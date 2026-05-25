Kết quả bóng đá West Ham - Leeds: 3 điểm không giữ nổi suất trụ hạng (Ngoại hạng Anh)

West Ham cần thắng Leeds để nuôi hy vọng trụ hạng. Họ quyết dồn đội hình lên cao để ép sân đối phương. Nhưng việc này không làm Leeds lo sợ, khi đội khách sẵn sàng có những tình huống đáp trả nguy hiểm.

Cặp đôi Calvert-Lewin và Nmecha liên tục đe dọa khung thành của West Ham. Tiếc rằng bàn thắng không đến với đội khách trong hiệp một khi thủ môn Hermansen chơi xuất sắc.

West Ham gặp khó khăn trước Leeds

Nhìn sang West Ham, họ cũng có một số thời cơ đáng chú ý. Nhưng thủ thành Darlow của Leeds cũng chơi rất xuất sắc để bảo vệ mành lưới của Leeds.

Sang hiệp hai, West Ham chơi tốt hơn và họ liên tục ghi bàn. "Búa tạ" mở điểm vào phút 67 khi Taty Castellanos đánh đầu chuẩn xác sau tình huống Bowen đá phạt góc.

Niềm vui lớn của West Ham

Phút 79, West Ham nhân đôi cách biệt. Fernandes chọc khe ấn tượng, Bowen thoát xuống và dứt điểm chéo góc tung lưới Leeds.

Sang phút 90+4, West Ham ấn định chiến thắng 3-0 khi Wilson sút xa ấn tượng. Chiến thắng ấn tượng ấy của West Ham không thể giúp họ có vé trụ hạng, bởi ở trận đấu cùng giờ, Tottenham thắng 1-0 Everton.

Tỷ số chung cuộc: West Ham 3-0 Leeds (H1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo):

West Ham: Taty Castellanos 67' (Bowen), Bowen 79' (Fernandes), Wilson 90+4' (Summerville)

Đội hình xuất phát:

West Ham: Hermansen, Disasi, Mavropanos, Walker-Peters, Pablo, Soucek, Fernandes, Diouf, Bowen, Summerville, Taty

Leeds: Darlow, Justin, Bijol, Rodon, Bogle, Ampadu, Tanaka, Struijk, Aaronson, Nmecha, Calvert-Lewin