Chelsea lỗ khổng lồ: 9 SAO sắp "ra đường", hết thời vung tiền mua "bom tấn"

Ở mùa giải năm ngoái, Chelsea báo cáo rằng họ lỗ 121 triệu bảng. Tính rộng ra trong 2 năm qua, "The Blues" mất tới 274 triệu bảng.

Chelsea đối mặt với áp lực lớn về mặt tài chính

Số tiền ấy sẽ còn tăng thêm, khi ở mùa giải năm nay, Chelsea dưới quyền Chủ tịch Todd Boehly đã vung tới hơn 500 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng. Nếu không tìm cách giảm các khoản lỗ, "The Blues" sẽ phải đối mặt với việc vi phạm luật công bằng tài chính.

Theo tờ The Sun, việc Chelsea đối mặt với khoản lỗ lớn khiến họ phải bán nhiều cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng hè 2023 để bù lỗ. Những cái tên mà do chính đội chủ sân Stamford Brigde đào tạo nên như Mason Mount, Trevoh Chalobah, Conor Gallagher, Ruben Loftus-Cheek và Callum Hudson-Odoi có thể giúp "The Blues" lãi nhiều hơn cả.

Mason Mount hiện được không ít CLB lớn theo đuổi, trong đó có MU. Theo truyền thông Anh đưa tin, Chelsea đưa ra mức giá 50 triệu bảng cho những đội bóng muốn sở hữu tiền vệ người Anh.

Ngoài những ngôi sao "cây nhà lá vườn", Chelsea còn tính tới việc bán các cầu thủ thuộc hạng "đàn anh". Mateo Kovacic, Edouard Mendy, Hakim Ziyech và Christian Pulisic sẵn sàng được đưa lên bàn đàm phán. Đây đều là những tên tuổi lớn, tuy nhiên lại không có nhiều cơ hội đá chính ở mùa giải năm nay.

Ở diễn biến khác, Man City được cho rằng đang muốn có được sự phục vụ của hậu vệ Ben Chilwell. 70 triệu bảng là số tiền mà Chelsea có thể thu về nếu đồng ý để cầu thủ này chuyển tới sân Etihad.

HLV Graham Potter chắc chắn không hề muốn mất nhiều cầu thủ như vậy. Nhưng nếu không sớm hành động, sớm muộn Chelsea sẽ bị Liên đoàn bóng đá Anh "sờ gáy". Chưa kể, đội bóng này còn phải hoãn việc nâng cấp sân nhà Stamford Brigde.

Ngoài ra còn phải kể tới việc quỹ lương của Chelsea hiện tại đã phồng rất to. Cụ thể, tờ The Sun tiết lộ "The Blues" chính là đội trả lương cho cầu thủ nhiều nhất giải Ngoại hạng Anh với con số hơn 212 triệu bảng/mùa.

Ở kỳ chuyển nhượng hè 2023, Chelsea muốn tiếp tục vung tiền mua "bom tấn". Osimhen là một trong những cái tên mà đội bóng thành London nhắm tới. Nhưng với tình hình hiện tại, thật khó để "The Blues" có thể mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng.

Chelsea không có nhiều cơ hội để chen chân vào top 4 Ngoại hạng Anh. Họ xếp thứ 10 trên BXH, kém top 4 tới 11 điểm. Tuy nhiên, Chelsea vẫn còn cơ hội ở Cúp C1. "The Blues" đối mặt đương kim vô địch Real Madrid ở vòng tứ kết.

