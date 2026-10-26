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Juventus tìm lại mạch thắng, Milan - Amorim nối dài chuỗi bất bại ở Serie A

Sự kiện: Serie A 2026-27 Juventus F.C AC Milan

(Vòng 8 Serie A) Các đội bóng hàng đầu đều giành trọn 3 điểm ở vòng 8 Serie A.

  

Chung cuộc: Lecce 0-2 Juventus

Ghi bàn (Kiến tạo):

McKennie 29' (Luiz), Luiz 41' (Gatti)

Thẻ đỏ: Gaspar 90+5'

Đội hình xuất phát:

Lecce: Falcone, Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo, Kaba, Ngom, Maleh, Ndri, Geubbels, Fatah

Juventus: Vicario, Gatti, Bremer, Lucumi, Douglas Luiz, Kalulu, McKennie, Koopmeiners, Cambiaso, Woltemade, Kolo Muani

Juventus tìm lại mạch thắng

Sau 2 vòng đấu toàn hoàn và thua, Juventus hành quân tới sân Lecce với quyết tâm tìm lại cảm giác chiến thắng. Tham vọng của "Bà đầm già" được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số ở phút 29, người lập công là McKennie. Tiếp đà thăng hoa, phút 41, Douglas Luiz nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Juventus tìm lại mạch thắng, Milan - Amorim nối dài chuỗi bất bại ở Serie A - 1

Bước sang hiệp 2, Lecce vùng lên mạnh mẽ, thậm chí có thời điểm dồn ép Juventus. Dù vậy, không những không thể ghi bàn, đội chủ nhà còn phải chơi thiếu người vì thẻ đỏ của Gaspar ở phút 90+5.

Chung cuộc, Juventus giành chiến thắng 2-0 để leo lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Serie A (14 điểm/8 trận).

AC Milan nối dài chuỗi bất bại từ đầu mùa

Với phong độ cao, AC Milan tràn đầy khí thế bước vào cuộc chạm trán đối thủ đang ngụp lặn ở tốp cuối Udinese. Ngay phút thứ 6, Pulisic đưa đội bóng thành Milan vươn lên dẫn bàn sau pha "dọn cỗ" của Luka Modric.

Juventus tìm lại mạch thắng, Milan - Amorim nối dài chuỗi bất bại ở Serie A - 2

Bước sang hiệp 2, đoàn quân do HLV Ruben Amorim dẫn dắt vẫn duy trì sức ép nghẹt thở về phía khung thành Udinese. Điều gì đến cũng phải đến, phút 65, Omari Hutchinson chấm dứt mọi hy vọng giành điểm của Udinese với bàn ấn định tỷ số 2-0.

Chiến thắng này giúp Milan củng cố vị trí thứ 4 Serie A (18 điểm/8 trận), đồng thời trở thành đội thứ 4 duy trì thành tích bất bại từ đầu mùa, bên cạnh 3 đội dẫn đầu gồm Inter Milan, Lazio và AS Roma.

Chung cuộc: Udinese 0-2 AC Milan

Ghi bàn (Kiến tạo):

Pulisc 6' (Modric), Hutchinson 65' 

Đội hình xuất phát:

Udinese: Okoye, Abankwah, Kabasele, Palma, Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara, Chakvetadze, Ekkelenkamp, Davis

AC Milan: Maignan, De Winter, Pavlovic, Diawara, Tomori, Modric, Jashari, Bartesaghi, Hutchinson, Pulisic, Ramos
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Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/juventus-tim-lai-mach-thang-milan-amorim-no...

-26/10/2026 04:45 AM (GMT+7)
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