Trận thua Kyrgyzstan hôm 17/11 không ảnh hưởng đến Việt Nam trên bảng FIFA, khi giữ nguyên vị trí 99. Đội tuyển sẽ kết thúc năm 2026 ở trong Top 100, sau hai năm lần lượt đứng thứ 114 (2024) và 107 (2025). Trước đó, Việt Nam đã 10 lần kết thúc năm trong Top 100, với vị trí cao nhất là 94 năm 2020 dưới thời HLV Park Hang-seo.

Việt Nam chỉ xếp sau Thái Lan (thứ 90) ở Đông Nam Á. Vị trí các đội tuyển còn lại lần lượt là Indonesia (116), Malaysia (133), Philippines (135), Singapore (149), Myanmar (159), Campuchia (176), Lào (187), Brunei (196) và Timor Leste (202).

Nhật Bản vẫn dẫn đầu châu Á, khi đứng thứ 17 thế giới. Các đội trong Top 50 FIFA còn có Iran (23), Australia (27) và Hàn Quốc (30).

Việt Nam (áo trắng) thua Kyrgyzstan 1-2 trong trận giao hữu trên sân Thiên Trường, Ninh Bình ngày 17/11/2026. Ảnh: Hiếu Lương

Vị trí FIFA ảnh hưởng trực tiếp đến việc phân nhóm ở lễ bốc thăm vòng loại một và hai World Cup 2030 – khu vực châu Á, dự kiến diễn ra vào ngày 15/12/2026. Theo đó, 20 đội tuyển có thứ bậc thấp nhất AFC sẽ chia làm 10 cặp đấu ở vòng loại một. Các cặp thi đấu theo thể thức sân nhà, sân khách để xác định 10 đội cùng 26 đội tuyển dẫn đầu AFC vào vòng loại hai.

36 đội tuyển tiếp tục chia làm 9 bảng. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt, để chọn ra 9 đội nhất và 9 đội nhì vào vòng loại ba, đồng thời có vé trực tiếp dự Asian Cup 2032. 18 đội tuyển bị loại sẽ dự vòng loại cuối Asian Cup.

Việc xếp thứ 17 AFC đưa Việt Nam vào nhóm hạt giống số 2, cùng Thái Lan, trước khi chia bảng vòng loại hai. Trong các đội nhóm 3, Việt Nam có thể gặp một trong ba đội Đông Nam Á là Indonesia, Malaysia hoặc Philippines. Trong khi đó, Singapore, Myanmar, Campuchia, Lào, Brunei và Timor Leste sẽ dự vòng loại một.

AFC áp dụng thể thức mới lần đầu tiên ở kỳ giải 2026. Việt Nam, được dẫn dắt bởi HLV Philippe Troussier, nằm ở bảng F cùng Iraq, Indonesia và Philippines. Đội xếp thứ ba khi thắng Philippines 2-0 và 3-2, thua Iraq (0-1, 1-3) và Indonesia (0-1, 0-3). Trong khi đó, Indonesia đứng nhì bảng và trở thành đại diện Đông Nam Á duy nhất giành vé vào vòng loại ba, và chỉ dừng bước ở vòng loại bốn khi thua Iraq và Arab Saudi.

Việc phải chạm trán Indonesia, Malaysia hoặc Philippines ở vòng loại hai là nhiệm vụ không dễ dàng với Việt Nam. Với nguồn cầu thủ mang dòng máu lai Hà Lan dồi dào và trẻ, Indonesia được cải thiện sức mạnh để thăng tiến vượt bậc. Lực lượng này đã vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 – chiếc Cup đầu tiên trong lịch sử đội tuyển xứ vạn đảo. Trong khi đó, Malaysia đang tìm lại sự ổn định sau vụ gian lận nhập tịch cho 7 cầu thủ gốc nước ngoài, đồng thời hạ Việt Nam 1-0 ở trận tranh giải Ba FIFA ASEAN Cup. Cũng ở vòng bảng giải này, Philippines sở hữu nguồn cầu thủ lai lớn đã khiến Việt Nam vất vả mới thắng 1-0.

Việt Nam (áo đỏ) thua Indonesia 0-3 ở lượt bốn bảng F vòng loại hai World Cup 2026 - khu vực châu Á, trên sân Mỹ Đình, Hà Nội ngày 26/3/2024. Ảnh: Ngọc Thành

World Cup 2022 là lần duy nhất Việt Nam vào đến vòng loại ba. Đoàn quân HLV Park Hang-seo khi ấy vượt qua Thái Lan, Indonesia và Malaysia để cùng UAE vượt qua vòng loại hai. Sau đó, đội tuyển được chạm trán những đội tuyển hàng đầu châu Á là Nhật Bản, Arab Saudi, Oman, Trung Quốc và Australia.

Việc dừng bước ở vòng loại hai World Cup 2026 là bước lùi của Việt Nam. Đội lỡ cơ hội chạm trán các đối thủ mạnh, và phải chơi ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 với Malaysia, Nepal và Lào.

Vòng loại hai 2030 sẽ khởi tranh trong đợt FIFA Days tháng 9 và 10/2027. Trước đó, các đội có hai đợt chuẩn bị vào tháng 3 và 6.

Kế hoạch chuẩn bị cho mục tiêu quan trọng bậc nhất của bóng đá Việt Nam sẽ được thúc đẩy sau Đại hội LĐBĐ Việt Nam (VFF) khóa 10, dự kiến vào ngày 4/1/2027. Bên cạnh đó, VFF cũng sẽ quyết định tiếp tục gia hạn hợp đồng với HLV Kim Sang-sik hay thuê một HLV ngoại mới.

Đồ họa: Hiếu Lương (AI hỗ trợ)