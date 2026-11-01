Kết quả bóng đá AC Milan - Inter Milan: Thầy trò Amorim thăng hoa ở derby (Serie A)

Bước vào trận derby, Inter Milan đang chễm chệ ở ngôi đầu Serie A, hơn AC Milan 7 điểm và duy trì thành tích bất bại từ đầu mùa. Dù vậy ngay phút thứ 4, Pulisic đã khiến đại kình địch choáng váng bằng bàn mở tỷ số. Chưa kịp định thần, "nửa xanh thành Milan" lại nhận cú sốc thứ 2 khi Rabiot đưa AC Milan vươn lên dẫn 2-0.

Đến lúc này, các cầu thủ Inter Milan mới thực sự bừng tỉnh. Phút 22, Bastoni thắp sáng hy vọng lội ngược dòng cho đội khách bằng bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-2.

Dù vậy vào cuối hiệp 1, Moreira đã tái lập thế dẫn bàn cho AC Milan. Xuyên suốt khoảng thời gian hiệp 2, Inter hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đại kình địch, qua đó chấp nhận thất bại 1-3 chung cuộc.

Trên bảng xếp hạng Serie A, Inter tụt xuống vị trí thứ 2 (25 điểm/10 trận), bằng điểm Lazio nhưng kém hiệu số phụ, còn AC Milan tạm vươn lên vị trí thứ 4 (21 điểm).