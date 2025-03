Mẹ của cựu đội trưởng U11 Sông Lam Nghệ An bị khởi tố vì làm giả hồ sơ gian lận tuổi con

Sáng 22/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tú (SN 1984, trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ) về các tội danh Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đồng thời, Trần Quốc Dũng (SN 1971, cùng địa phương) cũng bị khởi tố về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Bà Nguyễn Thị Tú tại cơ quan Công an

Trước đó, Công an tỉnh Nghệ An nhận được phản ánh về việc một số cầu thủ trẻ của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An gian lận tuổi để được thi đấu nên đã tiến hành xác minh. Công an phát hiện một số người là thân nhân, gia đình... của các cầu thủ trẻ đã thực hiện hành vi làm giả các loại hồ sơ, giấy tờ như giấy khai sinh, học bạ... để đủ điều kiện xét tuyển, tập luyện, thi đấu tại Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

Bà Tú khai nhận, do mong muốn con, cháu mình được tập luyện, thi đấu tại Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An nên đã cấu kết với người khác, trong đó có ông Dũng làm giả các loại hồ sơ, giấy tờ để qua mặt những người có trách nhiệm của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và cơ quan chức năng.

Ông Trần Quốc Dũng tại cơ quan Công an

Theo tìm hiểu, bà Tú là mẹ của P.V.N - người mang băng đội trưởng U11 Sông Lam Nghệ An tham dự Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc diễn ra tại Đắk Lắk vào tháng 7/2023. Cầu thủ N. từng dính tới việc nghi gian lận tuổi mà báo chí phản ánh.

Năm 2023 và 2024, dư luận đặt nhiều nghi vấn gian lận tuổi của các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An khi có thể hình vượt trội, kỹ thuật khéo léo hơn bạn cùng trang lứa ở các đội tuyển khác.

Trong thông cáo gửi các cơ quan báo chí, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cho biết với trách nhiệm, sứ mệnh tìm kiếm, đào tạo và phát triển các tài năng bóng đá trẻ cho tỉnh nhà cũng như quốc gia, câu lạc bộ khẳng định quy trình tuyển chọn cầu thủ là khách quan, minh bạch.

Là một đơn vị doanh nghiệp, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An dựa trên các tiêu chí chuyên môn của cầu thủ và căn cứ vào các hồ sơ, giấy tờ theo quy định của pháp luật đã được các cơ quan chức năng xác nhận cũng như hoàn toàn tin tưởng vào sự kiểm tra chặt chẽ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và ban tổ chức các giải đấu.

Tang vật thu giữ

Tháng 9/2024, Ban kỷ luật VFF đã ra một loạt quyết định kỷ luật nặng đội U11 Sông Lam Nghệ An, trưởng đoàn, HLV trưởng do đăng ký và sử dụng cầu thủ không đúng độ tuổi quy định, vi phạm nghiêm trọng điều lệ giải.

Cụ thể, U11 Sông Lam Nghệ An bị phạt 10 triệu đồng, cấm tham gia các giải bóng đá do VFF tổ chức trong thời hạn hai năm. Ngoài ra, thu hồi danh hiệu, cúp, cờ, huy chương và tiền thưởng của đội.

Trưởng đoàn Trần Quang Dũng, HLV trưởng Nguyễn Quang Thọ bị cấm tham gia các giải bóng đá do VFF quản lý, tổ chức trong thời hạn hai năm.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.