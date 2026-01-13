2 anh hào bảng A vào tứ kết U23 châu Á: U23 Việt Nam và đại diện Tây Á hiên ngang đi tiếp

Tiếp tục cập nhật...

Cho đến trước lượt trận cuối, cả 4 đội của bảng A đều có cơ hội đi tiếp, trong đó U23 Việt Nam - với 2 trận toàn thắng - là đội nắm nhiều lợi thế nhất khi chỉ cần không thua U23 Saudi Arabia là chắc chắn vào tứ kết với ngôi đầu bảng.

Theo chiều ngược lại, U23 Saudi Arabia buộc phải thắng để nắm quyền tự quyết. Dù vậy, trong ngày hàng thủ U23 Việt Nam và thủ môn Trung Kiên thi đấu xuất sắc, đội chủ nhà gần như bất lực trước việc tìm đường vào khung thành.

Để rồi, pha lập công đẳng cấp của Nguyễn Đình Bắc ở phút 64 mang về chiến thắng 1-0 cho U23 Việt Nam. Như vậy, thầy trò HLV Kim Sang Sik khép lại vòng bảng thành công rực rỡ với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận. Ngôi đầu bảng cùng tấm vé vào tứ kết là phần thưởng xứng đáng cho "Những chiến binh sao vàng".

Ở trận đấu còn lại của bảng A, U23 Jordan đánh bại U23 Kyrgyzstan 1-0, qua đó đoạt tấm vé thứ 2 vào tứ kết. Đại diện Tây Á giành 6 điểm/3 trận và xếp nhì bảng. Kết quả này cũng đồng nghĩa, U23 Saudi Arabia (3 điểm/3 trận) sớm nói lời chia tay giải đấu được tổ chức ngay trên sân nhà.

Xếp hạng bảng A chung cuộc

