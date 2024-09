U11 SLNA nhận án phạt cực nặng vì gian lận tuổi

U11 SLNA giành chức vô địch U11 Toàn quốc 2024 vào ngày 7/8 vừa qua. Ảnh: VFF

Tối 9/9, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) gây sốc khi thông báo kỷ luật đội U11 SLNA vì gian lận tuổi tại giải U11 Quốc gia 2024. Đây là giải đấu mà U11 SLNA lên ngôi sau khi đánh bại Bắc Ninh 1-0 trong trận chung kết.

Thông tin đội trẻ SLNA gian lận tuổi gây xôn xao dư luận vào tháng 7/2024, thời điểm giải U11 Quốc gia 2024 đã khởi tranh. Một số nguồn tin khẳng định cầu thủ trẻ tên B.V.B của đội bóng xứ Nghệ đã 12 tuổi khi tham dự giải vô địch U9 toàn quốc và giành chức vô địch năm 2022.

Tại giải U11 Quốc gia 2024, cầu thủ B.V.B tiếp tục tham dự và thi đấu nổi bật trong hành trình lên ngôi của U11 SLNA. Chiếu theo phản ánh của truyền thông, B.V.B thực tế đã 14 tuổi.

Trong thông báo trên trang chủ, VFF cho biết Ban kỷ luật “đã có các quyết định kỷ luật đội bóng U11 SLNA và Trưởng đoàn, HLV trưởng của đội bóng này do đăng ký và sử dụng cầu thủ không đúng độ tuổi quy định tại giải bóng đá U11 toàn quốc Cúp Nestlé Milo 2024”.

Cụ thể: Phạt 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) và cấm đội U11 Sông Lam Nghệ An tham gia các giải Bóng đá do LĐBĐVN tổ chức trong thời hạn 02 năm do đăng ký và sử dụng cầu thủ không đúng độ tuổi quy định; vi phạm nghiêm trọng điều lệ giải bóng đá U11 toàn quốc Cúp Nestlé Milo 2024. Thu hồi danh hiệu, Cúp, cờ, huy chương và tiền thưởng của đội Sông Lam Nghệ An tại giải bóng đá U11 toàn quốc Cúp Nestlé Milo 2024.

Bên cạnh đó, trưởng đoàn của U11 SLNA ông Trần Quang Dũng và HLV trưởng Nguyễn Quang Thọ bị cấm tham gia các giải đấu do VFF quản lý, tổ chức trong thời hạn 2 năm. SLNA và các thành viên nói trên có quyền khiếu nại các án phạt lên Ban Giải quyết khiếu nại LĐBĐ Việt Nam theo quy định hiện hành.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]