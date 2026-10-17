5 ngôi sao Ngoại hạng Anh mất giá thê thảm, "Phù thủy nhỏ" Wirtz đứng top đầu

Florian Wirtz dẫn đầu danh sách, Liverpool đối mặt dấu hỏi lớn

Theo Transfermarkt, giá trị thị trường của 257 cầu thủ Premier League đã thay đổi trong mùa giải này, góp phần đưa tổng giá trị của giải đấu lên mức kỷ lục 14,11 tỷ euro, tăng 945 triệu euro. Tuy nhiên, giữa xu hướng tăng trưởng chung, không ít ngôi sao lại chứng kiến giá trị cá nhân sụt giảm đáng kể. Đứng đầu danh sách là Florian Wirtz, tiền vệ của Liverpool, khi giá trị thị trường giảm từ 100 triệu euro xuống còn 85 triệu euro, tương đương 15 triệu euro.

Phong độ của Wirtz từ khi tới Liverpool

Phong độ của Wirtz tiếp tục trở thành chủ đề tranh luận tại Anfield. Trong màu áo đội tuyển Đức, tiền vệ này ghi một bàn thắng và có một pha kiến tạo ở chiến thắng 2-0 trước Serbia, trước khi được trao băng đội trưởng trong trận hòa 0-0 với Hy Lạp. Những màn trình diễn đó cho thấy Wirtz vẫn có khả năng tạo ra khác biệt, đặc biệt khi được thi đấu ở vị trí phù hợp và có nhiều không gian sáng tạo hơn.

Dù vậy, những gì Wirtz thể hiện tại Liverpool chưa hoàn toàn đáp ứng kỳ vọng. Các thống kê về khả năng tạo cơ hội thường được người hâm mộ viện dẫn để bảo vệ tiền vệ người Đức, nhưng hiệu quả đầu ra vẫn là vấn đề đáng bàn.

Sau 55 lần ra sân cho Liverpool, anh có 7 bàn thắng và 11 pha kiến tạo. Trong bối cảnh Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister và Dominik Szoboszlai vẫn duy trì phong độ tốt, Wirtz cần chứng minh mình có thể tạo ra khác biệt rõ rệt hơn nếu muốn xứng đáng với vị thế ngôi sao hàng đầu.

Arsenal có hai đại diện, Gyokeres và Zubimendi gây thất vọng

Arsenal là đội bóng có tới hai cầu thủ góp mặt trong nhóm những ngôi sao mất giá mạnh nhất. Martin Zubimendi chứng kiến giá trị thị trường giảm từ 75 triệu euro xuống còn 65 triệu euro, trong khi Viktor Gyokeres mất 10 triệu euro, từ 65 triệu euro xuống còn 55 triệu euro. Những con số này phản ánh dấu hỏi về vị thế và khả năng đáp ứng kỳ vọng của hai bản hợp đồng được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ sân Emirates tiến gần hơn tới các danh hiệu lớn.

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Với Zubimendi cho thấy tương lai của tiền vệ này tại Arsenal đang bị đặt dấu hỏi. Khả năng anh rời Emirates trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, thậm chí sớm hơn, được đề cập như một kịch bản đáng chú ý. Real Madrid được xem là điểm đến tiềm năng, bất chấp sự quan tâm từ phía Chelsea. Nếu chia tay Arsenal, Zubimendi sẽ khép lại quãng thời gian không đạt được vị thế như kỳ vọng tại đội bóng thành London.

Trong khi đó, Gyokeres cũng chưa tạo được dấu ấn tương xứng với mức giá của mình. Tiền đạo người Thụy Điển ghi bàn trong cả bốn trận đấu của đội tuyển quốc gia, bao gồm hai lần lập công trước Romania, cùng những bàn thắng trước Bosnia và Ba Lan. Tuy nhiên, khả năng tái hiện phong độ ấy tại Arsenal vẫn là bài toán khó. Việc chỉ thi đấu 29 phút trong năm trận đầu tiên của Premier League và không ghi bàn ở những trận đá chính tại Champions League cũng như Carabao Cup khiến vị trí của Gyokeres trở nên thiếu chắc chắn.

Garnacho và Richarlison cùng lao dốc

Alejandro Garnacho đứng thứ năm trong danh sách khi giá trị thị trường giảm từ 28 triệu euro xuống còn 22 triệu euro, mất 6 triệu euro. Sau khi Chelsea chi 40 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ chạy cánh này vào mùa hè năm 2025, Garnacho được kỳ vọng sẽ phát huy tài năng tại môi trường mới. Tuy nhiên, tương lai của anh tiếp tục trở nên khó đoán khi Aston Villa đưa cầu thủ này về theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt.

Khởi đầu chậm chạp tại Villa khiến Garnacho đứng trước nguy cơ lặp lại những khó khăn từng xuất hiện trong các giai đoạn thi đấu trước đó. Ban huấn luyện của Unai Emery được cho là hy vọng cầu thủ người Argentina có thể tìm lại phong độ sau quãng nghỉ thi đấu quốc tế.

Richarlison là cái tên còn lại trong nhóm năm cầu thủ mất giá mạnh nhất. Tiền đạo Tottenham giảm giá trị thị trường từ 25 triệu euro xuống còn 15 triệu euro, tương đương 10 triệu euro. Theo định giá mới có thể mở ra khả năng chuyển nhượng trong kỳ chuyển nhượng tháng một, nhưng Tottenham khó có thể thu về số tiền như mong muốn nếu quyết định bán cầu thủ người Brazil.

Sự sa sút của Richarlison, cùng những dấu hỏi quanh Garnacho, cho thấy giá trị thị trường của các ngôi sao Premier League không chỉ phụ thuộc vào danh tiếng hay tiềm năng, mà còn gắn chặt với phong độ và vai trò thực tế tại câu lạc bộ.