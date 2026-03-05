Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tuyển Việt Nam có thể đón thêm cùng lúc 4 cầu thủ Việt kiều

ANTD.VN - Bóng đá Việt Nam có thể sớm đón thêm những nguồn lực đáng chú ý, khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang tích cực hỗ trợ để 4 cầu thủ Việt kiều nữa sớm đủ điều kiện khoác áo ĐT Việt Nam.

Theo nhiều nguồn tin trong nước, VFF đang tích cực hỗ trợ để 4 cầu thủ Việt kiều gồm Kevin Phạm Ba, Lee Williams, Adou Minh và Kyle Colonna sớm đủ điều kiện khoác áo ĐT Việt Nam.

Kyle Colonna của Thể Công Viettel

Kyle Colonna của Thể Công Viettel

Nếu mọi chuyện thuận lợi, đây sẽ là sự bổ sung đáng kể cho lực lượng của đội tuyển trong giai đoạn tái thiết và nâng cao chất lượng nhân sự. Bốn cầu thủ trải dài ở nhiều độ tuổi khác nhau, mang đến sự kết hợp giữa kinh nghiệm, độ chín chuyên môn và tiềm năng phát triển trong tương lai.

Kevin Phạm Ba, hiện thuộc CLB Nam Định, là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất trong nhóm khi đã 32 tuổi. Hậu vệ phải này từng có nhiều năm thi đấu tại châu Âu và nổi bật với nền tảng thể lực bền bỉ cùng khả năng lên công về thủ nhịp nhàng.

Ở chiều ngược lại về độ tuổi, Lee Williams mới 19 tuổi và được xem là gương mặt giàu triển vọng của bóng đá Việt kiều. Tiền đạo của CLB Công an TP HCM gây chú ý nhờ tốc độ, khả năng bứt phá và lối chơi linh hoạt trên hàng công. Khả năng dứt điểm đa dạng cùng tiềm năng phát triển dài hạn giúp Williams được kỳ vọng trở thành phương án tấn công mang lại sự đột biến.

Adou Minh của CLB Công an Hà Nội

Adou Minh của CLB Công an Hà Nội

Hai cái tên còn lại - Adou Minh của CLB Công an Hà Nội và Kyle Colonna thuộc Thể Công Viettel - được xem là những sự bổ sung đáng giá cho hàng phòng ngự. Adou Minh, 29 tuổi, sở hữu thể hình lý tưởng, nổi bật trong các pha không chiến và tranh chấp tay đôi. Trong khi đó, Kyle Colonna, 27 tuổi, được đánh giá cao nhờ khả năng giữ vị trí ổn định, sự bình tĩnh khi chịu sức ép và kỹ năng phát động tấn công từ tuyến dưới. Cả hai đều đang bước vào giai đoạn sung sức của sự nghiệp và hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu chuyên môn ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Nếu quá trình nhập tịch được hoàn tất, HLV Kim Sang-sik sẽ có thêm nhiều lựa chọn chất lượng trong việc xây dựng lực lượng lâu dài cho đội tuyển Việt Nam. Những năm gần đây, bóng đá Việt Nam đã ghi nhận sự đóng góp của nhiều cầu thủ Việt kiều và nhập tịch như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip hay Nguyễn Xuân Son. Việc tiếp tục mở rộng nguồn nhân lực được xem là bước đi quan trọng nhằm gia tăng chiều sâu đội hình, đồng thời tạo nền tảng cho những mục tiêu lớn hơn trong tương lai, trong đó có khát vọng cạnh tranh tấm vé dự vòng chung kết World Cup 2030.

Theo Lê Vinh

-04/03/2026 16:31 PM (GMT+7)
