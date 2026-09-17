Cầu thủ nào khiến Công an Hà Nội bị FIFA cấm chuyển nhượng?

🔎 Cựu tuyển thủ U17 Brazil khiến CAHN vướng án FIFA

Mới đây, làng bóng đá Việt Nam xôn xao trước thông tin được đăng tải trên trang chủ của FIFA liên quan đến CLB Công an Hà Nội. Theo đó, FIFA đã áp dụng lệnh cấm chuyển nhượng đối với CLB Công an Hà Nội với thời hạn tối đa 3 giai đoạn đăng ký liên tiếp.

Andrey Ramos từng đàm phán gia nhập CLB Công an Hà Nội trước mùa giải 2025/26.

Theo tìm hiểu, CLB Công an Hà Nội vướng vào vụ tranh chấp hợp đồng với một cầu thủ người Brazil. Cụ thể, đó là trường hợp của Andrey Ramos do Nascimento (sinh năm 1998). Ramos từng khoác áo U17 Brazil và gây chú ý tại FIFA U17 World Cup 2015, nơi anh ghi 3 bàn sau 8 trận.

Sau đó, cầu thủ này tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp tại Brazil và có hơn 150 lần ra sân ở giải VĐQG Serie A. Có thời điểm, Ramos được định giá khoảng 150 tỷ đồng. Đáng chú ý, cầu thủ người Brazil từng nằm trong tầm ngắm của CAHN ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái.

Tuy nhiên, thương vụ chuyển nhượng kể trên không thành do CLB Công an Hà Nội phát hiện cầu thủ người Brazil có tiền sử chấn thương. Theo quy định của FIFA, lệnh cấm đăng ký cầu thủ mới có thể kéo dài tối đa 3 kỳ chuyển nhượng liên tiếp. CAHN chỉ được gỡ án sau khi hoàn tất khoản nợ quá hạn liên quan đến vụ việc kể trên.

⚠️ Thanh Hóa cũng đứng trước nguy cơ bị cấm chuyển nhượng

Trong khi CAHN đã nhận án cấm, một đại diện khác của V-League là Thanh Hóa cũng đang đối mặt nguy cơ tương tự sau tranh chấp với tiền đạo Rimario. Theo thông báo được FIFA gửi tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ngày 10/9, Thanh Hóa phải thanh toán cho Rimario số tiền 305.000 USD, tương đương gần 8 tỷ đồng, tiền thù lao còn nợ.

Khoản tiền này đi kèm lãi suất 5%/năm tính từ ngày 18/6/2026. Thanh Hóa có thời hạn 45 ngày kể từ khi nhận quyết định để hoàn tất nghĩa vụ tài chính. Nếu không thực hiện, FIFA có thể áp dụng án cấm đăng ký cầu thủ mới trong nước và quốc tế với thời hạn tối đa 3 giai đoạn đăng ký liên tiếp.

Nếu sau 3 kỳ đăng ký, đội bóng xứ Thanh vẫn chưa hoàn tất nghĩa vụ, vụ việc sẽ được chuyển tới Ban kỷ luật FIFA để tiếp tục xem xét. Rimario chia tay Thanh Hóa hồi giữa tháng 4/2026 sau khi hai bên không tìm được tiếng nói chung. Chân sút người Jamaica sau đó gia nhập Thể Công Viettel.

Những vụ việc liên quan đến CAHN và Thanh Hóa một lần nữa cho thấy rủi ro từ các tranh chấp hợp đồng với cầu thủ nước ngoài tại V-League. Trước đây, Thanh Hóa và HAGL cũng từng vướng vào những lùm xùm liên quan đến nghĩa vụ tài chính, hợp đồng với ngoại binh và bị FIFA áp dụng án cấm chuyển nhượng.