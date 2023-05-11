Bảng xếp hạng bóng đá nữ SEA Games 32, bảng xếp hạng đội tuyển nữ Việt Nam
Cập nhật nhanh nhất bảng xếp hạng bóng đá nữ SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia từ 29/4 tới 15/5.
|TT
|CLB
|ST
|T
|H
|B
|Tg
|Th
|HS
|Đ
|
Bảng xếp hạng Group A
|1
|
Việt Nam
|3
|2
|0
|1
|7
|3
|+4
|6
|2
|
Myanmar
|3
|2
|0
|1
|7
|4
|+3
|6
|3
|
Philippines
|3
|2
|0
|1
|3
|2
|+1
|6
|4
|
Malaysia
|3
|0
|0
|3
|1
|9
|-8
|0
|5
|
Indonesia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
Bảng xếp hạng Group B
|1
|
Thái Lan
|3
|3
|0
|0
|13
|0
|+13
|9
|2
|
Campuchia
|3
|2
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|3
|
Singapore
|3
|1
|0
|2
|2
|6
|-4
|3
|4
|
Lào
|3
|0
|0
|3
|1
|10
|-9
|0
Ghi chú:
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại
Tg: Bàn thắng Th: Bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm
