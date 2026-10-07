AFC Nations League có thể mở ra cơ hội mới cho ĐT Việt Nam dự World Cup?

AFC Nations League sắp ra đời?

Nếu đề án được thông qua và triển khai theo dự kiến, ĐT Việt Nam có khả năng được xếp vào nhóm hạng cao nhất, qua đó thường xuyên đối đầu với những ĐT hàng đầu châu Á và có một con đường mới để cạnh tranh vé dự World Cup.

Theo tài liệu mà ESPN Asia tiếp cận, AFC dự kiến trình bày chi tiết đề án AFC Nations League với các liên đoàn thành viên vào ngày 6/10. Giải đấu được định hướng tổ chức 2 năm một lần, bắt đầu từ năm 2030 và có thể làm thay đổi đáng kể hệ thống vòng loại World Cup khu vực châu Á cũng như Asian Cup. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây vẫn là phương án đang được đề xuất, chưa phải thể thức chính thức đã được AFC áp dụng.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: ChatGPT.

Theo kế hoạch được tiết lộ, 47 ĐT thành viên AFC sẽ được chia thành 3 hạng đấu. Hạng 1 và hạng 2 cùng có 18 đội, trong khi hạng 3 gồm 11 đội. Khác với cách phân chia dựa nhiều vào khu vực Đông Á, Tây Á hay Đông Nam Á, các đội được dự kiến xếp nhóm dựa trên thành tích và hệ thống hạt giống với mục tiêu tạo ra lịch thi đấu cân bằng hơn giữa các khu vực và trình độ.

Đáng chú ý, với vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng FIFA, ĐT Việt Nam được dự kiến nằm trong nhóm 18 đội của hạng 1. Việt Nam hiện đứng thứ 99 thế giới và thứ 17 châu Á, trong khi ĐT Thái Lan đứng thứ 93 thế giới và thứ 14 châu Á. Nếu cách phân hạng này được giữ nguyên, ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan có thể trở thành hai đại diện Đông Nam Á góp mặt ở hạng đấu cao nhất.

Việc nằm ở hạng 1 đồng nghĩa ĐT Việt Nam sẽ có cơ hội chạm trán thường xuyên hơn với những nền bóng đá mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia hay Ả Rập Saudi. Đây là thay đổi đáng chú ý so với hệ thống hiện tại, khi các trận giao hữu trong những đợt FIFA Days phụ thuộc nhiều vào khả năng tìm kiếm đối thủ, điều kiện tài chính và lịch thi đấu của từng đội.

Nếu AFC Nations League được triển khai, tính cạnh tranh của các trận đấu cấp độ đội tuyển cũng sẽ tăng lên đáng kể. Thay vì những trận giao hữu đơn thuần, các đội tuyển có thể thi đấu trong một hệ thống có mục tiêu rõ ràng, bao gồm tranh vé dự các giải đấu lớn, vô địch Nations League hoặc tránh xuống hạng. Với ĐT Việt Nam, việc được thi đấu đều đặn trước các đối thủ mạnh sẽ mang lại giá trị chuyên môn đáng kể, đặc biệt trong quá trình nâng cao chất lượng đội hình và chuẩn bị cho những mục tiêu dài hạn.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở mối liên hệ giữa AFC Nations League và vòng loại World Cup. Theo phương án đang được thảo luận, trong những mùa giải gắn với chu kỳ World Cup, 18 đội thuộc hạng 1 sẽ trực tiếp cạnh tranh các suất tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ở chu kỳ đầu tiên liên quan đến World Cup, dự kiến diễn ra trong giai đoạn 2032-2033 để hướng tới World Cup 2034, 6 đội đứng đầu hạng 1 sẽ giành vé trực tiếp.

Các đội xếp từ thứ 7 đến thứ 10 sẽ bước vào vòng play-off để tranh những suất còn lại. Theo phương án được ESPN Asia tiết lộ, 2 đội tuyển có thành tích tốt nhất ở vòng play-off sẽ giành vé trực tiếp, trong khi đội đứng thứ 3 tiếp tục tranh suất tại vòng play-off liên lục địa.

