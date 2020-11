Bầu Đức có "bom tấn" Kiatisak làm thầy Công Phượng, HAGL mạnh cỡ nào?

HLV Phan Thanh Hùng có được HAGL liên hệ? Sáng ngày 20/11, thủ môn Huỳnh Tuấn Linh đã viết tâm thư chia tay CLB Than Quảng Ninh sau 12 năm gắn bó. Điểm đến của thủ môn sinh năm 1991 được xác định là HAGL. Hai ngày vừa qua, Tuấn Linh đã góp mặt trong đám cưới của Công Phượng và Viên Minh được tổ chức tại Phú Quốc, cùng nhiều cầu thủ HAGL khác. Ngoài thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, HAGL đang đàm phán để có được sự phục vụ của một cầu thủ khác thuộc biên chế Than Quảng Ninh. Đó có thể là trung vệ Dương Thanh Hào. Việc đội bóng nhà bầu Đức “rút ruột” Than Quảng Ninh dẫn đến thông tin HLV Phan Thanh Hùng cũng có khả năng trở thành thầy của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… ở mùa giải 2021. Nhưng trong lần trả lời báo chí mới đây, cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam cho biết ông chưa nhận được lời đề nghị nào từ phía đội bóng nhà bầu Đức. Cùng với việc báo chí Thái Lan vừa xác nhận HLV Kiatisak đã đạt được thoả thuận với HAGL, HLV Phan Thanh Hùng có thể vẫn dẫn dắt Than Quảng Ninh mùa giải tới.