Arsenal từ "kẻ thù" thành "con cưng" của bóng đá Anh, HLV Arteta có chiến lược đặc biệt

Từ “kẻ thù” của bóng đá Anh

Arsenal từng bị xem là “kẻ thù” của bóng đá Anh. Năm 2005, dưới thời Arsène Wenger, Arsenal trở thành đội đầu tiên trong lịch sử bóng đá Anh tung ra sân một đội hình không có cầu thủ người Anh.

Arsenal sở hữu lượng lớn cầu thủ Anh trong đội hình

Quyết định này gây tranh cãi dữ dội. Arsenal và Wenger bị cáo buộc quay lưng với truyền thống bóng đá Anh và làm suy yếu đội tuyển quốc gia.

Hơn 20 năm sau, Arsenal lại đứng trên đỉnh Premier League nhưng với cách tiếp cận hoàn toàn khác. Qua nhiều kỳ chuyển nhượng, Arteta từng bước xây dựng một đội hình có số lượng cầu thủ Anh lớn nhất tại Arsenal trong 25 năm.

Bộ khung Anh trị giá hơn 300 triệu bảng

Bản hợp đồng Ezri Konsa trị giá 55 triệu bảng giúp Arsenal sở hữu 5 cầu thủ từng góp mặt cùng đội tuyển Anh tại World Cup, gồm Konsa, Declan Rice, Bukayo Saka, Eberechi Eze và Noni Madueke. Đây là con số cao nhất trong số các CLB.

Arsenal còn có Ben White và Myles Lewis-Skelly, những tuyển thủ Anh, cùng các tài năng trẻ Ethan Nwaneri, Max Dowman và Marli Salmon.

Chiến lược “Anh hóa” này không hề rẻ. Tổng phí chuyển nhượng của Konsa, Eze, Madueke, Rice và White vượt 300 triệu bảng. Arsenal rõ ràng chấp nhận trả cái gọi là “phí cầu thủ Anh” bởi tin rằng những cái tên này xứng đáng với khoản đầu tư.

Không chỉ mang lại chất lượng và kinh nghiệm Premier League, nhóm cầu thủ Anh còn tạo nên những mối quan hệ đặc biệt trong phòng thay đồ.

Rice và Saka từng dành những lời đánh giá tích cực cho Madueke, góp phần thuyết phục Arsenal chiêu mộ anh từ Chelsea. Khi Konsa chuẩn bị gia nhập, Madueke liên tục gọi điện, nhắn tin chào đón người đồng đội mới.

Eze cũng ở lại sau buổi tập để đón Konsa. Hai người cùng tuổi, lớn lên tại cùng khu vực ở London và đã thân thiết trong nhiều năm.

Arsenal mới mua thêm Konsa

Sức mạnh từ sự gắn kết

Những mối quan hệ tương tự tồn tại giữa Lewis-Skelly và Nwaneri, hai người đã là bạn thân từ năm 6 tuổi, hay Dowman và Salmon.

Nhóm cầu thủ Anh vì thế giúp Arsenal tạo ra sợi dây kết nối mạnh hơn với người hâm mộ. Các CĐV dễ đồng cảm khi chứng kiến những cầu thủ trưởng thành tại London khoác áo đội bóng của họ.

Saka, Rice hay Eze được yêu mến không chỉ nhờ tài năng mà còn bởi sự gần gũi. Khi Arsenal cân nhắc phá kỷ lục chuyển nhượng để chiêu mộ Rice năm 2023, sức hút của tiền vệ người Anh với người hâm mộ cũng là một yếu tố được cân nhắc.

Arteta từng mô tả phòng thay đồ Arsenal là tập thể đặc biệt đoàn kết và thừa nhận đây là “phòng thay đồ tốt nhất” ông từng có. HLV người Tây Ban Nha thậm chí từng tự hỏi liệu các cầu thủ có “quá tốt với nhau” hay không.

HLV Arteta hài lòng với các cầu thủ Anh mà Arsenal đang có

Arsenal đi xa hơn thời Wenger

Cầu thủ Anh không phải nguyên nhân duy nhất tạo nên sự đoàn kết tại Arsenal. Đội bóng còn có những nhóm bạn thân đến từ Tây Ban Nha, Nam Mỹ và nhiều quốc gia khác. Martin Odegaard và Kai Havertz thân thiết đến mức Havertz từng làm phù rể trong đám cưới của đội trưởng Arsenal.

Tuy nhiên, nhóm cầu thủ Anh vẫn là tập thể lớn nhất và đang được Arsenal chủ động củng cố qua từng kỳ chuyển nhượng.

Đây cũng không phải lần đầu Arsenal xây dựng đội hình dựa trên tài năng bản địa. Năm 2012, Wenger từng trao hợp đồng mới cho Jack Wilshere, Alex Oxlade-Chamberlain, Kieran Gibbs, Aaron Ramsey và Carl Jenkinson nhằm tạo một bộ khung Anh.

Nhưng quy mô, số tiền đầu tư và thành quả dưới thời Arteta đang ở một đẳng cấp khác. Arsenal đã chuyển từ đội bóng từng bị chỉ trích vì thiếu cầu thủ Anh thành một tập thể mà tài năng bản địa đóng vai trò trung tâm.

Và điều điên rồ còn ở chỗ, quá trình “Anh hóa” Arsenal dường như mới chỉ bắt đầu.