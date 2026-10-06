Sao nhập tịch Indonesia "cà khịa" Hai Long, đấu khẩu fan Việt Nam & Thái Lan

ĐT Indonesia vừa giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu trước ĐT Thái Lan. Đây là điều người hâm mộ Indonesia đã phải chờ đợi rất lâu mới có dịp đứng trên đỉnh Đông Nam Á, dù họ đã đẩy mạnh chiến lược sử dụng cầu thủ nhập tịch từ vài năm trở lại đây.

Hubner "cà khịa" Hai Long sau khi vô địch FIFA ASEAN Cup 2026

Một trong những cái tên được chú ý nhất trong đội hình Indonesia lúc này là Justin Hubner. Cầu thủ sinh ra, lớn lên và đang thi đấu tại Hà Lan cho CLB Fortuna Sittard, thường xuyên bày tỏ tình yêu với Indonesia. Thậm chí, Hubner còn không ngần ngại đấu khẩu với cầu thủ lẫn CĐV Việt Nam.

Sau khi bị loại ở AFF Cup 2026, Justin Hubner đã có “va chạm” với Nguyễn Hai Long của ĐT Việt Nam trên mạng xã hội. Cầu thủ đang chơi cho ĐT Indonesia có vẻ như chưa quên câu chuyện này nên quyết định chế giễu lại Hai Long không chỉ 1 mà 3 lần trên mạng xã hội.

Justin Hubner đăng trên trang cá nhân video nhại lại cách ăn mừng của tiền vệ ĐT Việt Nam là hôn lên tay áo rồi làm vẻ mặt không quan tâm ngay trên sân. Cách ăn mừng này tiếp tục xuất hiện trong một video khác của Hubner nhưng lần này là trong phòng thay đồ và có thêm chiếc cúp FIFA ASEAN Cup.

Sao nhập tịch của Indonesia "cà khịa" cả ĐT Việt Nam

Cầu thủ mang hai dòng máu Hà Lan và Indonesia tiếp tục màn "cà khịa" khi chuyển mục tiêu sang ĐT Việt Nam với hai bài viết “Ai mới là nhà vua thực sự” và “Họ vô địch giải đấu không phải do FIFA tổ chức, còn chúng tôi có cúp do FIFA tổ chức”.

Với lối ăn mừng có phần hơi phô trương như vậy, Hubner nhận phải khá nhiều châm chọc không chỉ tới từ CĐV Việt Nam mà cả người hâm mộ Thái Lan và Malaysia. Cầu thủ này cũng chẳng ngần ngại đáp trả lại với bài đăng “Tôi sẽ khóc nhưng ôm cúp đi ngủ”…