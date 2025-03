Vụ gian lận tuổi để vào CLB Sông Lam Nghệ An: Hãy để con vô tư

Sai lầm của phụ huynh

Tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, chiến dịch “Con chỉ muốn vô tư” của một đơn vị quảng cáo đã chấm dứt chóng vánh, khi luồng quan điêm trái chiều nghiêng nhiều về tiêu cực diễn ra trong thời gian qua. Kỳ vọng của cha mẹ về con cái thực tế luôn đứng giữa lằn ranh sai, đúng. Mức độ quan tâm, mong muốn từ phía phụ huynh với trẻ nhỏ cũng chưa bao giờ đong đếm với định lượng chuẩn mực. Định hướng và chờ đợi ở con cái luôn là điều cần thiết ở cha mẹ. Cái gì quá đương nhiên không tốt. Ngược lại, sự thờ ơ cũng chẳng bao giờ đúng đắn với “mầm non” nước nhà.

Nhiều cầu thủ tại Việt Nam bị… kéo tụt tuổi chỉ để đảm bảo thành tích.

Nhưng, câu chuyện một phụ huynh làm giả giấy tờ để con mình gian lận tuổi, nhằm thi đấu thành công ở đội trẻ Sông Lam Nghệ An thì sai tuyệt đối. Đặc biệt trên phương diện pháp luật. Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tú (sinh năm 1984) về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và Trần Quốc Dũng (sinh năm 1971) về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Được biết, đối tượng Nguyễn Thị Tú là cán bộ một đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Tân Kỳ, còn Trần Quốc Dũng là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ. Theo lời khai của Nguyễn Thị Tú, do mong muốn con, cháu mình được tập luyện, thi đấu tại Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An nên Tú đã tự mình cũng như câu kết với các đối tượng khác, trong đó có Trần Quốc Dũng làm giả các loại hồ sơ, giấy tờ để qua mặt những người có trách nhiệm của Câu lạc bộ và cơ quan chức năng.

Cần nói thêm, Nguyễn Thị Tú chính là mẹ của cầu thủ P.V.N - gương mặt đã bị giới truyền thông phản ánh rằng làm giả hồ sơ bằng cách hạ tuổi để được trúng tuyển vào CLB Sông Lam Nghệ An và đi thi đấu. Năm 2023, tại Giải Bóng đá nhi đồng toàn quốc tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk, cầu thủ P.V.N của Sông Lam Nghệ An thi đấu rất nổi bật với kỹ thuật và thể hình vượt trội so với cầu thủ các đội bạn. Thông qua phản ánh của bạn bè và phụ huynh, giới truyền thông phát hiện cầu thủ này thi đấu không đúng độ tuổi của mình.

Hối hận muộn màng

Một câu chuyện khác cũng liên quan tới gian lận tuổi. LĐBĐ Việt Nam tiến hành kiểm tra trước khi ban hành văn bản kết luận CLB Sông Lam Nghệ An đã đăng ký và sử dụng cầu thủ không đúng độ tuổi quy định, vi phạm nghiêm trọng điều lệ giải bóng đá U11 toàn quốc 2024. Đội bóng xứ Nghệ lập tức chịu phạt. Ngoài số tiền 10 triệu đồng, trả lại danh hiệu cúp, cờ, huy chương và tiền thưởng, SLNA bị cấm tham dự các giải đấu do VFF quản lý trong 2 năm. Trưởng đoàn và HLV đội U11 SLNA cũng bị cấm tham gia các giải bóng đá do VFF quản lý trong thời gian kể trên.

Lý do là bởi B.V.B, gương mặt 12 tuổi nhưng tham dự giải… U9 toàn quốc năm 2022. Tất nhiên, B.V.B cùng U9 Sông Lam Nghệ An vô địch giải đấu. 2 năm sau, ở giải U11 toàn quốc, B.V.B ở tuổi 14 tham dự giải U11 quốc gia. Cậu bé thi đấu nổi bật, khi… lớn hơn 3 tuổi so với bạn cùng lứa. Trước tình hình trên, một số bạn bè và phụ huynh không đồng tình với việc gian lận tuổi này. Họ khẳng định cậu bé từng học lớp 3 tại Hà Tĩnh vào năm học 2018/19. Nhưng 3 năm sau, tức là khi đã lên cấp 2, B.V.B lại tham dự giải dành cho các cầu thủ học lớp 1, 2!

Ở góc độ của Sông Lam Nghệ An, CLB này chia sẻ không có chức năng, nghiệp vụ để điều tra hồ sơ của cháu B.V.B hay các cầu thủ khác. Đại diện đội bóng này cũng cho biết, do đặc thù điều kiện nhiều vùng quê, vùng núi hẻo lánh ở miền Trung, nhiều người mẹ thường đến trạm xá sinh con rồi sau đó về nhà. Và những em nhỏ này lớn lên mà không có giấy chứng sinh để làm giấy khai sinh. Đến tuổi các em đi học, bố mẹ mới thực hiện giấy tờ cần thiết để nhập học. Song cũng cần phải nói thêm rằng, Sông Lam Nghệ An nói riêng và nhiều trung tâm đào tạo bóng đá trẻ chất lượng cao tại Việt Nam nói chung, vẫn có cách để xác định độ tuổi của cầu thủ. Một trong số đó là việc theo dõi từ phim MRI, X-quang để theo dõi sụn tiếp hợp cũng là cách xác định tương đối độ tuổi của cầu thủ từ 11 - 17 tuổi.

Nếu thực sự bám sát và kiểm tra gắt gao, SLNA hay BTC giải nhi đồng hay thiếu niên toàn quốc hoàn toàn có thể giảm bớt tình trạng cầu thủ gian lận tuổi!

Mẹ B.V..B nói gì?

Dẫn lời báo chí, mẹ của cầu thủ B.V.B một mực phân trần: “Từ trước đến giờ, chưa có một cơ quan, đơn vị hay cá nhân nào về làm việc với gia đình để xác minh tuổi của cháu. Vậy mà bây giờ họ cho rằng con tôi gian lận tuổi. Tôi là người làm mẹ, tôi sinh con ra có giấy tờ khai sinh đầy đủ”. Bà Nguyễn Thị Tú chia sẻ con mình đam mê trái bóng từ nhỏ và có năng khiếu. Đến năm 2022, B. trúng tuyển vào U9 của Sông Lam Nghệ An và được đào tạo tại câu lạc bộ kể từ đó đến nay. "Tôi rất mong cơ quan chức năng trả lại trong sạch cho cháu, để cháu được theo đuổi đam mê bóng đá", bà Tú khi đó giãi bày.

Phía CLB Sông Lam Nghệ An cho biết, “mọi hồ sơ giấy tờ, thẻ căn cước công dân, mã định danh của cháu B. cung cấp đều đúng với quy định. Nếu hồ sơ pháp lý của cháu B. sai, cơ quan nào cấp thì cơ quan đó phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi dựa trên hồ sơ pháp lý của cháu để đăng ký cầu thủ thi đấu”.