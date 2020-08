Bóng đá Việt Nam và con đường đến World Cup 2026

U19 Việt Nam hướng đến tấm vé U20 World Cup Tại VCK U19 châu Á 2020, ĐT U19 Việt Nam nằm cùng bảng C với Australia, Arab Saudi và Lào. Theo lịch thi đấu, ĐT U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Australia trong trận ra quân, do vậy HLV Philippe Troussier dành sự quan tâm đặc biệt đối với đối thủ này. Ông nói: “U19 Australia thời gian qua không tập trung, cũng không có trận đấu nào, vì vậy ban huấn luyện đã thu thập thông tin đối thủ này từ giải U18 Đông Nam Á năm ngoái và các giải đấu trước đó. Còn U19 Arab Saudi và U19 Lào, chúng tôi cũng sẽ thu thập thông tin song không ưu tiên như Australia, do đây là hai đối thủ thi đấu sau nên chúng tôi có điều kiện theo dõi sự thể hiện của hai đội này khi họ thi đấu tại giải”. Tại buổi làm việc với Hội đồng huấn luyện viên Quốc gia hồi tháng 6-2020, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã nhấn mạnh mục tiêu của U19 Việt Nam là giành quyền tham dự Vòng chung kết FIFA U20 World Cup 2021. Châu Á sẽ có 5 suất vé tham dự U20 World Cup 2021. Ngoại trừ Indonesia là chủ nhà, 4 suất vé còn lại sẽ được xác định sau cuộc đua tại giải U19 châu Á 2020. Trong trường hợp Indonesia vào bán kết U19 châu Á 2020, AFC sẽ tổ chức thêm vòng play-off để chọn vé thứ 5. (H.H)