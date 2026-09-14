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Kết quả bóng đá ĐT nữ Trung Quốc – Hong Kong (TQ): Hiệp hai áp đảo, mãn nhãn 6 bàn (ASIAD)

Sự kiện: Asiad 2026

ĐT nữ Trung Quốc hoàn toàn áp đảo Hong Kong (TQ) trong hiệp hai của trận đấu.

ĐT nữ Trung Quốc đối đầu với ĐT Hong Kong (TQ) trong khuôn khổ bảng G môn bóng đá nữ tại ASIAD 2026. Các cầu thủ Trung Quốc được đánh giá cao hơn và họ cũng nhập cuộc rất tốt. Phút 14, Chen Qiao Zhu có pha dứt điểm chuẩn xác để mở tỉ số trận đấu.

Trung Quốc khá vất vả trong hiệp một

Trung Quốc khá vất vả trong hiệp một

Tưởng như bàn thắng này sẽ giúp ĐT nữ Trung Quốc dễ dàng đè bẹp đối thủ. Tuy nhiên,  các cầu thủ nữ Hong Kong (TQ) đã chống trả rất kiên cường. Không những vậy, họ còn tìm được bàn gỡ hòa ở phút 31 do công của Cheung Wai Ki.

Tuy nhiên, niềm vui của Hong Kong (TQ) không kéo dài được lâu. Phút 38, Si Yu tung ra cú dứt điểm không thể cản phá giúp Trung Quốc tái lập thế dẫn trước sau 45 phút đầu tiên.

Ngay đầu hiệp hai, Trung Quốc có bàn nâng tỉ số lên thành 3-1 sau pha dứt điểm của Wang Yang Wen. Có được lợi thế lớn, Trung Quốc chủ động cầm bóng giữ nhịp khiến Hong Kong (TQ) không thể phản kháng. Cuối trận, Trung Quốc tăng tốc trở lại và có ngay 2 bàn.

Phút 80, Wang Shuang dứt điểm tung lưới đối thủ để nâng tỉ số lên thành 4-1. 9 phút sau, cầu thủ này hoàn thành cú đúp cũng ấn định luôn tỉ số của trận đấu.

Tỉ số chung cuộc: ĐT nữ Trung Quốc 5-1 ĐT nữ Hong Kong (TQ)

Ghi bàn

ĐT nữ Trung Quốc: Chen Qiao Zhu 14’, Si Yu 28’, Wang Yan Wen 48', Wang Shuang 80' 89'

ĐT nữ Thái Lan: Cheung Wai Ki 31’

Đội hình xuất phát

ĐT nữ Trung Quốc: Xiao Zi Tong, Chen Qiao Zhu, Si Yu, Wu Hai Yan, Wang Shu Ang, Wurigumula, Wang Ying, Li Qing Tong, Xie Zong Mei, Zhang Rui, Sun Fang Xin

ĐT nữ Hong Kong (TQ): Li Sze Ying, Ma Chak Shun, Chu So Kwan, Chan Tsz Shan, Fu Chiu Man, Wai Yuen Ting, Fung Sharon, Luk Sean Hoi Ching, Cheung Wai Ki, Ko Pak Ling Lucia, Chan Yee Hing

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ĐT nữ Việt Nam bắt đầu hành trình ASIAD 2026 với cuộc so tài nữ Đài Loan (Trung Quốc). Trận đấu diễn ra căng thẳng, hấp dẫn với nhiều điểm nhấn.

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/09/2026 18:15 PM (GMT+7)
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