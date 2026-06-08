CĐV Đông Nam Á dự đoán đắng lòng về U19 Việt Nam

CĐV Đông Nam Á dự đoán U19 Việt Nam bị loại từ vòng bảng

Ở cuộc đọ sức tại lượt trận thứ 3 bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026, U19 Việt Nam thi đấu rất nỗ lực nhưng vẫn phải nhận thất bại 1-2 trước U19 Indonesia. Reno Salampessy (22') và Evandra Florasta (90+3') là những người chọc thủng lưới thủ môn Hoa Xuân Tín. bàn duy nhất của các "Chiến binh Sao vàng" đến từ Nguyễn Quốc Khánh (73').

Kết thúc bảng A, U19 Indonesia dẫn đầu với 3 trận toàn thắng và giành vé vào bán kết. U19 Việt Nam đứng thứ 2 với 6 điểm. Tiếp theo lần lượt là U19 Myanmar (3 điểm) và U19 đông Timor (0 điểm). Như vậy, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi sẽ phải chờ đợi kết quả các trận bảng B và C để biết mình có thể giành quyền đi tiếp hay không.

U19 Việt Nam đối mặt với nguy cơ bị loại. Ảnh: VFF.

Trên mạng xã hội X, tài khoản Eizar Abdurahman bình luận: “Chiến thắng quá cảm xúc của U19 Indonesia! Các cầu thủ trẻ của chúng tôi đã chơi với 200% phong độ. Thắng U19 Việt Nam chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng hôm nay Indonesia xứng đáng giành trọn 3 điểm. Tôi nghĩ, U19 Việt Nam sẽ bị loại”.

"Bóng đá trẻ Indonesia những năm gần đây tiến bộ thực sự nhanh, thể lực của họ quá sung mãn. U19 Việt Nam có kỹ thuật tốt nhưng tâm lý thi đấu và khả năng chịu áp lực dường như đang đi xuống. Nguy cơ bị loại từ vòng bảng của họ là rất cao” - Chaiwat Silachai đánh giá.

Siti Aminah nhận định: “Trận đấu căng thẳng đến những giây cuối cùng. U19 Việt Nam đã có cơ hội ở hiệp 2 sau khi đã gỡ hoà nhưng họ dứt điểm quá tệ. U19 Indonesia đã tận dụng tốt cơ hội của mình có được”.

"Nhìn U19 Việt Nam đứng trước nguy cơ bị loại sớm mà bất ngờ. Họ luôn là thế lực ở các giải trẻ, nhưng lứa U19 năm 2026 này có vẻ thiếu đi những ngôi sao có thể gánh đội. Cơ hội đi tiếp giờ không còn tự quyết nữa rồi” - Zulhilmi Ishak viết.

Zulfadli Rahman bình luận: “Khoảng cách giữa các đội bóng hàng đầu ASEAN hiện tại rất mong manh. Một vài sai lầm cá nhân ở hàng thủ đã khiến U19 Việt Nam phải trả giá đắt. Giải đấu năm nay chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của nhóm hạt giống hàng đầu”.

"U19 Indonesia đá quá nhiệt, đôi khi hơi rát nhưng đó là cách họ bóp nghẹt lối chơi kiểm soát của U19 Việt Nam. Thật tiếc cho U19 Việt Nam” - Bryan Santos chia sẻ.

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