Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Napoli vs Udinese 24/05/26 - Trực tiếp
Logo Napoli - NAP Napoli
1
Logo Udinese - UDI Udinese
0
Cremonese vs Como
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Como - COM Como
-
Lecce vs Genoa
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Milan vs Cagliari
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Torino vs Juventus
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Hellas Verona vs Roma
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Villarreal vs Atlético de Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-

Kết quả bóng đá West Ham - Leeds: 3 điểm không giữ nổi suất trụ hạng (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 West Ham United Leeds United

(Vòng 38 Ngoại hạng Anh) West Ham thắng đậm Leeds United nhưng suất trụ hạng vẫn không thuộc về "Búa tạ".

   

West Ham cần thắng Leeds để nuôi hy vọng trụ hạng. Họ quyết dồn đội hình lên cao để ép sân đối phương. Nhưng việc này không làm Leeds lo sợ, khi đội khách sẵn sàng có những tình huống đáp trả nguy hiểm. 

Cặp đôi Calvert-Lewin và Nmecha liên tục đe dọa khung thành của West Ham. Tiếc rằng bàn thắng không đến với đội khách trong hiệp một khi thủ môn Hermansen chơi xuất sắc.

West Ham gặp khó khăn trước Leeds

West Ham gặp khó khăn trước Leeds

Nhìn sang West Ham, họ cũng có một số thời cơ đáng chú ý. Nhưng thủ thành Darlow của Leeds cũng chơi rất xuất sắc để bảo vệ mành lưới của Leeds.

Sang hiệp hai, West Ham chơi tốt hơn và họ liên tục ghi bàn. "Búa tạ" mở điểm vào phút 67 khi Taty Castellanos đánh đầu chuẩn xác sau tình huống Bowen đá phạt góc. 

Niềm vui lớn của West Ham

Niềm vui lớn của West Ham

Phút 79, West Ham nhân đôi cách biệt. Fernandes chọc khe ấn tượng, Bowen thoát xuống và dứt điểm chéo góc tung lưới Leeds. 

Sang phút 90+4, West Ham ấn định chiến thắng 3-0 khi Wilson sút xa ấn tượng. Chiến thắng ấn tượng ấy của West Ham không thể giúp họ có vé trụ hạng, bởi ở trận đấu cùng giờ, Tottenham thắng 1-0 Everton.

Tỷ số chung cuộc: West Ham 3-0 Leeds (H1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo): 

West Ham: Taty Castellanos 67' (Bowen), Bowen 79' (Fernandes), Wilson 90+4' (Summerville)

Đội hình xuất phát: 

West Ham: Hermansen, Disasi, Mavropanos, Walker-Peters, Pablo, Soucek, Fernandes, Diouf, Bowen, Summerville, Taty

Leeds: Darlow, Justin, Bijol, Rodon, Bogle, Ampadu, Tanaka, Struijk, Aaronson, Nmecha, Calvert-Lewin

Video bóng đá West Ham - Arsenal: Bước ngoặt VAR, màn kết kịch tính (Ngoại hạng Anh)
Video bóng đá West Ham - Arsenal: Bước ngoặt VAR, màn kết kịch tính (Ngoại hạng Anh)

(Vòng 36) Arsenal tiến thêm một bước nữa tới chức vô địch Ngoại hạng Anh sau chiến thắng kịch tính trên sân của West Ham.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/05/2026 23:05 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN