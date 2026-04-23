NHM Đông Nam Á thán phục màn thể hiện của U17 Việt Nam: Nên nhớ là họ nghỉ ít hơn U17 Australia tới 2 ngày!

Elche vs Atlético de Madrid 23/04/26 - Trực tiếp
Logo Elche - ELC Elche
2
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
2
Paris Saint-Germain vs Nantes 23/04/26 - Trực tiếp
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
2
Logo Nantes - NAN Nantes
0
AFC Bournemouth vs Leeds United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester City
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Barcelona vs Celta de Vigo
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Real Oviedo vs Villarreal
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Hà Nội
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Napoli vs Cremonese
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Brest vs Lens
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Sunderland vs Nottingham Forest
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Real Betis vs Real Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Fulham vs Aston Villa
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Liverpool vs Crystal Palace
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
West Ham United vs Everton
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Getafe vs Barcelona
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Bologna vs Roma
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Arsenal vs Newcastle United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Toulouse vs Monaco
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Rennes vs Nantes
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Paris FC vs Lille
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Torino vs Inter Milan
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Milan vs Juventus
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Nice
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Villarreal vs Celta de Vigo
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Lazio vs Udinese
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Manchester United vs Brentford
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Atlético de Madrid vs Arsenal
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Sporting Braga vs Freiburg
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-

NHM Đông Nam Á thán phục màn thể hiện của U17 Việt Nam: Nên nhớ là họ nghỉ ít hơn U17 Australia tới 2 ngày!

TPO - U17 Việt Nam vừa tạo nên màn ngược dòng đầy ấn tượng trước U17 Australia. Dù đây chỉ là sân chơi của lứa cầu thủ nhỏ tuổi nhưng trận đấu vẫn gây nên tiếng vang lớn với người hâm mộ Đông Nam Á. Tất cả đều ấn tượng bởi tinh thần, lối chơi và cách vượt qua áp lực của các cầu thủ áo đỏ.

NHM Đông Nam Á thán phục màn thể hiện của U17 Việt Nam: Nên nhớ là họ nghỉ ít hơn U17 Australia tới 2 ngày! - 1

Chiến thắng ngược dòng của U17 Việt Nam đã nhận về vô số lời khen trên các nền tảng mạng xã hội. Những cổ động viên tới từ Indonesia, Thái Lan vốn là 2 đội bị loại cũng không ngớt lời ca ngợi màn trình diễn của thầy trò Cristiano Roland.

Cổ động viên Thanakit nhận xét: “Nhìn các cầu thủ áo đỏ vượt qua áp lực trong thế bị dẫn bàn, tôi không nghĩ họ mới chỉ 16-17 tuổi. Chiến thuật, kỹ thuật của họ thực sự là trên tầm Đông Nam Á. Tôi nghĩ Thái Lan bị loại sớm chứ nếu vào đây gặp Việt Nam thì họ cũng thua tan tác mà thôi”.

Fan tên Irianto tới từ Indonesia nhận xét: “Tôi có cảm giác như Việt Nam đã không thi đấu hết sức ở trận đấu vòng bảng (gặp U17 Indonesia). Chứ nếu đá đúng thực lực thì họ đã ghi ít nhất 3 bàn vào lưới Indonesia. Trận đó, thủ môn của chúng tôi thực ra cũng xuất sắc”.

NHM Đông Nam Á thán phục màn thể hiện của U17 Việt Nam: Nên nhớ là họ nghỉ ít hơn U17 Australia tới 2 ngày! - 2

“Phải thừa nhận rằng Việt Nam đã chơi rất tốt và bình tĩnh. Tôi nghĩ đây là thế hệ vàng của đội tuyển các bạn trong tương lai. Tôi dự đoán họ sẽ là những người giành chức vô địch này. Trân trọng, từ Indonesia”, fan tên Randy Mafaresa tán dương.

Không nhận xét quá dài dòng, nhưng câu nói của cổ động viên Teeha đã lột tả nên tính thuyết phục trong màn thể hiện của các cầu thủ áo đỏ: “Nên nhớ là họ nghỉ ít hơn U17 Australia tới 2 ngày đấy (U17 Australia đá trận cuối vòng bảng gặp Campuchia vào ngày 17, trong khi U17 Việt Nam đấu U17 Indonesia vào ngày 19)".

Các cổ động viên Malaysia cũng lên tiếng. Hầu hết đều nghĩ tới viễn cảnh thất bại khi gặp lại Việt Nam ở trận chung kết. “Trong 2 lần đấu U17 Việt Nam, Malaysia vào lưới nhặt bóng tới 9 lần. Tôi khó có thể tưởng tượng ra Bầy hổ sẽ xoay chuyển tình thế ra sao ở trận chung kết. Có chăng thì U17 Malaysia chỉ hạn chế số bàn thua mà thôi. Nhưng vào được chung kết cũng đã là rất tốt đối với đội bóng của chúng tôi rồi”, NHM tên Belanda Arif viết.

"U17 Malaysia vào chung kết lần đầu sau 7 năm. Đây vẫn là cột mốc đáng chú ý với một nền bóng đá đang lao dốc như của chúng ta. Vậy nên nếu có thua U17 Việt Nam lần nữa thì cũng không có gì quá thất vọng cả", một ý kiến đáng chú ý nữa từ NHM Bầy hổ.

Video bóng đá U17 Indonesia - U17 Việt Nam: Gieo sầu chủ nhà, thị uy trước bán kết (U17 Đông Nam Á)
Video bóng đá U17 Indonesia - U17 Việt Nam: Gieo sầu chủ nhà, thị uy trước bán kết (U17 Đông Nam Á)

(Lượt trận cuối bảng A) U17 Indonesia buộc phải đánh bại U17 Việt Nam để đi tiếp, nhưng "Những chiến binh sao vàng" đã không thể điều đó xảy ra.

-22/04/2026 22:11 PM (GMT+7)
Tin liên quan
