Chủ đất mạnh tay giảm giá cả trăm triệu cho khách mua trong tháng “cô hồn”

Sau hơn một năm trầm lắng, thị trường đất nền nhiều nơi đã có những dấu hiệu ấm dần từ đầu quý II/2023. Báo cáo thị trường bất động sản của Bộ Xây dựng công bố cho thấy, trong quý II vừa qua có gần 100.000 giao dịch thành công. Trong đó, lượng giao dịch quý II chủ yếu tập trung vào phân khúc đất nền với 67.525 giao dịch thành công, bằng khoảng 99,9% so với quý I. Còn lại, gần 30.000 giao dịch là căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ thành công, chiếm 75,61% so với quý I.

Theo số liệu từ chuyên trang batdongsan, trong những quý đầu năm 2023, các điểm nóng đất nền ven đô Hà Nội một thời như Hoài Đức, Ba Vì, Thanh Trì, Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm… ghi nhận giá bán giảm từ 1-13% so với cuối năm 2022.

Do đó, để chốt nhanh khách mua trong tháng “cô hồn” này, nhiều chủ đất sẵn sàng giảm thêm từ vài chục triệu tới cả trăm triệu đồng cho khách mua. Tại Xuân Mai - Chương Mỹ - Hà Nội, chị Liễu đang rao bán mảnh đất 60m2 với mức giá giảm 200 triệu đồng so với đầu năm. Môi giới này cho biết do chủ đất đang cần tiền giải quyết công việc gia đình nên giảm giá sâu cho khách mua.

Trong khi đó, anh Minh Tuấn cũng đang rao bán lô góc đất đấu giá tại Đại Yên - Chương Mỹ diện tích gần 97m2 với giá chỉ còn 1,78 tỷ đồng. Dù đã đưa ra mức giá giảm đáng kể so với thời điểm sốt đất, nhưng anh Tuấn cho biết khách mua thiện chí vẫn có thể thương lượng thêm. Cũng để bán nhanh lô đất trong tháng "cô hồn" này, anh Quân đang rao bán mảnh đất 35m2 tại Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm - Hà Nội với mức giảm 300 triệu đồng từ 3,2 tỷ đồng còn 2,9 tỷ đồng. Anh Quân cho biết nếu khách thiện chí mua có thể thương lượng để gia lộc thêm.

Để tăng tính thanh khoản, nhiều chủ đất sẵn sàng giảm giá từ vài chục triệu tới cả trăm triệu đồng cho khách mua trong tháng Ngâu

Chia sẻ với phóng viên về nhu cầu mua BĐS, đặc biệt là đất nền trong tháng “cô hồn”, anh Lương – chủ văn phòng BĐS tại Hà Đông, Hà Nội cho biết trong quan niệm của người Việt từ xa xưa, tháng 7 Âm lịch (cô hồn) thường được xem là thời điểm hạn chế các hoạt động quan trọng như kết hôn, mua nhà đất, khởi công xây dựng, hay bất kỳ việc gì có thể đem lại tác động lớn đến cuộc sống gia đình.

Tuy nhiên, theo môi giới này, hiện nay quan điểm về việc mua bán nhà đất trong tháng 7 âm lịch đã có nhiều thay đổi theo thời gian, đặc biệt trong môi trường kinh tế hiện đại. Một số người có thể vẫn theo quan niệm truyền thống, trong khi nhiều người khác thấy rằng thị trường bất động sản hoạt động dựa trên cơ hội đầu tư, tình hình kinh tế và chính sách khuyến mãi.

Anh Lương cũng cho biết dù đã bắt đầu vào tháng Ngâu nhưng thời gian gần đây vẫn có một số khách đi xem, tìm mua đất. Nhiều người mua đất đang rất quan tâm đến những mảnh đất có pháp lý sạch, đất sẵn sổ đỏ, mức giá dao động từ 1 -1,5 tỉ đồng.

Tuy nhiên, với những người có nhu cầu bán trong thời gian này để có thể chốt nhanh giao dịch nhiều chủ đất sẵn sàng giảm giá từ vài chục triệu tới cả trăm triệu đồng cho khách mua. Anh Lương cũng cho biết với những khách mua, đây là thời điểm dễ thương lượng với người bán về giá và lựa chọn được những sản phẩm vừa túi tiền của mình.

Theo khảo sát của chuyên trang batdongsan, giá đất nền tại nhiều quận, huyện ven đô Hà Nội đã ngừng đà giảm sau khi được điều chỉnh về mức hợp lý. Theo đó, giá đất nền tại các khu vực huyện Đông Anh, Hoài Đức, Đan Phượng, Gia Lâm, Mê Linh, Thanh Oai hay quận Hà Đông,... sau một thời gian giảm giá đã đi ngang trong 2 tháng gần đây.

Trong khi đó, ông Phạm Lâm - Phó Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam đánh giá nhu cầu mua BĐS đang có những tín hiệu tốt, thị trường lạc quan hơn. Đánh giá thị trường, một số ý kiến cho rằng thời điểm hiện nay tuy không phải thời điểm tốt để bán nhưng lại là thời điểm tốt của người mua. Người mua săn tìm những sản phẩm bất động sản có mức giá tốt và hợp lý thì nên xuống tiền.

Nhìn chung, nhiều ý kiến cho rằng quý IV/2023 là thời điểm lĩnh vực BĐS sẽ bắt đầu chu trình mới với sự phục hồi dần dần ở một số phân khúc và thị trường chủ lực là các đô thị lớn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]