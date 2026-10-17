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Mourinho thua trò cũ Filipe Luis trong top 10 HLV mới khởi đầu tốt nhất mùa

Sự kiện: HLV Mourinho Liverpool S.S Lazio

Jose Mourinho và Enzo Maresca đang có khởi đầu tốt cùng Real Madrid và Man City, nhưng họ đều thua Filipe Luis tại Monaco.

Một CLB thay HLV trưởng thường đi kèm lối chơi mới, do đó không dễ để đội bóng bắt nhịp được ngay. Tuy nhiên kết quả tích cực sẽ càng khiến vị thế của HLV đó trở nên nổi bật, như mùa này Man City đang toàn thắng ở Premier League dưới sự dẫn dắt của Enzo Maresca.

Vậy những HLV trưởng nào đang có khởi đầu tốt nhất tại các CLB top 5 châu Âu từ đầu mùa? Tính trên mọi đấu trường, Maresca ngang bằng với Jose Mourinho tại Real Madrid, nhưng cả hai HLV này đều đứng dưới Filipe Luis của Monaco. Học trò cũ của Mourinho đang tạo ra một hiệu ứng rất ấn tượng tại đội bóng công quốc, sau khi Luis nổi lên nhờ thành tích tại quê nhà Brazil.

Dưới đây là top 10 HLV có khởi đầu tốt nhất mùa giải 2026/27 dựa theo số điểm trung bình mỗi trận. Số trận của họ được tính trên mọi đấu trường.

Mourinho thua trò cũ Filipe Luis trong top 10 HLV mới khởi đầu tốt nhất mùa - 1

Kết quả này càng thêm ấn tượng khi Monaco hiện đã thắng cả PSG và Marseille tại Ligue 1 để đánh chiếm ngôi đầu bảng, họ vẫn chưa thua trận nào ở mọi mặt trận.

Luis đã đến châu Âu sau khi bị sa thải chỉ vì một chuỗi trận không tốt tại Flamengo. Ông đã giành rất nhiều danh hiệu lớn cho Flamengo trước đó, nhưng CLB này sau khi thay chủ tịch đã bắt đầu tìm cách đuổi Luis đi. Điều đó tạo điều kiện cho Luis sang châu Âu thể hiện khả năng, và CLB cũ Atletico Madrid đang rất chờ đợi Luis sau này sẽ kế nghiệp Diego Simeone.

Bayer Leverkusen thực tế đã tiếp cận Luis trước, nhưng họ sau đó lại chần chừ vì muốn Andoni Iraola, người rốt cuộc nhận lời sang Liverpool. Dù vậy Leverkusen đang có khởi đầu tốt dưới thời HLV Carles Martinez, người 3 mùa trước đã khá thành công ở Toulouse tại Pháp.

Trong phần còn lại của top 10, Gattuso đang có khởi đầu không tệ tại Lazio khi họ đang bằng điểm đội đầu bảng & ĐKVĐ Inter Milan tại Serie A, trong khi Ruben Amorim vẫn chưa thua cùng AC Milan (nhưng đã hòa tới một nửa sau 6 vòng đầu). Liam Rosenior trở lại Ligue 1 và đang cùng Paris FC đứng trong top 5, còn CLB cũ của ông Chelsea đang tạm góp mặt trong top 6 Premier League dưới thời Xabi Alonso.

8

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Mourinho chưa dạy được siêu sao, nhưng nâng tầm "kép phụ" ở Real Madrid
Mourinho chưa dạy được siêu sao, nhưng nâng tầm "kép phụ" ở Real Madrid

Mourinho đang phơi bày nghịch lý lớn nhất của Real Madrid: những ngôi sao đắt giá nhất chưa chắc là những người được ông nâng tầm hiệu quả nhất.

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Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/10/2026 05:39 AM (GMT+7)
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