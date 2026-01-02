Cầu thủ hay nhất giải U11, U13 toàn quốc bị phát hiện gian tuổi

Bảo Hoàng nổi lên những ngày gần đây khi thuộc nhóm cầu thủ bị LĐBĐ Việt Nam (VFF) kỷ luật vào ngày 31/12/2025, do thi đấu không đúng khả năng tại vòng loại U19 Quốc gia 2025-2026. Tiền đạo này chơi cho đội Hoài Đức đã bị cấm thi đấu đến hết giải và nộp phạt 3,75 triệu đồng, cùng bốn đồng đội là Dương Thanh Phú, Võ Xuân Thiện, Trần Nhật Lương và Nguyễn Đại Huệ.

Ba cầu thủ chung án kỷ luật ở các đội khác là Đoàn Quốc Huy, Vũ Tuấn Anh của Luxury Hạ Long và Đào Minh Trí thuộc Trung tâm bóng đá Đào Hà.

Cầu thủ Hoài Đức FC Thái Bá Bảo Hoàng (trái) thi đấu trong trận thua PVF 0-2 ở lượt 7 bảng A vòng loại U19 Quốc gia 2025-2026, trên sân bóng thuộc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Viettel ngày 29/12/2025. Ảnh: PVF

Người hâm mộ nhanh chóng nhận ra Bảo Hoàng vì cầu thủ này từng giúp SLNA vô địch U11 toàn quốc 2022, đồng thời ẵm giải cầu thủ hay nhất và ghi nhiều bàn nhất. Hai năm sau, anh cùng SLNA vô địch U13 toàn quốc và tiếp tục được chọn là cầu thủ hay nhất giải.

Vấn đề nằm ở năm sinh. Thái Bá Bảo Hoàng của Hoài Đức, dự vòng loại U19 Quốc gia 2025-2026, sinh năm 2009. Trong khi đó, Thái Bá Bảo Hoàng cùng SLNA vô địch hai giải trẻ, lại sinh năm 2011. Điều này không đúng quy định của giải U19 Quốc gia mùa này dành cho cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2007 đến 31/12/2010.

Tuy nhiên, dù có hai năm sinh, đây vẫn là một cầu thủ. Bảo Hoàng thuộc biên chế SLNA và đang được cho Hoài Đức mượn. "Cầu thủ này ban đầu có năm sinh 2011 nhưng sau khi kiểm tra chúng tôi xác định năm sinh chính xác là 2009", Tổng giám đốc CLB SLNA Hồ Lê Đức nói với VnExpress. "Cầu thủ này có kỹ năng tốt nên chúng tôi giữ lại đào tạo và đưa về đúng độ tuổi".

Thái Bá Bảo Hoàng (trái) nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất giải U13 toàn quốc 2024

Việc phát hiện ra "tuổi thật" của cầu thủ nằm trong đợt kiểm tra năm sinh gần 200 cầu thủ trẻ vào năm 2025, được SLNA phối hợp với công an tỉnh. Trước đó, vào tháng 9/2024, đội U11 SLNA bị VFF cấm tham gia các giải bóng đá do liên đoàn tổ chức trong hai năm, đồng thời thu hồi toàn bộ danh hiệu, Cup, huy chương và tiền thưởng tại giải U11 toàn quốc 2024. Khi ấy, VFF xác định cầu thủ Bùi Văn Bảo sinh năm 2010, tức vượt ba tuổi dự giải.

Đến tháng 3/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố hai bị can về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, theo khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự. Một trong hai bị can là ông Trần Quốc Dũng, Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Kỳ Sơn (nay là xã Tân Kỳ).

Ông Hồ Lê Đức khẳng định SLNA không có chủ trương gian lận tuổi. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra hồ sơ trước đây còn gặp khó khăn khi dựa hoàn toàn vào giấy tờ gia đình cung cấp, lại có sự tiếp tay làm giả từ một số cá nhân. Mỗi công dân hiện nay có mã số định danh cá nhân nên việc làm giả khó tồn tại.

VFF được cho sẽ vào cuộc với trường hợp Thái Bá Bảo Hoàng khai gian tuổi ở giải U11 toàn quốc 2022 và U13 toàn quốc 2024. Cầu thủ vi phạm tư cách thi đấu dẫn đến đội chủ quản bị xử thua 0-3 tại trận có cầu thủ tham dự, đồng thời tước các danh hiệu nếu có.

SLNA là lò đào tạo trẻ giàu thành tích nhất Việt Nam. Ở giải Quốc gia, SLNA dẫn đầu về số danh hiệu ở lứa U11 (7 danh hiệu), U13 (11), U17 (8). Trong khi đó, lứa U15 và U19 cùng có 5 danh hiệu để đứng thứ hai trong lịch sử. Tuy nhiên, danh tiếng của lò SLNA cũng nhiều lần ảnh hưởng tiêu cực vì vấn nạn gian lận tuổi. SLNA từng bị tước danh hiệu giải U11 toàn quốc năm 2001, 2002, 2024; giải U13 năm 2003, giải U15 năm 2003.

Năm 2023, SLNA vô địch U13 toàn quốc, nhưng sau đó CLB phát hiện cầu thủ Nguyễn Hồng Quốc thực tế sinh năm 2006, tức vượt quy định 4 tuổi. Đến năm 2024, lứa Thái Bá Bảo Hoàng vô địch U13 toàn quốc còn có trường hợp Nguyễn Văn Hoàng. Cầu thủ này bị tố sinh năm 2009, không phải 2011. Nghi vấn càng tăng cao khi cầu thủ này là học sinh năm 2011 duy nhất học lớp 7 tại trường THCS Nghi Phong năm học 2021-2022, tức 4 tuổi đã học lớp 1.

Vòng loại U19 Quốc gia 2025-2026 gồm 27 CLB chuyên nghiệp, ngoài chuyên nghiệp, trung tâm huấn luyện và trường năng khiếu. 27 đội chia làm 5 bảng, thi đấu vòng tròn hai lượt đi và về tại địa phương đăng cai, tính điểm xếp thứ bậc. Năm đội đứng nhất, năm đội đứng nhì, và đội thứ ba thành tích tốt nhất vào vòng chung kết.

Các trận đấu diễn ra từ ngày 14/12/2025 đến 6/1/2026. Vòng chung kết từ ngày 14/1 đến 27/1/2026. Từ đầu vòng loại, 13 cầu thủ đã bị VFF cấm từ 5 trận đến hết giải, do thi đấu không đúng khả năng.