Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Juventus vs Cremonese
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

2 anh hào bảng A vào tứ kết U23 châu Á: U23 Việt Nam và đại diện Tây Á hiên ngang đi tiếp

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam

Cục diện bảng A ngã ngũ, qua đó xác định được 2 đại diện giành vé tứ kết U23 châu Á.

Tiếp tục cập nhật...

Cho đến trước lượt trận cuối, cả 4 đội của bảng A đều có cơ hội đi tiếp, trong đó U23 Việt Nam - với 2 trận toàn thắng - là đội nắm nhiều lợi thế nhất khi chỉ cần không thua U23 Saudi Arabia là chắc chắn vào tứ kết với ngôi đầu bảng.

2 anh hào bảng A vào tứ kết U23 châu Á: U23 Việt Nam và đại diện Tây Á hiên ngang đi tiếp - 1

Theo chiều ngược lại, U23 Saudi Arabia buộc phải thắng để nắm quyền tự quyết. Dù vậy, trong ngày hàng thủ U23 Việt Nam và thủ môn Trung Kiên thi đấu xuất sắc, đội chủ nhà gần như bất lực trước việc tìm đường vào khung thành.

Để rồi, pha lập công đẳng cấp của Nguyễn Đình Bắc ở phút 64 mang về chiến thắng 1-0 cho U23 Việt Nam. Như vậy, thầy trò HLV Kim Sang Sik khép lại vòng bảng thành công rực rỡ với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận. Ngôi đầu bảng cùng tấm vé vào tứ kết là phần thưởng xứng đáng cho "Những chiến binh sao vàng".

Ở trận đấu còn lại của bảng A, U23 Jordan đánh bại U23 Kyrgyzstan 1-0, qua đó đoạt tấm vé thứ 2 vào tứ kết. Đại diện Tây Á giành 6 điểm/3 trận và xếp nhì bảng. Kết quả này cũng đồng nghĩa, U23 Saudi Arabia (3 điểm/3 trận) sớm nói lời chia tay giải đấu được tổ chức ngay trên sân nhà.

Xếp hạng bảng A chung cuộc

2 anh hào bảng A vào tứ kết U23 châu Á: U23 Việt Nam và đại diện Tây Á hiên ngang đi tiếp - 2

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn, Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

U23 Việt Nam quyết chiến U23 Saudi Arabia: Trung Kiên liên tiếp cứu thua, cột dọc lên tiếng
U23 Việt Nam quyết chiến U23 Saudi Arabia: Trung Kiên liên tiếp cứu thua, cột dọc lên tiếng

U23 Saudi Arabia dồn ép mạnh mẽ trong suốt trận đấu, nhưng U23 Việt Nam vẫn đứng vững nhờ màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Trung Kiên, cùng với một...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/01/2026 00:38 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Giải U23 châu Á 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN