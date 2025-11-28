Barca nên "cắp sách học" MU vụ mua lại Ronaldo: Vì sao phải đón bằng được Messi?

Messi sẽ tới đâu khi MLS 2025 kết thúc?

MLS 2025 sắp đi đến hồi kết và Inter Miami của Lionel Messi đã lọt tới trận chung kết miền Đông (6h, 30/11). Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này, thầy trò Mascherano chỉ còn cách chức vô địch nước Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng đúng 1 trận đấu.

Messi sẽ làm gì sau khi MLS 2025 kết thúc?

Tuy nhiên, mối quan tâm của giới mộ điệu đang dồn về vấn đề Messi sẽ làm gì trong 3 tháng tới khi MLS kết thúc. Một số nguồn tin tiết lộ siêu sao người Argentina muốn trở lại thi đấu ở châu Âu để đảm bảo thể lực cho World Cup 2026.

Tờ Sport của Tây Ban Nha mới đây đã lên bài phân tích vì sao Barcelona nên đón Messi về lại Nou Camp. Bài viết hoàn toàn không đưa ra vấn đề về chuyên môn hay tư vấn cho Hansi Flick cách dùng Messi mà tập trung vào lợi nhuận "không thể tưởng tượng được" của Barcelona trong vấn đề này.

Barcelona thất thu khoảng 800 triệu euro vì chia tay Messi

Theo phân tích của chuyên gia tài chính Marc Ciria, Barcelona đã thất thu từ 200 đến 250 triệu euro sau khi để Messi ra đi vào năm 2021. Con số ấy còn có thể lớn hơn nữa bởi hiệu ứng từ chức vô địch World Cup 2022 của siêu sao sinh năm 1987 cùng ĐT Argentina. Với con số tạm tính là 800 triệu euro sau 4 năm, Barcelona có thể thoải mái chi tiêu chứ không phải rơi vào cảnh "giật gấu vá vai" mỗi khi mùa chuyển nhượng về.

Điều đó cho thấy tiềm năng kinh tế từ thương hiệu Messi đem lại là cực kỳ to lớn. Ngay cả khi đã 38 tuổi và phong độ không còn như xưa nhưng siêu sao người Argentina vẫn mang lại sức hút không thể cưỡng lại. Ví dụ đơn cử nhất là tấm ảnh Messi tới thăm Nou Camp lúc nửa đêm cũng khiến giới truyền thông cũng như cộng đồng mạng sục sôi.

Khoản lợi nhuận khổng lồ nếu Messi trở lại Barcelona

Không tính đến chuyện cũ nữa, Marc Ciria cho rằng Barcelona cần nắm lấy cơ hội đưa Messi trở lại. Dù khoảng thời gian không lâu nhưng sẽ là cú hích cực lớn giống như Ronaldo trở lại Man United vào năm 2021 giúp đội bóng này phá kỷ lục bán áo và cổ phiếu tăng ngay 8% giúp CLB đạt giá trị lên tới 2,82 tỷ USD. Messi cũng có thể làm được điều tương tự, thậm chí là tốt hơn.

Messi trở lại Barcelona có thể tạo nên cú huých mạnh hơn cả vụ Ronaldo trở lại Man United năm 2021

"Khi một huyền thoại ra đi, đa phần đều nghĩ rằng họ sẽ không trở lại. Bởi vậy, sự tái hợp của họ tạo ra nhiều doanh thu hơn rất nhiều nhờ hiệu ứng mới mẻ. Giống như khi ban nhạc Oasis tái hợp: họ nhân ba số tiền kiếm được so với thời điểm ban đầu", Marc Ciria chỉ ra.

Chuyên gia kinh tế này cho rằng giá trị của Barcelona sẽ tăng từ 15-20% ngay khi Messi trở lại. Chưa cần nói đâu xa, chỉ cần giá vé mỗi trận đấu có Messi cũng sẽ trở thành đề tài "nóng" dù sân Nou Camp đã mở rộng thêm chỗ ngồi. Lượng du khách cũng sẽ tăng vọt bởi chắc chắn ai yêu mến siêu sao người Argentina cũng muốn thấy Messi thi đấu cho Barcelona một lần nữa.

Ngoài ra, Barcelona còn có thể khai thác bản quyền hình ảnh của Messi. Đội chủ sân Nou Camp cần nâng tầm của Messi thành "ngôi sao độc lập" và ra dòng sản phẩm riêng giống như Michael Jordan và Nike cách đây 40 năm.

Cho đến bây giờ, hãng sản xuất đồ thể thao của Mỹ và huyền thoại người Mỹ vẫn thu về hàng trăm triệu USD mỗi năm nhờ doanh số bán giày và quần áo mang thương hiệu của Michael Jordan. Tính đến nay, Michael Jordan đã kiếm được khoảng 1,3 tỷ USD nhờ thương vụ này. Đó là điều Messi nên cân nhắc khi chọn bến đỗ tạm thời trong 3 tháng tới.