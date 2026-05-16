Vợ quấn khăn tắm lao ra đường khóc lóc sau khi bị chồng phát hiện ngoại tình

Vợ quấn khăn tắm chạy theo chồng sau khi bị phát hiện ngoại tình

Theo nội dung trong clip, sự việc xảy ra vào thời điểm trời nhá nhem tối trên đường phố Quảng Đông (Trung Quốc).

Người phụ nữ tóc dài quấn một chiếc khăn tắm màu trắng quanh người, liên tục gào khóc và đuổi theo người đàn ông đang cố bước đi thật nhanh để rời khỏi hiện trường.

Trang phục có phần nhạy cảm của người phụ nữ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Nhiều người chứng kiến cho rằng cô vừa từ khách sạn chạy ra nên mới trong tình trạng vội vàng, không kịp mặc quần áo hay mang dép.

Theo lời kể từ một người có mặt tại hiện trường, người đàn ông trong clip chính là chồng của cô gái. Anh được cho là đã bắt gặp vợ ngoại tình trong khách sạn nên vô cùng tức giận và lập tức bỏ đi.

Quá hoảng loạn sau khi bị phát hiện ngoại tình, người vợ lập tức chạy theo để giải thích, liên tục van xin chồng dừng lại nghe mình nói.

Clip ngoại tình gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ trước cách hành xử của người phụ nữ khi bị bắt quả tang ngoại tình.

Phần lớn ý kiến đều đồng cảm với người chồng vì phải tận mắt chứng kiến sự phản bội trong hôn nhân. Không ít cư dân mạng cho rằng ngoại tình là điều khó chấp nhận và rất khó tha thứ.

"Thật sự khó ai có thể bình tĩnh nếu phát hiện bạn đời ngoại tình. Cảm giác bị phản bội trong hôn nhân là điều rất đau đớn", một tài khoản bình luận.

Một người khác viết: "Mỗi khi bị bắt quả tang ngoại tình, câu quen thuộc thường là 'anh hãy nghe em giải thích'. Nhưng đôi khi mọi chuyện đã quá muộn".

Bên cạnh những lời chỉ trích người vợ, một số ý kiến cho rằng việc đưa câu chuyện ngoại tình ra giữa đường phố và lan truyền trên mạng xã hội sẽ chỉ khiến cả hai thêm tổn thương.

Nhiều người cho rằng trong hôn nhân, sự chung thủy vẫn là nền tảng quan trọng nhất. Khi niềm tin bị phá vỡ bởi ngoại tình, việc hàn gắn mối quan hệ thường trở nên vô cùng khó khăn.

Những lời biện minh phổ biến nhất khi ngoại tình

Khi bị phát hiện ngoại tình, rất nhiều người thường cố gắng đưa ra lý do để giải thích cho hành động của mình. Thế nhưng, với người bị phản bội, điều họ luôn muốn biết nhất vẫn là: "Tại sao lại làm như vậy?".

Theo Clara Zelleroth, nhà tâm lý học đồng sáng lập ứng dụng xây dựng mối quan hệ Ally tại Anh, có 4 kiểu biện minh cho việc ngoại tình được nhắc đến phổ biến nhất.

Ngoại tình vì "tình huống đưa đẩy"

Một trong những lời giải thích thường gặp nhất khi ngoại tình là "mọi chuyện chỉ vô tình xảy ra" hoặc "do hoàn cảnh đưa đẩy".

Nhiều người cho rằng họ bị ảnh hưởng bởi rượu bia, cảm xúc nhất thời hoặc bị cám dỗ trong những khoảnh khắc yếu lòng. Chính điều đó khiến họ vượt qua giới hạn trong mối quan hệ.

Theo Clara, kiểu biện minh này xuất hiện ở cả nam lẫn nữ. Tuy nhiên, việc đổ lỗi cho hoàn cảnh thường khiến đối phương tổn thương hơn vì người ngoại tình đang né tránh trách nhiệm và không thực sự đối diện với vấn đề trong hôn nhân hay tình yêu.

Không thỏa mãn chuyện tình dục

Một nguyên nhân khác thường được nhắc tới là không hòa hợp hoặc không được đáp ứng nhu cầu tình dục trong mối quan hệ.

Nhiều người ngoại tình viện lý do như: "Vợ/chồng không còn muốn gần gũi", "Đời sống chăn gối nguội lạnh" hoặc "Hai người không còn hòa hợp".

Theo các chuyên gia tâm lý, đàn ông thường lấy sự thiếu thỏa mãn thể xác làm lý do ngoại tình nhiều hơn. Trong khi đó, phụ nữ lại dễ bị tác động bởi yếu tố cảm xúc.

Sự lệch nhịp trong ham muốn, áp lực cuộc sống hoặc thiếu giao tiếp giữa hai người có thể khiến khoảng cách ngày càng lớn. Nếu không được chia sẻ thẳng thắn, những vấn đề này rất dễ trở thành cái cớ cho ngoại tình.

Ngoại tình vì thiếu kết nối cảm xúc

Không ít người thừa nhận họ tìm đến người khác vì cảm thấy cô đơn trong chính mối quan hệ hiện tại.

Theo Clara, nhiều người ngoại tình cho rằng họ không được quan tâm, không còn là ưu tiên trong mắt bạn đời. Từ đó, họ tìm kiếm sự đồng cảm, lắng nghe và kết nối cảm xúc ở một người khác.

Đây cũng là nguyên nhân khiến khái niệm "ngoại tình vi mô" (micro-cheating) ngày càng được nhắc tới nhiều hơn.

Những hành động như nhắn tin mập mờ, bí mật thả thính hay duy trì mối quan hệ cảm xúc ngoài luồng dù chưa đi quá giới hạn thể xác vẫn có thể khiến đối phương tổn thương sâu sắc.

Nhiều chuyên gia cho rằng ngoại tình không chỉ bắt đầu từ hành động thể xác mà còn có thể xuất phát từ sự xa cách về mặt cảm xúc.

"Chúng tôi sắp chia tay"

Một kiểu biện minh khác rất phổ biến là cho rằng mối quan hệ hiện tại "đã không còn như trước".

Người ngoại tình thường nói rằng cả hai đang ly thân, chuẩn bị chia tay hoặc không còn cam kết rõ ràng với nhau. Tuy nhiên, trên thực tế, đối phương có thể không hề nghĩ như vậy.

Theo Clara, sự thiếu giao tiếp và thiếu thống nhất về mức độ cam kết trong mối quan hệ khiến hai người có nhận thức hoàn toàn khác nhau.

Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều vụ ngoại tình xảy ra ngay cả khi mối quan hệ trên danh nghĩa vẫn còn tồn tại.