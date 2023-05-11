Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá nữ SEA Games 32, bảng xếp hạng đội tuyển nữ Việt Nam

Sự kiện: Đội tuyển nữ Việt Nam

Cập nhật nhanh nhất bảng xếp hạng bóng đá nữ SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia từ 29/4 tới 15/5.

TT CLB ST T H B Tg Th HS Đ

Bảng xếp hạng Group A
1
Việt Nam Việt Nam
3 2 0 1 7 3 +4 6
2
Myanmar Myanmar
3 2 0 1 7 4 +3 6
3
Philippines Philippines
3 2 0 1 3 2 +1 6
4
Malaysia Malaysia
3 0 0 3 1 9 -8 0
5
Indonesia Indonesia
0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng Group B
1
Thái Lan Thái Lan
3 3 0 0 13 0 +13 9
2
Campuchia Campuchia
3 2 0 1 3 3 0 6
3
Singapore Singapore
3 1 0 2 2 6 -4 3
4
Lào Lào
3 0 0 3 1 10 -9 0

Ghi chú:

ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại

Tg: Bàn thắng Th: Bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 32, lịch thi đấu U22 Việt Nam
Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 32, lịch thi đấu U22 Việt Nam

Cập nhật lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 32 từ ngày 29/4 tới 16/5 tại Campuchia.

Bấm xem >>

