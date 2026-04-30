Bản hợp đồng 100 triệu euro của Chelsea bị treo giò 4 năm

Theo truyền thông Anh, mẫu thử của tuyển thủ Ukraine được lấy vào cuối năm 2024 khi anh làm nhiệm vụ quốc tế trong màu áo đội tuyển quốc gia. Sau đó, Mudryk bị treo giò tạm thời từ tháng 12/2024 trước khi chính thức bị buộc tội vi phạm quy định chống doping vào giữa năm 2025. Qua quá trình điều tra, FA đã đưa ra án phạt cao nhất là cấm thi đấu 4 năm.

Meldonium là loại thuốc thường được sử dụng để điều trị bệnh tim mạch tại một số quốc gia châu Âu, song đã bị cấm trong thể thao do có khả năng hỗ trợ hồi phục thể lực và tăng sức bền. Đây cũng là chất từng khiến tay vợt tennis Maria Sharapova bị đình chỉ thi đấu trước đây.

Ngay sau phán quyết, Mudryk đã gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao thế giới (CAS) nhằm giảm án hoặc xóa bỏ quyết định kỷ luật. Cầu thủ 25 tuổi khẳng định anh không cố ý sử dụng chất cấm và cho rằng kết quả xét nghiệm có thể đến từ việc nhiễm tạp chất ngoài ý muốn.

Mudryk chỉ là gánh nặng của Chelsea

Với Chelsea, đây tiếp tục là bài toán nan giải. Mudryk gia nhập sân Stamford Bridge từ Shakhtar Donetsk hồi năm 2023 với kỳ vọng trở thành ngôi sao tấn công tương lai. Tuy nhiên, phong độ thất thường cùng án doping khiến sự nghiệp của anh tại London gần như đóng băng. Lần gần nhất Mudryk ra sân cho Chelsea là vào tháng 11/2024 tại UEFA Conference League.

"Nếu các cáo buộc được xác thực, đây sẽ là một cú sốc cực lớn không chỉ cho cá nhân cầu thủ mà còn cho toàn bộ kế hoạch nhân sự của HLV Chelsea trong giai đoạn then chốt của mùa giải", Daily Mail nhận định

Nếu kháng cáo bất thành, Mudryk có thể phải ngồi ngoài tới năm 2028 hoặc lâu hơn tùy thời điểm tính án. Trong quá khứ, bóng đá thế giới từng chứng kiến không ít ngôi sao phải nhận án phạt nặng vì vô tình hoặc cố ý sử dụng chất cấm, và Mudryk chắc chắn không muốn tên mình nằm trong danh sách đen đó.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Chelsea đang nỗ lực cải tổ đội hình và tìm kiếm sự ổn định. Nếu Mudryk bị cấm thi đấu, đội bóng thành London sẽ mất đi một phương án tấn công giàu tốc độ, đồng thời phải đối mặt với những tổn thất về mặt tài chính và hình ảnh thương hiệu nghiêm trọng.