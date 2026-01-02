Cầu thủ hay nhất giải U11, U13 toàn quốc bị phát hiện gian tuổi

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Cagliari vs Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
U23 Việt Nam vs U23 Jordan
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Iran
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
U23 Nhật Bản vs U23 Syria
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Qatar vs U23 UAE
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
Cầu thủ hay nhất giải U11, U13 toàn quốc bị phát hiện gian tuổi

Sự kiện: Bi hài bóng đá Việt Nam

Hà Nội Thái Bá Bảo Hoàng - cầu thủ hay nhất U11 toàn quốc 2022 và U13 toàn quốc 2024 - được xác nhận vượt hai tuổi so với thời điểm dự giải.

Bảo Hoàng nổi lên những ngày gần đây khi thuộc nhóm cầu thủ bị LĐBĐ Việt Nam (VFF) kỷ luật vào ngày 31/12/2025, do thi đấu không đúng khả năng tại vòng loại U19 Quốc gia 2025-2026. Tiền đạo này chơi cho đội Hoài Đức đã bị cấm thi đấu đến hết giải và nộp phạt 3,75 triệu đồng, cùng bốn đồng đội là Dương Thanh Phú, Võ Xuân Thiện, Trần Nhật Lương và Nguyễn Đại Huệ.

Ba cầu thủ chung án kỷ luật ở các đội khác là Đoàn Quốc Huy, Vũ Tuấn Anh của Luxury Hạ Long và Đào Minh Trí thuộc Trung tâm bóng đá Đào Hà.

Cầu thủ Hoài Đức FC Thái Bá Bảo Hoàng (trái) thi đấu trong trận thua PVF 0-2 ở lượt 7 bảng A vòng loại U19 Quốc gia 2025-2026, trên sân bóng thuộc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Viettel ngày 29/12/2025. Ảnh: PVF

Cầu thủ Hoài Đức FC Thái Bá Bảo Hoàng (trái) thi đấu trong trận thua PVF 0-2 ở lượt 7 bảng A vòng loại U19 Quốc gia 2025-2026, trên sân bóng thuộc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Viettel ngày 29/12/2025. Ảnh: PVF

Người hâm mộ nhanh chóng nhận ra Bảo Hoàng vì cầu thủ này từng giúp SLNA vô địch U11 toàn quốc 2022, đồng thời ẵm giải cầu thủ hay nhất và ghi nhiều bàn nhất. Hai năm sau, anh cùng SLNA vô địch U13 toàn quốc và tiếp tục được chọn là cầu thủ hay nhất giải.

Vấn đề nằm ở năm sinh. Thái Bá Bảo Hoàng của Hoài Đức, dự vòng loại U19 Quốc gia 2025-2026, sinh năm 2009. Trong khi đó, Thái Bá Bảo Hoàng cùng SLNA vô địch hai giải trẻ, lại sinh năm 2011. Điều này không đúng quy định của giải U19 Quốc gia mùa này dành cho cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2007 đến 31/12/2010.

Tuy nhiên, dù có hai năm sinh, đây vẫn là một cầu thủ. Bảo Hoàng thuộc biên chế SLNA và đang được cho Hoài Đức mượn. "Cầu thủ này ban đầu có năm sinh 2011 nhưng sau khi kiểm tra chúng tôi xác định năm sinh chính xác là 2009", Tổng giám đốc CLB SLNA Hồ Lê Đức nói với VnExpress. "Cầu thủ này có kỹ năng tốt nên chúng tôi giữ lại đào tạo và đưa về đúng độ tuổi".

Thái Bá Bảo Hoàng (trái) nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất giải U13 toàn quốc 2024

Thái Bá Bảo Hoàng (trái) nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất giải U13 toàn quốc 2024

Việc phát hiện ra "tuổi thật" của cầu thủ nằm trong đợt kiểm tra năm sinh gần 200 cầu thủ trẻ vào năm 2025, được SLNA phối hợp với công an tỉnh. Trước đó, vào tháng 9/2024, đội U11 SLNA bị VFF cấm tham gia các giải bóng đá do liên đoàn tổ chức trong hai năm, đồng thời thu hồi toàn bộ danh hiệu, Cup, huy chương và tiền thưởng tại giải U11 toàn quốc 2024. Khi ấy, VFF xác định cầu thủ Bùi Văn Bảo sinh năm 2010, tức vượt ba tuổi dự giải.

