Vợ chết lặng khi nhận ra chồng ngoại tình khi ở nhà xem livestream du lịch

Vô tình xem livestream, vợ phát hiện chồng ngoại tình

Một người phụ nữ tại Hồ Nam (Trung Quốc) đã rơi vào cú sốc lớn khi vô tình phát hiện chồng ngoại tình ngay trong lúc xem livestream về một danh lam thắng cảnh trên mạng xã hội.

Theo truyền thông Trung Quốc, khi đang theo dõi video livestream, người vợ bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông có ngoại hình và dáng đi rất giống chồng mình xuất hiện trong khung hình.

Ban đầu, cô còn nghĩ mình nhìn nhầm nên phải xem đi xem lại nhiều lần để xác nhận.

Người vợ phát hiện chồng ngoại tình nhờ video livestream.

Chồng nói đi công tác nhưng thực chất đưa nhân tình đi du lịch

Điều khiến người phụ nữ càng đau lòng hơn là chỉ vài ngày trước, chồng cô từng nói phải đi công tác nên không thể đưa vợ con đi chơi trong dịp nghỉ lễ.

Thế nhưng trên thực tế, anh ta lại đang đi du lịch cùng nhân tình. Trong đoạn livestream, người phụ nữ lạ mặt đi phía trước, còn người chồng theo sát phía sau với những cử chỉ thân mật.

Không chỉ vậy, cả hai còn đi giày đôi khiến người vợ gần như suy sụp khi phát hiện sự thật ngoại tình của chồng theo cách không ai ngờ tới.

Người vợ công khai bằng chứng chồng ngoại tình lên mạng xã hội

Quá phẫn uất trước cú sốc bị phản bội, người vợ đã ghi lại toàn bộ hình ảnh từ livestream làm bằng chứng rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Câu chuyện chồng ngoại tình nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi.

Nhiều người cho rằng người vợ đã quá nóng vội khi công khai chuyện riêng tư lên mạng. Theo họ, việc đưa scandal ngoại tình ra trước công chúng có thể khiến mọi chuyện càng khó giải quyết hơn, đặc biệt là khi gia đình còn con nhỏ.

Một cư dân mạng bình luận: "Khi mọi người đều biết chuyện, việc giải quyết sẽ rất khó khăn. Tốt nhất nên bình tĩnh chờ chồng về rồi nói chuyện rõ ràng".

Cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội về cách xử lý chuyện ngoại tình

Bên cạnh những ý kiến khuyên người vợ nên bình tĩnh, nhiều người khác lại bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với cô.

Không ít cư dân mạng cho rằng rất khó để một người phụ nữ giữ được bình tĩnh khi tận mắt chứng kiến chồng ngoại tình sau lưng mình.

"Cô ấy ở nhà chăm con, hy vọng được chồng đưa đi chơi nhưng cuối cùng lại phát hiện anh ta đang vui vẻ với nhân tình. Nỗi đau đó thực sự quá lớn", một tài khoản chia sẻ.

Hiện câu chuyện ngoại tình này vẫn tiếp tục gây tranh cãi trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Các cấp độ khác nhau của ngoại tình

Ngoại tình không chỉ đơn giản là phản bội thể xác mà còn bắt đầu từ những rung động và cảm xúc khó kiểm soát. Theo các chuyên gia, ngoại tình thường phát triển qua nhiều cấp độ khác nhau.

Một số người dù đã có gia đình ổn định vẫn liên tục tìm kiếm các mối quan hệ bên ngoài. Đây không còn là sai lầm nhất thời mà trở thành thói quen khó kiểm soát.

Lang thang cảm xúc

Dù đã có gia đình, nhiều người vẫn rung động trước người khác giới hấp dẫn, thành đạt hoặc quyến rũ hơn bạn đời của mình. Đây là trạng thái khá phổ biến ở con người.

Tuy nhiên, nếu để cảm xúc phát triển quá mức mà không kiểm soát, nó có thể trở thành nền tảng cho ngoại tình thực sự.

Tình một đêm

Đây là kiểu ngoại tình xảy ra trong khoảnh khắc mất kiểm soát, thường do rượu bia hoặc cảm xúc nhất thời. Người trong cuộc không có ý định duy trì mối quan hệ lâu dài.

Dù chỉ xảy ra một lần, nó vẫn có thể gây tổn thương lớn cho hôn nhân nếu không biết dừng lại đúng lúc.

Ngoại tình cảm xúc

Ban đầu chỉ là mối quan hệ bạn bè hoặc đồng nghiệp, nhưng dần dần nảy sinh tình cảm sâu sắc hơn.

Khi đã chia sẻ cảm xúc và tìm kiếm sự gắn bó từ người khác ngoài bạn đời, mối quan hệ ấy đã vượt quá giới hạn.

Nhiều chuyên gia cho rằng kiểu ngoại tình này còn nguy hiểm hơn phản bội thể xác vì liên quan đến sự lệ thuộc tinh thần.

Quan hệ ngoài luồng thường xuyên

Một số người dù đã có gia đình ổn định vẫn liên tục tìm kiếm các mối quan hệ bên ngoài. Đây không còn là sai lầm nhất thời mà trở thành thói quen khó kiểm soát.

Kiểu ngoại tình này thường xuất phát từ vấn đề cá nhân, cảm giác thiếu thỏa mãn hoặc mong muốn chinh phục.

Sống hai mặt

Đây là cấp độ nghiêm trọng nhất của ngoại tình khi một người cùng lúc duy trì hai mối quan hệ tình cảm song song.

Việc sống hai mặt không chỉ gây tổn thương cho người bạn đời mà còn khiến chính người trong cuộc rơi vào áp lực, dằn vặt và mất cân bằng cuộc sống.

Theo Sina/Askmen