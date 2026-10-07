Bảng xếp hạng giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2026/27 (Cúp C1 Đông Nam Á) mới nhất

Bảng xếp hạng hạng Cúp C1 Đông Nam Á - Vô địch các CLB Đông Nam Á 2026/27

Bảng A TT Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ 1 Buriram United (Thái Lan) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Borneo (Indonesia) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Ratchaburi (Thái Lan) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Công An TP Hồ Chí Minh (Việt Nam) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Kuching City (Malaysia) 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Tampines Rovers (Singapore) 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng B TT Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ 1 Lion City Sailors (Singapore) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Công An Hà Nội (Việt Nam) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Johor Darul Ta'zim (Malaysia) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Svay Rieng (Campuchia) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Port (Thái Lan) 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Persib (Indonesia) 0 0 0 0 0 0 0 0

Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27 chia 14 đội thành hai bảng, mỗi bảng bảy đội. Công An Hà Nội nằm ở bảng B, trong khi Công An TP Hồ Chí Minh góp mặt tại bảng A. Hai đội Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh để giành quyền vào vòng knock-out.

Tại bảng A, Công An TP Hồ Chí Minh đối đầu Buriram United, Ratchaburi, Kuching City, Tampines Rovers, Borneo và Manila Digger. Buriram United bước vào giải với tư cách nhà đương kim vô địch hai mùa liên tiếp, qua đó được đánh giá là một trong những ứng viên đáng chú ý nhất.

Ở bảng B, Công An Hà Nội chạm trán Port, Johor Darul Ta'zim, Lion City Sailors, Persib, Preah Khan Reach Svay Rieng và Shan United. Đây cũng là bảng đấu có sự hiện diện của nhiều đội bóng giàu tham vọng.

Vòng bảng áp dụng thể thức vòng tròn một lượt. Điểm số, hiệu số bàn thắng bại và các tiêu chí phụ sẽ quyết định thứ hạng khi các đội hoàn tất bảy lượt trận. Bảng xếp hạng vì thế sẽ liên tục biến động, đặc biệt trong giai đoạn quyết định tấm vé vào vòng tứ kết.