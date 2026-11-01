AC Milan thắng lớn derby Milan, HLV Amorim bóng gió chê MU

Niềm tin trở lại

AC Milan đã vươn lên thứ 4 trên BXH Serie A sau chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Inter Milan ở trận derby Milano. Đây là trận thua đầu tiên của mùa giải với Inter và Milan thậm chí chỉ mất hiệp 1 để giải quyết đối thủ.

AC Milan thắng trận derby Milan với tất cả 3 bàn thắng đều ghi ở hiệp 1

Thắng lợi này đã làm yên lòng các fan Milan sau khi đội nhà thua trận đầu tiên ở Serie A trước Bologna, lẫn thua đậm (dù có phần nhiều tranh cãi) trước Bournemouth ở Europa League. Khởi đầu mới của “Rossoneri” với HLV Ruben Amorim đang mang lại tín hiệu tích cực.

Lối chơi của Milan từ đầu mùa được đánh giá có bản sắc rõ rệt theo đấu pháp sở trường của Amorim, nhưng điểm trừ là nền tảng thể lực của các cầu thủ chưa tốt và họ hay xuống sức trong hiệp 2. Nhưng trước Inter, sau khi đã dẫn 3-1 ở hiệp đầu là AC Milan đổ rào phòng ngự số đông ở hiệp 2 thay vì tiếp tục pressing, cho thấy sự lọc lõi của Amorim khi ông thay đổi hợp lý để ngăn tái diễn những hiệp 2 trước đây.

Đáng chú ý là ở trận thua Bologna 2-4, AC Milan đã không có trong đội hình những Mario Gila, Diego Moreira và Adrien Rabiot. 3 cầu thủ này trở lại trong trận derby và lập tức tạo ra sự khác biệt rõ rệt, trong đó Moreira có màn trình diễn đỉnh cao ghi góp mặt ở cả 3 tình huống ghi bàn.

Amorim nói về sự kiên trì

Trong cuộc phỏng vấn mới đây cho tờ Gazzetta dello Sport, Amorim cho biết ông dù vẫn còn nhiều điều chưa hài lòng về cách chơi của AC Milan, nhưng HLV người Bồ Đào Nha đang ngày một tự tin vào sự hòa nhập của đội bóng.

“Quá trình này sẽ kéo dài và chúng ta cần sự kiên nhẫn. Tôi biết sẽ có những buổi tối tuyệt vời như trước Inter, nhưng cũng sẽ có những buổi tối thất vọng như trước Bologna. Tất cả những kết quả đó là một phần của quá trình, và tôi kiên định với quá trình đó”, ông nói.

HLV Ruben Amorim

“Thắng một trận đấu như trận derby vừa qua là điều rất tốt, vì nó giải thích cho các fan một điều rằng quá trình này vẫn sẽ mang lại cho khán giả những chiến thắng làm họ nức lòng. Nhưng không thể thay đổi mọi thứ chỉ trong 1 ngày, tôi đã nghĩ về trận tiếp theo và nghĩ về những gì cần khắc phục”.

Khi được hỏi về cơ hội vô địch Serie A, vì Milan chỉ cách đội đầu bảng Lazio 4 điểm, Amorim có một phát biểu như có hàm ý chê đội bóng cũ MU. Ông cho biết: “Chủ tịch Gerry Cardinale nói vô địch là mục tiêu, nhưng không phải có thể đạt được ngay. 1 tháng, 2 tháng, thậm chí 1 năm chưa thể đủ thay đổi tất cả theo hướng thuận lợi để vô địch”.

“Chúng tôi phải kiên định đi theo con đường hiện tại, anh không thể thay HLV trưởng, thay tất cả cầu thủ, rồi lại thay đội hình mới cho mỗi lần thay HLV. Mọi thứ đều cần sự kiên nhẫn, tôi không biết khi nào thì đoạt scudetto là khả thi nhưng chúng tôi phải trung thực với các fan để họ hiểu trạng thái hiện tại của đội bóng”.