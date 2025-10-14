Gia đình Yamal dựa hơi con trai để làm tiền: Đi trực thăng riêng, chụp ảnh phải trả phí

Con thành công, bố mẹ được nhờ

Ở tuổi 18, Lamine Yamal đã trở thành siêu sao tại Barcelona khi giúp CLB vô địch La Liga, Cúp nhà Vua cũng như đoạt EURO 2024 tại ĐT Tây Ban Nha. Anh về nhì trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng 2025 và dư luận tin rằng anh đoạt giải sẽ chỉ là vấn đề thời gian.

Ông bố Mounir Nasraoui cùng với Yamal ở lễ trao Quả bóng Vàng

Đời tư của Yamal cũng trở thành chủ đề quan tâm của dư luận. Vẫn còn trên ghế nhà trường khi trở thành nhà vô địch EURO, Yamal nay đã hưởng mức lương “hoàng đế” tại sân Nou Camp và bắt đầu hẹn hò với phụ nữ đẹp. Ngôi sao trẻ măng này hè qua được phát hiện cặp kè với một nữ tiếp viên hàng không hơn mình tận 12 tuổi, trước khi chuyển sang mối quan hệ với danh ca Nicki Nicole.

Tuy nhiên, đáng chú ý không kém là gia đình của cầu thủ này. Ông bố Mounir Nasraoui không chỉ đưa ra những phát ngôn tâng bốc con trai, ông này còn tỏ rõ là một người sẽ dựa hơi con mình nhằm kiếm tiền, thể hiện ngay từ tên tài khoản Instagram của ông ta (“Hustle hard”). Trong khi đó, bà mẹ của Yamal cũng không kém khi tổ chức một sự kiện “ăn tối cùng mẹ của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” dành cho những ai mua vé.

Những đặc quyền của Yamal

Mới đây, nhà báo Romain Molina, người có nhiều mối quen biết trong giới bóng đá và do đó nắm được nhiều tình tiết “thâm cung bí sử”, đã tiết lộ về việc gia đình nhà Yamal đòi hỏi ở Barcelona những gì. Đây là những thông tin vẫn là khá “bình thường” cho Molina, người đã từng phanh phui scandal hơn 400 cầu thủ trẻ của bóng đá Pháp bị quấy rối tình dục bởi các HLV.

Yamal được cho là có cả chuyên cơ lẫn trực thăng riêng

Molina cho biết bên cạnh mức lương 40 triệu euro/năm của Yamal, Barcelona còn chiều ý khá nhiều đòi hỏi từ cầu thủ này, hay đúng hơn là từ người nhà của Yamal. Chuyên cơ riêng là điều bắt buộc, và Yamal cũng như người thân có quyền sử dụng bất cứ lúc nào, nhưng bên cạnh đó nhà Yamal còn có thể sử dụng trực thăng riêng nếu di chuyển gần.

Yamal bên cạnh đó sẽ được quyền dự các sự kiện công cộng do Barcelona tổ chức, rằng CLB phải hỏi ý kiến xem anh có tham gia không. Theo Molina, người nhà Yamal còn đề xuất một trò nhằm kiếm thêm thu nhập, đó là Yamal sẽ chụp ảnh ở các sự kiện này với các fan nhưng phải trả phí.

Lời đe dọa ngầm

Barcelona đều đã đồng ý với những đòi hỏi này, thậm chí Molina nói Barca đã có những bài đăng vận động cho Yamal trong cuộc chạy đua cho Quả bóng Vàng 2025 mà không nhắc đến Raphinha. Các cầu thủ Barca được cho là không quá để tâm đến chuyện này, nhưng việc Yamal được đi chuyên cơ riêng thì không hẳn bởi một số cầu thủ nhiều công trạng ở CLB hơn còn chưa được hưởng đặc ân đó.

Mounir Nasraoui, bố của Yamal

Molina cho hay sự nuông chiều của Barca xuất phát từ việc người nhà Yamal đe dọa sẽ khuyên cầu thủ này chuyển sang Paris Saint-Germain nếu Barca từ chối họ. Bố của Yamal, trong một buổi phát trực tiếp trên Instagram, thậm chí không cần giấu giếm: “Nhiều người nói tôi chỉ sống nhờ con trai. Đúng vậy, cảm ơn con trai, bố sẽ sống nhờ con”.