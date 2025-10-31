Tennis đỉnh cao Paris Masters: Sinner đấu Shelton, Zverev chạm trán Medvedev

🔥 Ben Shelton - Jannik Sinner: Khoảng 1h, 1/11 (tứ kết đơn nam Paris Masters)

Trận tứ kết Paris Masters 2025 giữa Ben Shelton và Jannik Sinner hứa hẹn hấp dẫn với phong độ ấn tượng của cả hai. Shelton đang có chuỗi thắng thuyết phục ở Paris sau khi đánh bại Andrey Rublev và Flavio Cobolli đều với tỷ số 2-0, đánh dấu sự trở lại sau thời gian chấn thương.

Sinner (bên trái) dự kiến sẽ đánh bại Shelton (bên phải) để giành vé bán kết

Sinner, hạt giống số 2 và tay vợt có thành tích tốt bậc nhất mùa này với 4 danh hiệu, cũng đang giữ phong độ cao, thắng toàn diện trước Francisco Cerundolo và chưa để thua set nào tại giải năm nay.

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về Sinner với 6 thắng lợi trên 7 lần gặp nhau, trong đó có chiến thắng gần nhất tại Wimbledon 2025. Sinner được đánh giá vượt trội về kĩ năng và kinh nghiệm. Shelton chơi linh hoạt và giao bóng tốt, nhưng khó có thể tạo ra bất ngờ trước số 2 thế giới.

🎯 Dự đoán kết quả: Sinner sẽ thắng trận này với tỷ số 2-1.

⚡ Daniil Medvedev - Alexander Zverev: Khoảng 2h30, 1/11 (tứ kết đơn nam Paris Masters)

Medvedev và Zverev là cuộc đối đầu đỉnh cao đầy duyên nợ với 22 lần chạm trán trước đây, trong đó Medvedev chiếm ưu thế áp đảo với 15 thắng so với 7 của Zverev. Medvedev đang hồi sinh mạnh mẽ với các chiến thắng liên tiếp, trong đó có thắng lợi 2-0 trước Zverev ở vòng bảng Bắc Kinh 2025 và phong độ ổn định tại Paris Masters khi vừa vượt qua Lorenzo Sonego.

Medvedev (bên trái) có thể coi là "khắc tinh" với lối chơi của Zverev (bên phải)

Zverev, dù vị trí ATP cao hơn (hạng 3) và lọt vào chung kết Vienna Open tuần trước, vẫn chưa thể giải mã lối chơi phòng ngự rồi tấn công xuất sắc của Medvedev. Zverev thiên về các pha bóng dài từ cuối sân nhưng dễ mắc lỗi khi phải thay đổi chiến thuật để chiếm lợi thế. Medvedev với khả năng bẻ giao hiệu quả và sự kiên trì trong các pha bóng dài được kỳ vọng sẽ tiếp tục có được lợi thế.

🎯 Dự đoán kết quả: Medvedev sẽ đi tiếp vào bán kết với chiến thắng 2-1.

🎾 Hai trận tứ kết Paris Masters còn lại: 20h, 31/10: Valentin Vacherot tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Cameron Norrie để tiến vào tứ kết, nối dài chuỗi thắng lên con số 10 liên tiếp. Đối thủ của anh, Felix Auger Aliassime, cũng đang duy trì phong độ ổn định và từng nhiều lần thể hiện bản lĩnh trước các tay vợt top đầu, hứa hẹn trận tứ kết giữa họ sẽ rất căng thẳng và khó đoán. 21h30, 31/10: Ở trận tứ kết muộn hơn, Alexander Bublik với lối chơi mạnh mẽ, kỹ thuật sắc nét sẽ phải đối đầu với Alex De Minaur, tay vợt nổi tiếng về sự bền bỉ. Sức mạnh và sự chính xác của Bublik sẽ được thử thách trước tốc độ và khả năng chơi bóng bền của De Minaur.

Lịch thi đấu tennis ngày 31/10