Bản hợp đồng 100 triệu euro của Chelsea bị treo giò 4 năm

Sporting Braga vs Freiburg
Sporting Braga
Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Nottingham Forest
Aston Villa
Thép Xanh Nam Định vs Công An TP Hồ Chí Minh
Thép Xanh Nam Định
Công An TP Hồ Chí Minh
Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Hà Nội
SHB Đà Nẵng
Leeds United vs Burnley
Leeds United
Burnley
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
PVF-CAND
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Hải Phòng
Công An Hà Nội
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Becamex TP Hồ Chí Minh
Đông Á Thanh Hóa
Nantes vs Olympique Marseille
Nantes
Olympique Marseille
Bayern Munich vs Heidenheim
Bayern Munich
Heidenheim
Brentford vs West Ham United
Brentford
West Ham United
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Newcastle United
Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Wolverhampton Wanderers
Sunderland
Valencia vs Atlético de Madrid
Valencia
Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Lorient
Paris Saint-Germain
Lorient
Como vs Napoli
Como
Napoli
Arsenal vs Fulham
Arsenal
Fulham
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Bayer Leverkusen
RB Leipzig
Metz vs Monaco
Metz
Monaco
Atalanta vs Genoa
Atalanta
Genoa
Osasuna vs Barcelona
Osasuna
Barcelona
Nice vs Lens
Nice
Lens
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
Thể Công - Viettel
Ninh Bình
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
AFC Bournemouth
Crystal Palace
Sassuolo vs Milan
Sassuolo
Milan
Manchester United vs Liverpool
Manchester United
Liverpool
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Borussia M'gladbach
Borussia Dortmund
Juventus vs Hellas Verona
Juventus
Hellas Verona
Real Betis vs Real Oviedo
Real Betis
Real Oviedo
Freiburg vs Wolfsburg
Freiburg
Wolfsburg
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Aston Villa
Tottenham Hotspur
Inter Milan vs Parma
Inter Milan
Parma
Olympique Lyonnais vs Rennes
Olympique Lyonnais
Rennes
Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
Chelsea vs Nottingham Forest
Chelsea
Nottingham Forest
Cremonese vs Lazio
Cremonese
Lazio
Roma vs Fiorentina
Roma
Fiorentina
Everton vs Manchester City
Everton
Manchester City
Bản hợp đồng 100 triệu euro của Chelsea bị treo giò 4 năm

TPO - Tiền vệ cánh Mykhailo Mudryk của Chelsea vừa dính án cấm thi đấu 4 năm sau khi có kết quả dương tính với chất cấm meldonium. Thông tin đang gây chấn động bóng đá Anh bởi Mudryk từng là bản hợp đồng đình đám trị giá 100 triệu euro của Chelsea.

   

Theo truyền thông Anh, mẫu thử của tuyển thủ Ukraine được lấy vào cuối năm 2024 khi anh làm nhiệm vụ quốc tế trong màu áo đội tuyển quốc gia. Sau đó, Mudryk bị treo giò tạm thời từ tháng 12/2024 trước khi chính thức bị buộc tội vi phạm quy định chống doping vào giữa năm 2025. Qua quá trình điều tra, FA đã đưa ra án phạt cao nhất là cấm thi đấu 4 năm.

Meldonium là loại thuốc thường được sử dụng để điều trị bệnh tim mạch tại một số quốc gia châu Âu, song đã bị cấm trong thể thao do có khả năng hỗ trợ hồi phục thể lực và tăng sức bền. Đây cũng là chất từng khiến tay vợt tennis Maria Sharapova bị đình chỉ thi đấu trước đây.

Ngay sau phán quyết, Mudryk đã gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao thế giới (CAS) nhằm giảm án hoặc xóa bỏ quyết định kỷ luật. Cầu thủ 25 tuổi khẳng định anh không cố ý sử dụng chất cấm và cho rằng kết quả xét nghiệm có thể đến từ việc nhiễm tạp chất ngoài ý muốn.

Với Chelsea, đây tiếp tục là bài toán nan giải. Mudryk gia nhập sân Stamford Bridge từ Shakhtar Donetsk hồi năm 2023 với kỳ vọng trở thành ngôi sao tấn công tương lai. Tuy nhiên, phong độ thất thường cùng án doping khiến sự nghiệp của anh tại London gần như đóng băng. Lần gần nhất Mudryk ra sân cho Chelsea là vào tháng 11/2024 tại UEFA Conference League.

"Nếu các cáo buộc được xác thực, đây sẽ là một cú sốc cực lớn không chỉ cho cá nhân cầu thủ mà còn cho toàn bộ kế hoạch nhân sự của HLV Chelsea trong giai đoạn then chốt của mùa giải", Daily Mail nhận định

Nếu kháng cáo bất thành, Mudryk có thể phải ngồi ngoài tới năm 2028 hoặc lâu hơn tùy thời điểm tính án. Trong quá khứ, bóng đá thế giới từng chứng kiến không ít ngôi sao phải nhận án phạt nặng vì vô tình hoặc cố ý sử dụng chất cấm, và Mudryk chắc chắn không muốn tên mình nằm trong danh sách đen đó.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Chelsea đang nỗ lực cải tổ đội hình và tìm kiếm sự ổn định. Nếu Mudryk bị cấm thi đấu, đội bóng thành London sẽ mất đi một phương án tấn công giàu tốc độ, đồng thời phải đối mặt với những tổn thất về mặt tài chính và hình ảnh thương hiệu nghiêm trọng.

Vụ Mudryk dính doping lại bất ngờ "cứu" Chelsea ở Cúp C1

Án treo giò của Mykhailo Mudryk bất ngờ trở thành "pha cứu thua" cho Chelsea. Việc loại anh khỏi danh sách dự C1 giúp "The Blues" lách luật UEFA.

30/04/2026 05:51 AM (GMT+7)
