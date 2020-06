CHÍNH THỨC: Barca đổi "Xavi mới" về Juventus, nhận Vua đá phạt Serie A

Thứ Hai, ngày 29/06/2020 22:54 PM (GMT+7)

Barcelona và Juventus đã hoàn tất vụ trao đổi cầu thủ Arthur - Miralem Pjanic.

Barcelona đã đồng ý bán tiền vệ Arthur Melo người Brazil với mức giá chuyển nhượng 72 triệu euro cho CLB Juventus, kèm theo những điều khoản cho phép tăng thêm 10 triệu euro. Thương vụ đã được chính thức xác nhận trên trang web của Barca.

Arthur sẽ đầu quân cho Juventus mùa 2020/21

Theo chiều ngược lại, tiền vệ Miralem Pjanic sẽ gia nhập Barca từ Juventus. Tuy nhiên hai cầu thủ sẽ tiếp tục thi đấu cho CLB hiện tại cho tới khi hết mùa giải 2019/20. Mức phí Barca trả cho Pjanic chưa được tiết lộ, nhưng dự kiến không lớn hơn 62 triệu euro.

Arthur ban đầu không có ý định gia nhập một đội bóng ở Italia, nhưng theo Goal.com, suy nghĩ của anh đã thay đổi vào hôm thứ Năm tuần trước và thương vụ đã tháo gỡ được nút thắt cuối cùng. Arthur đã tới Turin vào Chủ nhật vừa qua để kiểm tra sức khỏe và trong ngày hôm nay 29/6, hai đội bóng hoàn tất việc ký hợp đồng với cầu thủ mới của mình.

Arthur vẫn sẽ tiếp tục thi đấu cho Barca và HLV Quique Setien đã đăng ký anh vào danh sách thi đấu trận gặp Atletico Madrid sắp tới, sẽ diễn ra vào đêm thứ Ba 30/6. HLV Setien cho biết: “Tôi không có chút nghi ngờ gì về sự tận tâm của cậu ấy. Cho tới ngày cuối cùng của mùa giải Arthur vẫn sẽ hết sức thi đấu cho CLB. Cậu ấy đã cam kết sẽ duy trì thể trạng tốt nhất cho các trận đấu và tôi sẽ quyết định việc cho cậu ấy vào sân khi có điều kiện”.

Arthur gia nhập Barcelona từ Gremio năm 2018 và đã đá 72 trận cho Barca, trong đó có 28 trận mùa này là mùa giải duy nhất mà anh ghi bàn, tổng cộng 4 bàn thắng. Anh được đánh giá là có tiềm năng kế tục vai trò mà huyền thoại Xavi để lại, nhưng bắt đầu thất sủng dưới thời HLV Setien cũng như bị chấn thương làm phiền trong nửa đầu mùa này.

Pjanic sẽ gia nhập Barcelona

Bên cạnh đó Arthur được cho là có vấn đề về kỷ luật, đầu năm anh đã vắng mặt một số trận đấu của Barca và có tin đồn rằng cầu thủ này đã nhiễm bệnh lây qua đường tình dục do tiệc tùng quá nhiều với đồng hương Neymar. Trên sân Arthur được xem là có tài năng nhưng yếu sức bền và ít khi đá đủ 90 phút, dù vấn đề này lại không xuất hiện khi anh đá cho ĐT Brazil.

Về phần Pjanic, tiền vệ 30 tuổi này đang có một mùa giải xuống phong độ dù anh vẫn là cầu thủ sút phạt thành bàn số 1 Serie A còn đang thi đấu với 15 bàn. Tuổi tác kết hợp với việc không hòa nhập được hệ thống của HLV Maurizio Sarri đã khiến việc bán Pjanic được Juventus bàn tới từ đầu năm nay. Theo báo giới Italia, Pjanic có thể sẽ không ở lâu tại Nou Camp khi ký hợp đồng chỉ 2 năm.

Thương vụ này gây rất nhiều xì xào do Barca lại cho đi một tiền vệ còn trẻ để lấy một cầu thủ khá già, và một trong những lý do được giải thích bởi báo giới là bởi Barca cần một thủ thuật kế toán. Quỹ lương quá lớn cộng thêm Covid-19 khiến kinh tế của cả Barca và Juve gặp nguy, do đó họ cần một vụ chuyển nhượng để cộng lãi vào kiểm kê tài chính nhằm lách luật tài chính của UEFA.

