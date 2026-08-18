Kình ngư vô địch nước Mỹ sắp về Việt Nam tranh tài là ai?

Đại diện Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam xác nhận, Watson Nguyễn đã được đoàn An Giang đăng ký vào lực lượng bơi của đơn vị này để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Sự góp mặt của Watson Nguyễn đặc biệt gây chú ý bởi vận động viên 20 tuổi này vừa gây tiếng vang lớn khi giành huy chương vàng 50m ếch và huy chương đồng 100m ếch tại giải bơi vô địch quốc gia Mỹ tổ chức ở Irvine, California.

Watson Nguyễn vô địch bơi 50m ếch toàn nước Mỹ.

Ở đấu trường lớn nhất Mỹ - quốc gia bơi lội mạnh nhất thế giới, Watson Nguyễn gây bất ngờ khi vượt qua nhiều hảo thủ để cán đích đầu tiên nội dung 50m ếch với thông số 26,65 giây.

"Tôi đã mơ về khoảnh khắc này từ khi còn là một cậu bé. Từ lần đầu tiên đến giải đấu này khi mới 11 tuổi, tôi luôn mong một ngày nào đó có thể làm được điều gì đó thật đặc biệt trên đường đua", Watson Nguyễn chia sẻ với truyền thông Mỹ sau chức vô địch lịch sử.

26,65 giây không chỉ là thành tích cá nhân tốt nhất Watson Nguyễn mà còn giúp anh vươn lên vị trí thứ tư trong lịch sử các kình ngư Mỹ ở cự ly này, và xếp thứ 20 trong danh sách những vận động viên bơi 50m ếch nhanh nhất lịch sử thế giới.

Trong khi đó, kình ngư Việt Nam có thành tích tốt nhất nội dung 50 ếch là Phạm Thanh Bảo - người được mệnh danh "hoàng tử bơi ếch" đang giữ kỷ lục quốc gia 27,7 giây thiết lập năm 2024.

Sự xuất hiện của Watson Nguyễn hứa hẹn sẽ mang đến thử thách thú vị cho Thanh Bảo cùng các vận động viên khác tại "đường đua xanh" Đại hội Thể thao toàn quốc vào cuối năm nay.

Chàng kình ngư Việt kiều Watson Nguyễn trong một lần về Việt Nam.

Watson Nguyễn sinh ngày 7-9-2005, có bố và mẹ đều quê gốc TP.HCM, lớn lên tại Mỹ, hiện đang là sinh viên năm 3 Đại học Pennsylvania - ngôi trường nổi tiếng nước Mỹ với các vận động viên - sinh viên giành huy chương danh giá giải thế giới.

Dù sinh ra và lớn lên tại Mỹ, Watson vẫn nhiều lần trở về Việt Nam để thăm họ hàng, thưởng thức ẩm thực và lưu giữ những ấn tượng tốt đẹp về quê hương.

Chức vô địch nước Mỹ giúp Watson Nguyễn có cơ hội lên tuyển quốc gia, hướng tới chinh phục Olympic 2028 do Mỹ đăng cai. Đáng chú ý, môn bơi Olympic 2028 sẽ bổ sung các nội dung 50m bơi ếch, bơi bướm và bơi ngửa vào chương trình thi đấu. Trước đó trong lịch sử, bơi ếch Olympic chỉ tranh tài từ cự ly 100m trở lên.

Đây là cơ hội đặc biệt để Watson Nguyễn có thể chạm tới giấc mơ giành huy chương Olympic danh giá ngay tại nơi anh sinh ra và lớn lên.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 dự kiến diễn ra từ ngày 20-11 đến 12-12. Sự kiện được tổ chức tại TP.HCM, Đồng Nai và Đồng Tháp, quy tụ 36 đoàn thể thao tranh tài ở 48 môn. Trong đó, môn bơi dự kiến được tổ chức tại TP.HCM.