Đến tháng 3/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố hai bị can về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, theo khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự. Một trong hai bị can là ông Trần Quốc Dũng, Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Kỳ Sơn (nay là xã Tân Kỳ).

Ông Hồ Lê Đức khẳng định SLNA không có chủ trương gian lận tuổi. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra hồ sơ trước đây còn gặp khó khăn khi dựa hoàn toàn vào giấy tờ gia đình cung cấp, lại có sự tiếp tay làm giả từ một số cá nhân. Mỗi công dân hiện nay có mã số định danh cá nhân nên việc làm giả khó tồn tại.

VFF được cho sẽ vào cuộc với trường hợp Thái Bá Bảo Hoàng khai gian tuổi ở giải U11 toàn quốc 2022 và U13 toàn quốc 2024. Cầu thủ vi phạm tư cách thi đấu dẫn đến đội chủ quản bị xử thua 0-3 tại trận có cầu thủ tham dự, đồng thời tước các danh hiệu nếu có.

SLNA là lò đào tạo trẻ giàu thành tích nhất Việt Nam. Ở giải Quốc gia, SLNA dẫn đầu về số danh hiệu ở lứa U11 (7 danh hiệu), U13 (11), U17 (8). Trong khi đó, lứa U15 và U19 cùng có 5 danh hiệu để đứng thứ hai trong lịch sử. Tuy nhiên, danh tiếng của lò SLNA cũng nhiều lần ảnh hưởng tiêu cực vì vấn nạn gian lận tuổi. SLNA từng bị tước danh hiệu giải U11 toàn quốc năm 2001, 2002, 2024; giải U13 năm 2003, giải U15 năm 2003.

Năm 2023, SLNA vô địch U13 toàn quốc, nhưng sau đó CLB phát hiện cầu thủ Nguyễn Hồng Quốc thực tế sinh năm 2006, tức vượt quy định 4 tuổi. Đến năm 2024, lứa Thái Bá Bảo Hoàng vô địch U13 toàn quốc còn có trường hợp Nguyễn Văn Hoàng. Cầu thủ này bị tố sinh năm 2009, không phải 2011. Nghi vấn càng tăng cao khi cầu thủ này là học sinh năm 2011 duy nhất học lớp 7 tại trường THCS Nghi Phong năm học 2021-2022, tức 4 tuổi đã học lớp 1.

Vòng loại U19 Quốc gia 2025-2026 gồm 27 CLB chuyên nghiệp, ngoài chuyên nghiệp, trung tâm huấn luyện và trường năng khiếu. 27 đội chia làm 5 bảng, thi đấu vòng tròn hai lượt đi và về tại địa phương đăng cai, tính điểm xếp thứ bậc. Năm đội đứng nhất, năm đội đứng nhì, và đội thứ ba thành tích tốt nhất vào vòng chung kết.

Các trận đấu diễn ra từ ngày 14/12/2025 đến 6/1/2026. Vòng chung kết từ ngày 14/1 đến 27/1/2026. Từ đầu vòng loại, 13 cầu thủ đã bị VFF cấm từ 5 trận đến hết giải, do thi đấu không đúng khả năng.

Vụ gian lận tuổi để vào CLB Sông Lam Nghệ An: Hãy để con vô tư
Vụ gian lận tuổi để vào CLB Sông Lam Nghệ An: Hãy để con vô tư

Vì bệnh thành tích, một phụ huynh đã làm giả giấy tờ, gian lận tuổi để con thành công ở giải trẻ trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Để rồi sau cùng, cầu...

Bấm xem >>

Theo Hiếu Lương

Nguồn: [Link nguồn]

02/01/2026 16:47 PM (GMT+7)
