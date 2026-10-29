AC Milan - Juventus thảm bại khó tin, Inter ngạo nghễ giữ chặt ngôi đầu Serie A

Mbangula tỏa sáng, AC Milan sụp đổ trên sân nhà

AC Milan đã phải nhận gáo nước lạnh khi thất bại 2-4 trước Bologna trong trận đấu mà Samuel Mbangula trở thành nhân vật chính với cú hat-trick. Đây cũng là chiến thắng thứ hai của Bologna trong 22 lần đối đầu đội bóng này tại Serie A, đồng thời chấm dứt khởi đầu bất bại của đội chủ sân San Siro ở mùa giải năm nay.

AC Milan (áo đỏ đen) thất bại cay đắng

Bologna nhập cuộc đầy chủ động và sớm tạo ra sóng gió trước khung thành Milan. Sau những cơ hội bị bỏ lỡ, đội khách mở tỷ số nhờ công Mbangula ở phút thứ 8. Tận dụng đường căng ngang ngược trở ra của Nadir Zortea, tiền đạo này dứt điểm gọn gàng, đưa Bologna vượt lên dẫn trước.

Tuy nhiên, sai lầm nơi hàng thủ khiến Bologna đánh mất lợi thế. Alphadjo Cisse tận dụng tình huống Arthur Theate xử lý thiếu chắc chắn để ghi bàn gỡ hòa. Đến phút 27, Cisse hoàn tất cú đúp sau khi Fikayo Tomori nhanh chân đoạt bóng trong vòng cấm rồi kiến tạo thuận lợi.

Sau giờ nghỉ, Bologna đẩy cao đội hình và tìm được bàn gỡ hòa khi đường bóng khó chịu của Juan Miranda khiến Davide Bartesaghi lúng túng đá phản lưới nhà. Đội khách tiếp tục gây sức ép, trước khi Mbangula dứt điểm lạnh lùng từ đường chuyền ngược của Miranda, đưa Bologna vượt lên dẫn 3-2.

Milan gần như bất lực trong hiệp hai. Đến phút 80, đội chủ nhà vẫn chưa có nổi cú sút nào sau giờ nghỉ. Francesco Camarda bỏ lỡ cơ hội vàng với pha đánh đầu chệch khung thành ở cự ly gần, trước khi Mbangula hoàn tất hat-trick bằng pha phản công ở cuối trận, ấn định chiến thắng 4-2 cho Bologna.

Kết quả này cũng giúp HLV Raffaele Palladino trở thành nhà cầm quân thứ ba trong lịch sử Bologna thắng cả ba trận sân khách đầu tiên tại Serie A cùng đội bóng.

Inter thắng nhọc Venezia, chiếm lại ngôi đầu

Ở trận đấu khác, Inter Milan đánh bại Venezia 2-0 ngay trên sân khách để giành chiến thắng thứ tư liên tiếp trên mọi đấu trường, qua đó trở lại vị trí dẫn đầu Serie A.

Inter trở lại ngôi đầu Serie A

Dù được đánh giá cao hơn đối thủ đang đứng cuối bảng, Inter trải qua hiệp một đầy khó khăn. Akor Adams bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số trong những phút đầu, trong khi thủ môn Ivan Provedel phải liên tục trổ tài trước các pha dứt điểm của đội chủ nhà.

Venezia thậm chí đưa bóng vào lưới nhờ công Lion Lauberbach, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Trước giờ nghỉ, Provedel còn có pha cứu thua xuất sắc, đẩy cú sút của Lauberbach chạm xà ngang.

Sau giờ nghỉ, Venezia tiếp tục tạo ra cơ hội nhưng không thể tận dụng. Gianluca Busio dứt điểm vọt xà, còn Adams thêm một lần bị từ chối bàn thắng vì việt vị.

Inter dần lấy lại thế trận và khai thông bế tắc nhờ tình huống Marcus Thuram căng ngang tầm thấp, khiến Matias Moreno lúng túng đá phản lưới nhà ở phút 79. Đội khách tiếp tục được hưởng lợi từ một pha bóng may mắn khi cú đánh đầu của Carlos Augusto chạm Redouane Halhal đổi hướng, khiến thủ môn Venezia không thể cản phá.

