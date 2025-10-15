Barcelona nhắm "Ronaldo mới" của Bồ Đào Nha, sẵn sàng thế chỗ Rashford

🌟 Rashford tái sinh trên đất Tây Ban Nha

Từ một cầu thủ từng chìm trong khủng hoảng tại Man Utd, Marcus Rashford giờ đang hồi sinh mạnh mẽ trong màu áo Barcelona. Với 3 bàn thắng và 5 kiến tạo chỉ sau 10 trận, tiền đạo người Anh đã trở thành điểm sáng trong hệ thống của HLV Hansi Flick.

Marcus Rashford đang có phong độ tốt tại Barcelona

Tại xứ Catalunya, Rashford thi đấu với sự tự tin và niềm vui mà anh đã đánh mất suốt hai mùa giải tăm tối tại Old Trafford. Không còn là một cái bóng nặng nề, Rashford bùng nổ như một ngọn lửa được thắp lại, giúp Barca duy trì nhịp độ cạnh tranh trong giai đoạn đầu mùa giải 2025/26.

Song, theo tiết lộ của Mundo Deportivo, phía sau màn trình diễn thăng hoa ấy, Giám đốc thể thao Deco cùng đội ngũ tuyển trạch Barcelona vẫn đang lặng lẽ lên kế hoạch cho tương lai, với mục tiêu mang về một tài năng trẻ có thể kế thừa Rashford trong những năm tới.

⚽ Cardoso Varela - “Cristiano Ronaldo mới” trong tầm ngắm

Cái tên đang khiến giới chuyên môn xôn xao là Cardoso Varela, cầu thủ chạy cánh trái 16 tuổi của Dinamo Zagreb. Từng trưởng thành từ lò đào tạo Porto, Varela sở hữu kỹ thuật điêu luyện, tốc độ bứt phá và khả năng rê bóng khiến nhiều người ví anh như một Cristiano Ronaldo phiên bản trẻ.

Cardoso Varela - tài năng trẻ người Bồ Đào Nha đang tỏa sáng tại Dinamo Zagreb

Nguồn tin từ Tây Ban Nha khẳng định Barca đã theo dõi sát sao trong nhiều tháng, thậm chí Varela từng có mặt tại trung tâm huấn luyện của Barcelona trước khi ký hợp đồng với Dinamo - minh chứng cho sự quan tâm kéo dài của đội bóng xứ Catalunya.

Hiện cầu thủ người Bồ Đào Nha được định giá khoảng 5 triệu bảng (5,8 triệu euro) - con số quá “hời” nếu xét đến tiềm năng phát triển. Mối liên hệ giữa Deco và người đại diện Andy Bara (cũng là đại diện của Dani Olmo) có thể giúp Barca chiếm lợi thế so với các đối thủ, trong đó Chelsea cũng đã bắt đầu nhập cuộc.

Cardoso Varela còn hợp đồng với Dinamo đến tháng 6/2028, nhưng với phong độ hiện tại, nhiều chuyên gia tin rằng anh sẽ sớm rời Croatia để bước lên sân khấu lớn hơn của châu Âu.

🔴 Tương lai Rashford chờ phán quyết cuối mùa

Trong hợp đồng mượn từ Man Utd, Barcelona nắm quyền mua đứt Rashford với giá 30 triệu euro (26 triệu bảng) - một mức giá được xem là “món hời” nếu anh tiếp tục phong độ như hiện tại.

Tuy nhiên, nguồn tin từ Camp Nou cho biết ban lãnh đạo Barca muốn chờ đến cuối mùa giải mới đưa ra quyết định. Nếu Rashford tiếp tục ghi bàn và đóng góp ổn định, đội bóng sẽ không ngần ngại kích hoạt điều khoản này. Nhưng nếu phong độ sa sút, Cardoso Varela nhiều khả năng sẽ trở thành phương án B trong kế hoạch dài hạn.

Rashford ghi bàn giúp Barca giành chiến thắng tại Champions League

Giám đốc thể thao Deco chia sẻ thẳng thắn: “Còn quá sớm để nói về quyết định mùa tới, nhưng điều quan trọng là chúng tôi hài lòng với Rashford. Cậu ấy mang đến đúng những gì chúng tôi mong đợi - một cầu thủ đẳng cấp cao, từng trải qua nhiều biến động ở United nhưng đang tìm lại chính mình ở đây”.

“Lúc này, chúng tôi chỉ tập trung cho các trận đấu trước mắt. Mọi quyết định sẽ được đưa ra sau, khi thời điểm thích hợp đến”, Deco nhấn mạnh.

HLV Hansi Flick cũng không tiếc lời khen ngợi Rashford, đặc biệt sau cú đúp ấn tượng vào lưới Newcastle ở Champions League: “Tôi không bất ngờ. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời với kỹ năng và khả năng dứt điểm đáng kinh ngạc. Ở hiệp đầu tiên, cậu ấy chưa tận dụng tốt cơ hội, nhưng hiệp hai thì hoàn hảo. Với tiền đạo, ghi bàn luôn là liều thuốc tinh thần mạnh mẽ. Tôi rất hạnh phúc vì cậu ấy đang chứng minh mình là mảnh ghép quan trọng mà Barca cần”.

🔥 El Clasico đang chờ phía trước

Barcelona sắp bước vào chuỗi trận đầy thử thách: Girona tại La Liga (21h15 -18/10), Olympiacos ở Champions League (23h45 - 21/10), và đỉnh điểm là El Clasico tại Bernabeu vào 22h15 ngày 26/10.

Hiện đội bóng xứ Catalunya đang kém Real Madrid 2 điểm sau 8 vòng đấu. Trong bối cảnh Lewandowski và Raphinha vẫn chưa trở lại vì chấn thương, Marcus Rashford sẽ tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công.

Nếu tiếp tục thăng hoa, Rashford không chỉ giúp Barca chinh phục những trận chiến sắp tới, mà còn có thể tự quyết định tương lai của chính mình tại Camp Nou.