Cách thức này có thể tạo ra một cơ hội khác cho ĐT Việt Nam trong hành trình hướng đến World Cup. Thay vì phải trải qua nhiều vòng đấu loại với những nhóm đối thủ khác nhau như hệ thống hiện tại, Việt Nam nếu duy trì vị trí trong nhóm hạng 1 sẽ được đặt vào một cuộc cạnh tranh trực tiếp với các đội mạnh nhất châu lục.

Tuy nhiên, lợi thế cũng đi kèm thử thách rất lớn. Việc thường xuyên đối đầu Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran hay Australia đồng nghĩa ĐT Việt Nam phải duy trì chất lượng chuyên môn ổn định trong thời gian dài. Nếu không thể cạnh tranh về điểm số, các đội tuyển có nguy cơ phải đá play-off hoặc thậm chí xuống hạng ở những chu kỳ tiếp theo.

AFC cũng được cho là muốn thử nghiệm mô hình mới trong giai đoạn 2028-2029 trước khi tổ chức kỳ AFC Nations League chính thức đầu tiên vào năm 2030. Kết quả của giải thử nghiệm sẽ được sử dụng để xác định thành phần các hạng đấu, thay vì chỉ dựa vào bảng xếp hạng FIFA. Cơ chế thăng hạng, xuống hạng trực tiếp và các trận play-off cũng được đưa vào để tạo sự biến động giữa các nhóm.

Bên cạnh cuộc đua giành vé dự World Cup, AFC Nations League còn được dự kiến tích hợp với quá trình xác định các suất dự Asian Cup. Trong phương án dành cho chu kỳ Asian Cup, toàn bộ 18 đội ở hạng 1 cùng 6 đội đứng đầu hạng 2 có thể giành quyền tham dự vòng chung kết. Điều này khiến mỗi trận đấu tại Nations League đều có ý nghĩa nhất định đối với mục tiêu của các đội tuyển.

Giải đấu cũng không chỉ đơn thuần là một vòng loại. 8 đội tuyển có thành tích tốt nhất ở hạng 1 dự kiến sẽ bước vào vòng knock-out để xác định nhà vô địch AFC Nations League. Các trận tứ kết được tổ chức theo thể thức sân nhà, sân khách, trước khi bán kết và chung kết diễn ra tại một địa điểm tập trung.

Với ĐT Việt Nam, nếu kế hoạch này được thông qua, lợi ích lớn nhất không chỉ nằm ở cơ hội dự World Cup mà còn ở việc được duy trì một lịch thi đấu quốc tế chất lượng cao. Những trận đấu có tính cạnh tranh với các đối thủ hàng đầu sẽ giúp cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, đồng thời tạo điều kiện để ban huấn luyện đánh giá chính xác hơn năng lực của đội tuyển.

Dù vậy, VFF hiện vẫn chưa nhận được thông báo chính thức từ AFC về đề án này. Phó chủ tịch phụ trách truyền thông VFF - Nguyễn Xuân Vũ cho biết, LĐBĐ Việt Nam mới nắm bắt thông tin qua truyền thông và đây có thể vẫn là một kế hoạch dự kiến. Việc triển khai thực tế còn liên quan đến nhiều vấn đề về tài chính, kỹ thuật và lịch thi đấu.

Do đó, ở thời điểm hiện tại chưa thể khẳng định chắc chắn ĐT Việt Nam sẽ nằm ở hạng 1 hay con đường dự World Cup sẽ được thay đổi hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu đề án AFC Nations League được thông qua theo hướng đang được tiết lộ, bóng đá Việt Nam có thể đứng trước một bước ngoặt quan trọng là được thi đấu thường xuyên với nhóm tinh hoa châu Á, đồng thời có thêm một hệ thống cạnh tranh trực tiếp với tấm vé World Cup.