Chiến thắng 2-0 giúp Inter tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu trong cuộc đua bảo vệ Scudetto. Trong khi đó, Venezia nhận thất bại thứ chín trong 10 trận đấu chính thức gần nhất, tiếp tục mắc kẹt ở nhóm ba đội cuối bảng dù màn trình diễn trước Inter vẫn mang lại những tín hiệu tích cực cho HLV Davide Nicola.

Genoa quật ngã Juventus, Spalletti chịu thêm áp lực

Genoa đánh bại Juventus 2-0 trên sân Luigi Ferraris, qua đó nối dài chuỗi thắng sân nhà lên bốn trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Juventus (áo hồng) bại trận trước Bologna

Đội chủ nhà khởi đầu đầy tự tin và mở tỷ số ở phút 12. Đường căng ngang của Tommaso Baldanzi tạo điều kiện để Kingsley Ehizibue dứt điểm trong vòng cấm, bóng chạm Andrea Cambiaso đổi hướng trước khi đi vào lưới.

Trước khi hiệp một khép lại, Genoa nhân đôi cách biệt khi Baldanzi tận dụng tình huống Vitinha gây sức ép trong vòng cấm, rồi dứt điểm cận thành. Bóng tiếp tục đổi hướng sau khi chạm Gleison Bremer, khiến thủ môn Juventus bất lực.

Sang hiệp hai, Juventus đẩy cao đội hình nhưng thiếu sắc bén ở những pha bóng quyết định. Bremer đánh đầu chệch xà ngang trong gang tấc, còn Pierre Kalulu bỏ lỡ cơ hội ngon ăn.

Chiến thắng giúp Genoa chấm dứt chuỗi sáu trận không thắng Juventus, đồng thời tạo khoảng cách năm điểm với nhóm xuống hạng. Ngược lại, Juventus rơi xuống thứ tám Serie A sau thất bại thứ ba mùa này, gia tăng sức ép lên HLV Luciano Spalletti trước chuyến làm khách Napoli vào cuối tuần.

Napoli trút giận lên Monza, De Bruyne góp dấu ấn

Napoli chấm dứt chuỗi bốn trận liên tiếp không thắng trên sân khách bằng màn vùi dập Monza 4-1 tại Stadio Brianteo, qua đó tìm lại niềm vui sau khởi đầu Serie A đáng thất vọng.

Napoli (áo xanh sẫm) giành chiến thắng đậm đà

Đội khách nhập cuộc chủ động và mở tỷ số nhờ công Rasmus Hojlund. Giovanni Di Lorenzo chọc khe tinh tế để tiền đạo này xử lý bằng chân trái rồi sút chìm vào góc xa. Monza đáp trả mạnh mẽ và gỡ hòa trước giờ nghỉ. Jay Robinson tạt bóng từ cánh trái để Gustavo Varela đánh đầu tung lưới Vanja Milinkovic-Savic.

Tuy nhiên, Napoli nhanh chóng tái lập lợi thế sau giờ nghỉ khi Matteo Politano tận dụng sai lầm của hàng thủ chủ nhà, đột phá vào vòng cấm rồi dứt điểm kỹ thuật. Politano tiếp tục kiến tạo từ quả phạt góc để Rafa Marin đánh đầu nâng tỷ số lên 3-1.

Kevin De Bruyne vào sân từ ghế dự bị và ấn định chiến thắng bằng pha thoát xuống đón đường chuyền của Noa Lang, trước khi sút bóng qua hai chân thủ môn Noel Tornqvist.

Ba điểm quan trọng giúp Napoli trở lại cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu, dù họ vẫn kém Inter Milan và Lazio 11 điểm sau chín vòng. Trong khi đó, Monza tiếp tục chìm sâu và trải qua khởi đầu Serie A tệ nhất lịch sử CLB.