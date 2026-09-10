Arsenal phô diễn đẳng cấp á quân Cúp C1, vết gợn Gyokeres & hàng công

Arsenal không cần phải thắng theo cách đẹp nhất

Tỷ số 1-0 có phần khiêm tốn nếu đặt cạnh những gì Arsenal tạo ra trên sân. Đội bóng của Mikel Arteta chủ động kiểm soát trận đấu, thường xuyên đưa bóng lên phần sân Napoli và duy trì sức ép trong thời gian dài. Napoli có những thời điểm tạo được nguy hiểm từ các pha chuyển trạng thái, nhưng càng về cuối trận, đội chủ nhà càng bị đẩy sâu về phần sân nhà.

Đó là điểm đáng chú ý nhất ở Arsenal hiện tại: họ không nhất thiết phải biến mỗi trận đấu thành một màn trình diễn áp đảo về tỷ số. Quan trọng hơn, Arsenal kiểm soát được cấu trúc trận đấu và đủ kiên nhẫn để chờ thời cơ.

Arsenal thắng trận theo đúng phong cách của ứng viên vô địch

Mùa trước, Arsenal từng trải qua 15 trận Champions League liên tiếp bất bại trước khi dừng bước ở trận cuối cùng. Vì vậy, chiến thắng tại Naples mang nhiều ý nghĩa hơn ba điểm đơn thuần. Nó cho thấy Arsenal vẫn duy trì được nền tảng đã đưa họ trở thành một trong những đội mạnh nhất châu Âu.

Odegaard đang "tiến hóa"

Nếu Arsenal cần biểu tượng cho sự trưởng thành, đó chính là Martin Odegaard. Đội trưởng "Pháo thủ" không chỉ ghi bàn quyết định ở phút 75 mà còn là trung tâm trong cách đội bóng vận hành ở khu vực giữa sân. Bàn thắng đến sau pha phối hợp với Christos Tzolis và Ben White, trước khi Odegaard tung cú sút chân trái đưa bóng chạm cột rồi đi vào lưới. Đây là bàn thắng thứ 4 của Odegaard trong mùa giải, khởi đầu đặc biệt ấn tượng đối với tiền vệ người Na Uy.

Điều đáng nói không chỉ nằm ở con số. Odegaard đang cho thấy khả năng quyết định trận đấu bằng chính phẩm chất của thủ lĩnh. Khi Arsenal bế tắc trước hàng thủ Napoli, anh không tìm kiếm pha phối hợp cầu kỳ mà tự mình tạo ra khác biệt. Một đội bóng muốn tiến xa tại Champions League luôn cần những cầu thủ như vậy.

Arteta sở hữu đội hình có chiều sâu

Một trong những tín hiệu tích cực khác đến từ cách Arteta sử dụng nhân sự. Mikel Merino, Eberechi Eze và Viktor Gyokeres đá chính, sau đó Bruno Guimaraes, Tzolis, Kai Havertz và Noni Madueke lần lượt vào sân.

Đáng chú ý nhất là tác động của những cầu thủ vào sân thay người. Tzolis góp phần trực tiếp vào bàn thắng của Odegaard, còn Bruno Guimaraes giúp Arsenal tăng thêm khả năng kiểm soát tuyến giữa ở giai đoạn Napoli bắt đầu xuống sức.

Arteta từng gọi những cầu thủ vào sân cuối trận là “finishers” thay vì đơn thuần là cầu thủ dự bị. Trận đấu tại Naples là ví dụ khá rõ cho ý tưởng đó: Arsenal không chỉ thay người để giữ sức, mà thay người để tìm cách kết thúc trận đấu.

Hàng thủ tiếp tục là nền móng

Nếu Odegaard mang đến khoảnh khắc quyết định, hàng thủ chính là nền móng giúp Arsenal rời Naples với 3 điểm. David Raya có một vài tình huống phải vất vả, đặc biệt trước những pha chuyển trạng thái của Napoli, nhưng Arsenal nhìn chung kiểm soát tốt thế trận trong hiệp 2. Napoli gần như không tạo được sức ép đủ lớn sau giờ nghỉ và không có cú sút trúng đích nào trong hiệp hai.

Gyokeres không gây ấn tượng

Ben White, Ezri Konsa, Gabriel và Piero Hincapié tạo thành bộ tứ có khả năng vừa phòng ngự vừa tham gia triển khai bóng. Đáng chú ý, Arsenal tiếp tục duy trì khả năng giữ sạch lưới vốn đã trở thành một trong những đặc điểm nổi bật dưới thời Arteta.

Với đội bóng muốn vô địch Champions League, đây là nền tảng không thể thiếu. Những trận đấu loại trực tiếp thường được quyết định bởi một khoảnh khắc, nhưng để đi tới khoảnh khắc ấy, trước hết phải có khả năng không bị đánh gục.

Arsenal đáng lẽ phải thắng đậm hơn

Điểm khiến Arteta chưa thể hoàn toàn hài lòng nằm ở khả năng tận dụng cơ hội. Mikel Merino từng có cơ hội rất tốt nhưng bị Meret cản phá, trong khi Bukayo Saka bỏ lỡ tình huống thuận lợi ngay trước giờ nghỉ.

Arsenal có thể kiểm soát trận đấu, có thể tạo cơ hội và có thể phòng ngự chắc chắn. Nhưng ở Champions League, đặc biệt trước những đối thủ đẳng cấp hơn, việc bỏ lỡ quá nhiều cơ hội có thể trở thành vấn đề nghiêm trọng.

Viktor Gyokeres có trận đá chính đầu tiên cho Arsenal tại Champions League nhưng chưa tạo được ảnh hưởng tương xứng với kỳ vọng. Tất nhiên, việc Arsenal giành chiến thắng trong một trận đấu mà Gyökeres chưa tạo dấu ấn lớn cũng là tín hiệu tích cực: Arteta không còn phụ thuộc vào duy nhất một phương án tấn công.

Odegaard cho thấy tầm ảnh hưởng lớn tới Arsenal

Chiến thắng mang dáng dấp của ứng viên vô địch

Arsenal rời Naples với tỷ số 1-0, nhưng giá trị của chiến thắng nằm ở cách họ đạt được nó. Đội bóng của Arteta phải thi đấu trên sân khách, trước Napoli giàu kinh nghiệm và được dẫn dắt bởi Max Allegri.

Arsenal tạo ra thế trận tốt, đứng vững trong những thời điểm Napoli phản công, bỏ lỡ cơ hội, tiếp tục gây sức ép và cuối cùng tìm thấy bàn thắng bằng khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.

Arsenal ở Naples không phải Arsenal hoàn hảo, nhưng cách họ thắng tối thiểu, giữ sạch lưới và bước ra khỏi sân với cảm giác rằng họ vẫn còn rất nhiều thứ có thể cải thiện càng gây khó chịu cho các đối thủ. Thực tế chỉ ra, Arsenal vẫn thắng dù chưa có phong độ tốt nhất.