại giá trị lâu dài.