2 đội Madrid sáng cửa đi tiếp, báo thân Real "khịa" Barca vì gần nhóm bị loại cúp C1

Thành Madrid lạc quan ở Cúp C1

Đã 5 vòng trôi qua ở vòng bảng Champions League và tình hình đang trở nên sáng sủa cho 2 đội thành Madrid. Real Madrid sau trận thắng không mấy dễ dàng trước Olympiakos đã leo lên thứ 5 trên BXH, họ thực tế vẫn chỉ cách Arsenal đầu bảng có 3 điểm và đã bằng điểm những PSG, Bayern và Inter Milan.

Real Madrid ngoi lên thứ 5 và nhiều khả năng về đích trong top 8 ở vòng bảng Cúp C1. Ảnh chụp tờ Marca

Atletico Madrid mới đây đã chiến thắng Inter Milan 2-1 trên sân nhà và khiến Inter không còn bất bại kể từ đầu chiến dịch. Atletico chỉ kém khu vực top 8 (khu vực vào thẳng vòng 1/8) có 1 điểm và nếu duy trì thành tích tốt, 2 đội bóng thủ đô của Tây Ban Nha đều có thể né được vòng playoff.

Tờ Marca ở Madrid đã chỉ ra một điều trùng hợp là cả hai đội thành Madrid đều đã thua Liverpool, nhưng thất bại đó lại có vẻ không ảnh hưởng gì nhiều đến cục diện cuộc đua top 8 cho 2 đội, trong khi Liverpool đã tụt xuống đứng dưới Atletico dù bằng điểm. “Khả năng Liverpool bị loại thậm chí còn lớn hơn so với Atletico, khi nhìn vào phong độ thê thảm của họ”, Marca bình luận.

Barca ngấp nghé khu vực nguy hiểm

Nhưng có một đội La Liga đứng dưới Liverpool mặc dù mùa trước đã vào tới bán kết, đó là Barcelona. Mùa trước Barca đã về nhì vòng bảng kèm số bàn thắng cao nhất vòng (28 bàn), nhưng trận thua mới đây trước Chelsea đã đẩy Barca xuống thứ 18, hơn nhóm bị loại chỉ 1 điểm.

Marca giễu cợt rằng những sự bùng nổ của Barca mùa trước chỉ là nhất thời và nay họ đang trở lại với hình ảnh không mấy ấn tượng ở đấu trường châu Âu trong những năm trước khi Hansi Flick về làm HLV trưởng. “Những trận còn lại của Barca không khó, họ đủ sức thắng Frankfurt, Slavia Prague và Copenhagen, nhưng chỉ 1 trận thua trước 3 đối thủ đó sẽ đặt Barca vào thế nguy”, Marca viết.

Tờ Mundo Deportivo khẳng định phải đá playoff chẳng phải vấn đề cho Barca, khi mùa trước PSG cũng đá playoff rồi vô địch

Tờ AS cũng tại Madrid thậm chí dự đoán về khả năng Barca sẽ gặp ngay Atletico ở vòng playoff nếu cả hai đi tiếp nhưng đứng ngoài top 8. Vòng playoff sẽ không có chuyện hai CLB cùng quốc gia tránh mặt nhau nên khả năng đó là hoàn toàn khả thi.

Báo giới tại Catalunya thì không thực sự quá lo lắng về chuyện thứ hạng của Barca. Tờ Mundo Deportivo giật tít: “Ví dụ từ nhà vô địch PSG”, rằng sau 5 vòng của mùa 2024/25, Paris Saint-Germain chỉ có 4 điểm, ít hơn Barca hiện tại 3 điểm, nhưng rốt cuộc vẫn đoạt chức vô địch. “Thời gian vẫn còn nhiều, chưa có gì phải hoảng sợ”, Mundo Deportivo nhấn mạnh.