Các CLB Ngoại hạng Anh đồng loạt đòi đuổi cổ Man City sau bê bối vi phạm tài chính

Các đội Ngoại hạng Anh đòi đuổi Man City

Tờ Express (Anh) tiết lộ lãnh đạo một số đội bóng Ngoại hạng Anh muốn Man City bị loại khỏi giải đấu hàng đầu nước Anh sau phán quyết liên quan đến những sai phạm tài chính của đội bóng này. Nếu kịch bản Man City bị trục xuất khỏi Ngoại hạng Anh trở thành hiện thực, họ sẽ khó lòng quay lại sân chơi này.

Giải hạng nhất Anh không có nghĩa vụ tiếp nhận Man City. Việc này có thể đe dọa trực tiếp đến sự tồn tại của nửa xanh thành Manchester.

Man City đối diện với hoàn cảnh tồi tệ

Ban tổ chức Ngoại hạng Anh gần đây xác nhận một ủy ban độc lập đã kết luận Man City sử dụnghợp đồng giả trong giai đoạn từ mùa giải 2009/10 đến 2017/18. Những vi phạm này liên quan đến việc che giấu khoản tài trợ bí mật trị giá hơn 830 triệu bảng, nhằm thổi phồng doanh thu của CLB.

Man City quyết kháng cáo

Man City dự kiến sẽ kháng cáo phán quyết, trong khi các hình thức trừng phạt tiềm tàng sẽ được ủy ban độc lập quyết định vào thời điểm thích hợp.

Trang chủ Man City có viết: "Man City thất vọng và bất ngờ trước quan điểm của Ủy ban độc lập Ngoại hạng Anh được công bố hôm nay. Man City vô tội trước những cáo buộc do Ngoại hạng Anh đưa ra và có bằng chứng toàn diện, không thể bác bỏ để chứng minh cho tất cả lập trường của chúng tôi liên quan đến vụ việc này. Vì vậy, CLB sẽ kiên quyết theo đuổi và khi cần thiết sẽ chủ động sử dụng mọi cơ chế pháp lý và quy định phù hợp".

Quy trình của Ngoại hạng Anh vẫn đang tiếp diễn và còn những phần quan trọng chưa được hoàn tất. Man City giờ đây sẽ theo đuổi các phương án kháng cáo mà CLB có thể sử dụng, trên cơ sở cho rằng phán quyết chứa đựng những sai sót nghiêm trọng về luật pháp, nguyên tắc và thực tế, đồng thời không đủ cơ sở để đảm bảo tính an toàn về mặt pháp lý.

Man City đã nghiêm túc tôn trọng quy trình tố tụng trong suốt 8 năm qua, dựa trên cơ sở rằng Hội đồng quản trị và Ban điều hành Ngoại hạng Anh sẽ hoạt động như cơ quan quản lý độc lập, công bằng và khách quan, không chịu ảnh hưởng từ bất kỳ bên nào.

Rõ ràng, Man City hạn chế trong việc đưa ra thêm bình luận cho đến khi toàn bộ các thủ tục tiếp theo được hoàn tất".